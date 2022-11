Zwischenstand zur Verkehrskontrollwoche

Wörth am Rhein (ots) – Am Mittwoch 09.11.2022 in der Zeit zwischen 08-13 Uhr, führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitsmessungen in den Gemarkungen Jockgrim, Kandel und Hagenbach durch. Insgesamt überschritten 17 der knapp 160 gemessenen Kraftfahrzeuglenker die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Spitzenreiter war an diesem Tag ein PKW Lenker, welcher bei erlaubten 70km/h mit 98km/h (nach Toleranzabzug) gemessen wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld im 3-stelligen Bereich sowie 1 Punkt in Flensburg.

Positiv zu erwähnen ist, dass die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielt. Neben den festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden durch die eingesetzten Beamten zudem mehrere Gurt- und Handyverstöße sowie sonstige Mängel an den Fahrzeugen (insb. Lichtmängel) festgestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrzeugführer insbesondere in der dunklen Jahreszeit ihr Fahrzeug (PKW und Fahrrad) auf evtl. Lichtmängel überprüfen sollten, um so von anderen Verkehrsteilnehmer frühzeitig erkannt zu werden. Hierdurch können mögliche Gefahrensituationen oder im schlimmsten Fall Verkehrsunfälle vermieden werden.

Auch in den kommenden beiden Tagen wird die Polizeiinspektion Wörth am Rhein, wie bereits angekündigt, verstärkt Kontrollmaßnahmen im Dienstbezirk durchführen.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Dienstag 08.11.22 im Zeitraum von 09:30-11 Uhr wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb des Kontrollzeitraums von 1,5 Stunden konnten 2 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche verbotswidrig das Handy während der Fahrt nutzten. 5 weitere Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem konnten an 5 Fahrzeugen Mängel festgestellt werden.

Die “Gurtmuffel” wurden kostenpflichtig verwarnt. Gegen die “Handysünder” wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizei warnt vor Ablenkungen im Straßenverkehr. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h aufs Handy schaut, ist 30 Meter im “Blindflug” unterwegs.