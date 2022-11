Kaiserslautern

Fahrzeug bleibt nach Unfall auf der Seite liegen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Für alle Beteiligten glimpflich ging am Dienstag 08.11.2022 ein Unfall in der Salzstraße aus. Am Nachmittag übersah eine 83-Jährige mit ihrem Kleinwagen beim Ausfahren aus einer Parklücke ein von rechts kommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Im Anschluss betätigte die Seniorin vermutlich versehentlich das Gaspedal.

Sie fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug, dann kippte ihr Wagen auf die Seite. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Trotzdem wurde die Unfallverursacherin vorsorglich durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme musste die Salzstraße vorübergehend vollgesperrt werden. Neben der Polizei war außerdem die Feuerwehr im Einsatz.|ect

Mehrere Fahrzeuge beschädigt und durchwühlt

Kaiserslautern (ots) – Vom Dienstagnachmittag bis in die Nachtstunden wurden im Stadtbereich Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge angegangen. Die Täter gelangten durch Einschlagen oder Beschädigen von Autoscheiben in das Fahrzeuginnere und durchwühlten dieses jeweils nach Wertgegenständen. Insbesondere betroffen waren Autos, die in Seitenstraßen zwischen der Eisenbahnstraße und der Richard-Wagner-Straße abgestellt waren.

In einigen Fällen konnte eine Person bei der Tatausführung beobachtet werden. Der Unbekannte konnte jedoch flüchten. Bislang liegt nur eine vage Beschreibung von ihm vor. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag. Zeugen, die ähnliche Vorfälle beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kaiserslautern unter 0631/369-2620 zu melden. |ect

Die Polizei sucht Unfallzeugen

Kaiserslautern (ots) – Am vergangenen Samstag 05.11.2022 zwischen 15-18 Uhr kam es auf dem Ikea-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den Unfall wurde die vordere Stoßstange eines geparkten grauen Skoda Octavias beschädigt. Offenbar konnten Zeugen den Unfall beobachten und dem Fahrzeughalter das Kennzeichen des Verursachers mitteilen.

Leider fehlen von dem oder den Unfallbeobachtern die Namen oder Telefonnummern. Die Polizei bittet deshalb mögliche Unfallzeugen, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Telefon 0631/369-2150, zu melden. |ect

Verkehrskontrolle in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagvormittag den Verkehr in der Merkurstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden wurden insgesamt 27 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich mehrere Beanstandungen. 3 Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie gegen die Gurtpflicht verstießen und während der Fahrt nicht angeschnallt waren.

11 Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt. Ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der “Verkehrssünderdatei”. 5 Fahrer erhielten einen sogenannten Mängelbericht, da sie mit defekten Lichtanlagen unterwegs waren. Sie müssen nun die kaputten Leuchten schnellstmöglich reparieren lassen. |elz

Alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagabend einen alkoholisieren Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige war gegen 21:30 Uhr im Bereich Arizona Boulevard bei Einlasskontrollen zu einer amerikanischen Liegenschaft aufgefallen, weil sein Auto stark beschädigt war und er eine Alkoholfahne hatte.

Vermutlich war der Mann von der Pariser Straße kommend auf den Arizona Boulevard eingebogen und aufgrund seiner Alkoholisierung geradeaus auf eine Betonabsperrung gekracht. Anschließend fuhr er zur Einlasskontrolle.

Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, daher musste der 52-Jährige für einen Bluttest mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann der US-Militärpolizei übergeben. |elz

Arbeitsreicher aber ruhiger Polizeieinsatz beim Fußball-Südwestderby

Kaiserslautern (ots) – Zum letzten Heimspiel der Hinrunde in der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga hatte der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag 08.11.2022 den Karlsruher SC zu Gast. Mehr als 43.000 Zuschauer pilgerten ab dem späten Nachmittag auf den Betzenberg, darunter knapp 4.000 Gäste-Fans. Das Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg für die “Roten Teufel”.

Zu besonderen Vorkommnissen kam es vor, während und nach dem Spiel aus polizeilicher Sicht nicht. Registriert wurden lediglich einige wenige Strafanzeigen wegen Betrugs, Körperverletzung und Beleidigung. Unter anderem wurden ein Polizeibeamter der Bundespolizei durch einen Böllerwurf sowie eine Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes durch ein geworfenes Feuerzeug leicht verletzt. Wegen Betrugs ermittelt die Polizei gegen mehrere Zuschauer, die versucht hatten, mit gefälschten Tickets ins Stadion zu kommen.

Aufgrund der hohen Zuschauerzahl waren insbesondere die zu erwartenden und angekündigten Verkehrsprobleme bei der An- und Abreise zu bewältigen. Der Einsatzabschnitt Verkehr sorgte dafür, dass die Beeinträchtigungen zeitlich gut eingeschränkt und möglichst zügig aufgelöst werden konnten. Zur Unterstützung waren Hubschrauber und auch Drohnen im Einsatz, um die Verkehrsströme aus der Luft besser beobachten und entsprechend reagieren zu können.

Unter den Fans blieb es weitgehend friedlich. Vor und während des Spiels wurde allerdings in beiden Fanlagern Pyrotechnik abgebrannt. Die Ermittlungen nach den Verantwortlichen laufen. Auf sie kommen Strafanzeigen wegen (versuchter) Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu; außerdem müssen sie mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen. Die große Mehrheit der Besucher verhielt sich im und außerhalb des Stadions fair.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz in bewährter Weise durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik sowie Einheiten aus anderen Bundesländern unterstützt. Auch die Bundespolizei gewährleistete mit diversen eigenen Einsatzkräften aus dem Bundesgebiet eine sichere bahnseitige An- und Abreise.

In bewährt guter Zusammenarbeit konnte der gemeinsame Einsatz bewältigt werden. Der Dank der Einsatzleitung von Ralf Klein und Sarah Deutsch geht an alle Einsatzkräfte.