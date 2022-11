KVD schließt 3 Gaststätten

Ludwigshafen-Mitte – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstag 08.11.2022, im Zuge mehrerer Gaststättenkontrollen 2 Lokale in Mitte geschlossen. In allen 3 betroffenen Gaststätten stellte die KVD-Patrouille Mängel fest. Beispielsweise wurden Beschäftigte registriet, die dort ohne Arbeitsvertrag und ohne eine erforderliche Automatenschulung tätig waren.

Bei den Kontrollen trafen sie auf einen Mann, der sich als Verantwortlicher für das jeweilige Lokal vorstellte oder angab, dass er lediglich Angestellter und zudem auch Aufsteller für die Geldspielgeräte in der jeweiligen Örtlichkeit sei.

In einem Fall schien das Lokal geschlossen, ehe mehrere Personen im Gaststättenraum dem KVD öffneten, wobei keine für den Lokalbetrieb verantwortliche Person vor Ort war.

In allen Fällen räumten die Einsatzkräfte die Gaststätten und versiegelten anschließend die Zugänge zu den Lokalen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Ohne gültigen Fahrschein unterwegs – Kontrolleure und Polizisten beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend (08.11.2022) stellten Kontrolleure in der Straßenbahnlinie 7 einen 17-Jährigen ohne gültigen Fahrschein fest. Daraufhin wurde er durch die Zugbegleiter am Berliner Platz der Bahn verwiesen. Die Angabe seiner Personalien verweigerte der junge Mann, zeigte sich zunehmend aggressiv und beleidigte die Kontrolleure lautstark.

Durch die hinzugezogene Polizeistreife sollte er daraufhin nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Da er auch die Beamten lautstark beleidigte und sich aggressiv vor ihnen aufbaute, musste er gefesselt und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Nachdem seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er seiner Mutter übergeben.

21-Jähriger mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 08.11.2022 gegen 18:30 Uhr, geriet ein 21-jähriger Ludwigshafener in der Schulstraße aus bisher ungeklärten Gründen in Streit mit einem Mann. Der bisher unbekannte Täter griff den Geschädigten daraufhin mit einem Messer an und verletzte ihm am Arm. Nachdem sich der 21-Jährige in Sicherheit gebracht hatte, informierte er die Polizei.

Den Angreifer beschrieb er als ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, bärtig und schwarz bekleidet.

Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte die beschriebene Person nicht mehr festgestellt werden. Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 08.11.2022 war eine 46-jährige Autofahrerin in der Hemshofstraße unterwegs. Dies wurde durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet, welcher daraufhin die Polizei informierte. Anhand des übermittelten Kennzeichens konnte der Halter des Fahrzeugs erreicht werden. Dieser gab an, dass seine Lebensgefährtin aktuell mit dem Auto unterwegs sei.

Die Frau konnte telefonisch erreicht werden und gab an, alkoholisiert und orientierungslos zu sein. Nachdem sie dazu bewegt werden konnte, ihr Fahrzeug abzustellen, wurde sie durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Frau war derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Sie wurde daraufhin in die Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden.