Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstag gegen 18:00 Uhr touchierte ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerin einen in der

Eisenbahnstraße geparkten Ford. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der oder

die Unfallverursacher/-in von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner/ihrer Warte-

und Feststellpflicht nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000

Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

Mannheim-Schönau: Wohnungseinbruch- Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) – Am Dienstagabend zwischen 17:30 und 19:45 Uhr kam es in

der Friedrich-Dürr-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die bislang

unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich über die Terrassentür Zutritt

zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Neben Bargeld entwendeten die

Unbekannten Schmuck und weitere Wertgegenstände. Es entstand ein

Diebstahlschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch untersucht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an

das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim-Neckarstadt: Reizstoff in Klassenzimmer versprüht – Polizei ermittelt; Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Entgegen erster Informationen fand am

Mittwochmorgen an einer Berufsschule im Bereich Neckarpromenade keine Alarmübung

statt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge, versprühte gegen 10 Uhr eine bislang unbekannte

Person in einem Klassenzimmer einen Reizstoff, wodurch 34 Personen

Atemwegsreizungen erlitten. Die betroffenen Personen wurden noch vor Ort

medizinisch behandelt. Eine stationäre Aufnahme in einer Klinik war jedoch in

keinem der Fälle erforderlich.

Rund 100 Personen mussten kurzfristig das Gebäude verlassen. Umgehend

durchgeführte Messungen durch die Feuerwehr Mannheim im Gebäude erbrachte keine

Feststellung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, sodass die Personen nach

durchgeführten Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren

konnten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Nach geplanter Alarmübung in Schule sind Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz – Pressemeldung Nr.1

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwochmorgen fand in einer Schule an der

Neckarpromenade eine geplante Alarmübung statt. Beim Verlassen des Gebäudes

versprühte eine bislang unbekannte Person Reizstoff, was nicht Teil der Übung

war. Mehrere Personen klagen derzeit über Atemwegsreizungen und werden

medizinisch behandelt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die

Ermittlungen dauern an.