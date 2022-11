Neustadt: Stadtvorstand unterstützt Kriegsgräberfürsorge

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr unterstützen der Stadtvorstand mit Oberbürgermeister Marc Weigel, Stadtratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter die bundesweite Spendenaktion des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. anlässlich des bevorstehenden Volkstrauertags (13. November).

Am Samstag, 12. November 2022, 11 bis 13 Uhr, wird am Kriegerdenkmal in der Hauptstraße Geld für die zum Großteil ehrenamtliche Arbeit der Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Neben den städtischen Vertretern beteiligen sich auch Bundeswehr-Reservisten. Die Musikschule Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße (Juphi), die kürzlich im Saalbau ihr zehnjähriges Bestehen feierte, begleitet die Straßensammlung musikalisch.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. widmet sich der Aufgabe, Kriegstote im Ausland zu suchen und zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen. Er betreut Angehörige, engagiert sich in der Erinnerungskultur und fördert die Begegnung und Bildung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten. Mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden (wie von der Neustadter Straßensammlung) finanziert der Volksbund fast zwei Drittel seiner Arbeit. Den Rest decken öffentliche Mittel des Bundes und der Länder. So können mehr als 830 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten betreut werden, auf denen rund 2,8 Millionen Kriegstote bestattet sind.

Alleine im vergangenen Jahr gingen beim Volksbund mehr als 21.000 Grablage- bzw. Verbleibs-Anfragen zu Toten und Vermissten der beiden Weltkriege ein. Unter www.volksbund.de finden sich (bei „Gräbersuche“) Angaben zu fast fünf Millionen Gräbern.

Der Volksbund wird von der Bundeswehr und Reservisten durch Arbeitseinsätze, bei Jugendbegegnungen, Gedenkveranstaltungen sowie Spendensammlungen unterstützt.

Für die Stadt Neustadt an der Weinstraße ist seit wenigen Wochen Wolfram Vogt neuer ehrenamtlicher Beauftragter des Volksbunds. Erreichbar ist er über Telefon 06321/855-1117 sowie per E-Mail: wolfram.vogt@neustadt.eu. Vogt übernahm die Aufgabe von seinem Vorgänger Reinhard Weber.

Info: https://rheinland-pfalz.volksbund.de