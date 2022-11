Waghäusel – Frau rutscht von Bremse und verursacht hohen Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Eine 38-Jährige Autofahrerin verursachte am Dienstag gegen 16

Uhr einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Lagerstraße in Waghäusel.

Nach Angaben der Fahrerin rutschte sie von der Bremse ab und geriet hierbei

mutmaßlich auf das Gaspedal. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug stark, kam

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit drei Gebäuden.

Anschließend prallte sie mit ihrem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug, welches

hierdurch gegen eine Hauswand stieß. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und

vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein

Sachschaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro.

Ubstadt-Weiher – Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Fahrer unter Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots) – Gerade noch einmal glimpflich endete eine Verfolgungsfahrt am

Dienstag gegen 12:30 Uhr zwischen einem 23-jährigen VW-Fahrer und der Polizei.

Gerade als die Beamten in Ubstadt einen Pkw kontrollieren wollten, beschleunigte

dieser und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Nach mehreren gefährlichen

Fahrmanövern endete die Verfolgung in der Lußhardtstraße in Stettfeld. Dort

kollidierte der junge Mann frontal mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Polizeibeamten

nahmen den Fluchtfahrer und seinen 17-jährigen Beifahrer vorläufig fest. Ein bei

dem Mann durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Einen Führerschein

konnte der 23-Jährige nicht vorzeigen. Bei der genaueren Betrachtung des

Fluchtwagens, fielen den Beamten mehrere im Kofferraum deponierte gestohlene

Kennzeichen auf. Der junge Mann muss sich nun wegen diverser Straftaten

verantworten. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden von etwa 4.500

Euro.

Nun wird geprüft ob der 23-Jährige bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer

gefährdet oder gar geschädigt hat. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen

können werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721-944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kind gerät vor Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 15:50 Uhr überquerte ein elfjähriges Kind

unachtsam an der Haltestelle „Hirtenweg“ die Bahngleise vor einer haltenden

Straßenbahn und kollidierte mit einer aus der Gegenrichtung kommenden

Straßenbahn. Die Straßenbahn befand sich bereits im Abbremsvorgang zur

Haltestelle. Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Stutensee – Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der

Landesstraße 560 ereignete.

Eine 32-Jährige war gegen 16:10 Uhr mit ihrem Mini in Fahrtrichtung Bruchsal

unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 558 übersah sie beim

Links-Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Bei der Kollision

erlitten beide Beteiligte glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurden

durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden.

Weingarten – Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots) – Eine stark alkoholisierte 39-Jährige fuhr am Dienstagmittag

mit ihrem VW durch Weingarten und geriet dabei wohl mehrfach in den

Gegenverkehr.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 12:20 Uhr die Polizei, weil die Frau ihr

Fahrzeug offenbar nicht mehr sicher führen konnte. Auf der Strecke von der

Bundesstraße 3 bis zur Jöhlinger Straße geriet sie immer wieder in den

Gegenverkehr, weshalb andere Verkehrsteilnehmer ihr ausweichen mussten.

Die mutmaßliche Fahrerin konnte kurz nach der Fahrt durch Polizeibeamte an ihrer

Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von fast zwei Promille. Ihr Führerschein wurde daher vorerst einbehalten

und sie muss mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

rechnen.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/96718-0 zu melden.

Karlsruhe – Wendemanöver führt zu Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend kam es auf dem Karlsruher Ostring zu einer

Kollision zwischen zwei Fahrzeugen, bei der beide Fahrer verletzt wurden.

Der stadteinwärts fahrende 18-Jährige versuchte offenbar gegen 20:45 Uhr an

einer Einmündung zu wenden. Ein entgegenkommender Pkw wurde von ihm wohl

übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die beiden Fahrer mussten mit zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden,

welcher auf circa 26.000 Euro geschätzt wurde.