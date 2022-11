Stoppschild missachtet (siehe Foto)

Freimersheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Dienstag 08.11.2022 um 19.40 Uhr auf der L 540 bei Freimersheim. Ein 33-jähriger Autofahrer übersah an der Kreuzung L 507/L 540 das dortige Stoppschild und kollidierte mit dem Fahrzeug einer bevorrechtigten 40-jährigen Frau. Dabei wurden 3 Fahrzeuginsassen verletzt.

Auch der Unfallverursacher erlitt Rücken- und Beinverletzungen. Alle mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 35.000 Euro.

Handy lenkt ab

Edenkoben (ots) – Zwischen 11-12 Uhr wurden am Dienstag 08.11.2022 gleich 3 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt telefonierten. Sie müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie 1 Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Auf die Gefahren durch die Ablenkung der Handynutzung im Straßenverkehr wurden sie hingewiesen.

Eine 44-jährige Autofahrerin überfuhr an der Luitpoldstraße die rote Ampel. Auch sie muss mit einem Bußgeldbescheid von mindestens 90 Euro sowie 1 Punkt rechnen.

Unfallverursacher gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 08.11.22 gegen 17:15 Uhr, wurde in der Steinfelder Straße auf Höhe des Anwesen Nummer 51, ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Audi A4 beschädigt. Der Führer eines noch bislang unbekannten Fahrzeugs streifte, in Richtung Kapeller Straße fahrend, den linken Außenspiegel des geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Venningen (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 03.11.-07.11.2022 in der Dompropst-Dr. Weindel-Straße versucht, an einem Wohnanwesen die Terrassentür aufzuhebeln. Als die Familie nach dem Urlaub nach Hause kam, stellten sie den Einbruchsversuch fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die Anfang November verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323/9550 bei der Polizei melden.

Abfahrtskontrollen

Edesheim (ots) – Erneut wurde gestern Abend Sonntag 06.11.2022, 19-21 Uhr, eine Abfahrtskontrolle an den beiden Tank- und Rastanlagen “Pfälzer Weinstraße West und Ost” durchgeführt. Von 25 kontrollierten Kraftfahrern waren alleine 12 Trucker alkoholisiert, die nach Ende des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr ihre Fahrt fortsetzen wollten.

Den Spitzenwert erreichte ein Fernfahrer aus Bulgarien, der mit 1,53 Promille seiner Arbeit nachgehen wollte. Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und konnten bei Nüchternheit im Laufe des heutigen Morgens bei der Polizei Edenkoben wieder abgeholt werden.