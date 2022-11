Zwei eingeschlagene Glasscheiben am Bahnhof

Lambsheim (ots) – Am Montag 07.11.2022 gegen 18:00 Uhr, wurden 2 Glasscheiben eines Unterstandes am Bahnhof in Lambsheim eingeschlagen. Der Sachverhalt wurde am Dienstag 08.11.2022, telefonisch bei der Polizeiwache Maxdorf beanzeigt. Bei den Tätern soll es sich laut Zeugenbeschreibung um Jugendliche in einem Alter zwischen 14-15 Jahren gehandelt haben. Eine Person trug eine auffällig rote Jacke.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kontrollstelle von Polizeiinspektion Schifferstadt

Waldsee/Campinggebiet Auf der Au (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung wurden am Dienstmorgen auf der K13 insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Bei erlaubten 50 km/h betrug die am höchsten gemessene Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmer 91 km/h.

Diesen erwartet nun ein Bußgeld in 3-stelliger Höhe sowie ein 1-monatiges Fahrverbot. Darüber hinaus wurden noch zwei Gurtverstöße geahndet.