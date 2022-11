Bundespolizei bekämpft Schleusungskriminalität – fünf Haftbefehle vollstreckt und zahlreiche Objekte durchsucht

Rund 450 Ermittler von Bundespolizei und Bundeszollverwaltung durchsuchten am 9. November insgesamt 25 Objekte im Großraum Rüsselsheim, Wiesbaden und Mainz-Bingen. Dabei vollstreckten sie insgesamt fünf Haftbefehle und stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter Geschäftsunterlagen, Lohnabrechnungen und Mobiltelefone.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt die Bundespolizei bereits seit Mai 2022 wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen fünf türkische und einen bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 47 bis 55 Jahren. Die Männer stehen darüber hinaus im dringenden Verdacht, Arbeitsentgelte vorenthalten und Steuern hinterzogen zu haben. Gegen mehr als 30 Personen, die bei den Durchsuchungen angetroffen wurden, ermittelt die Bundespolizei nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes.

Immer wieder werden ausländische Staatsangehörige für eine illegale Beschäftigung in Deutschland angeworben. Dabei wird die finanzielle Notlage der Arbeiter durch die Schleuser ausgenutzt. Die Arbeiter müssen oftmals den Schleuserlohn abarbeiten und werden dabei weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt.

Frankfurt-Flughafen: Für einen hohen Schaden sorgte ein Gepäckdieb am Flughafen

Frankfurt (ots) – (di) Vorgestern (07.11.2022) gelang es zivilen Beamten einen

Gepäckdieb am Frankfurter Flughafen festzunehmen.

Einem 30-Jährigen wird hierbei vorgeworfen in den vergangenen Wochen mehrfach

unberechtigterweise die Halle der Gepäckbänder im Terminal 1 betreten zu haben.

Dort hatte er es auf besonders hochwertige Koffer ankommender Passagiere einer

asiatischen Fluglinie abgesehen. Durch intensive Ermittlungen und

Fahndungsmaßnahmen nahmen die Beamten den Täter am 07.11.2022 fest, als er sich

erneut im Bereich der Gepäckausgabe bewegte. Der Gesamtschaden seiner Diebstähle

wird derzeit auf mehr als 10.000 Euro beziffert.

Frankfurt-Ostend: Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Einer Streife des 5. Polizeirevieres fielen am Dienstag,

den 08. November 2022, gegen 15.30 Uhr, zwei Männer in der Franziusstraße auf,

die offensichtlich aus den Kellerräumen eines Lokal kamen und verschiedene

Taschen mit sich trugen.

Bei der sich anschließenden Kontrolle der beiden Männer, 33 und 43 Jahre alt,

konnten in den Taschen 14 Flaschen Wein festgestellt werden. Wie sich

herausstellte, stammten diese aus den Kühlschränken des Kellerraumes des

besagten Lokales. Die Täter hatten die Kellertür aufgebrochen und waren so in

das Innere gelangt.

Frankfurt-Griesheim: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (08.11.2022) schlugen falsche Polizeibeamte

in Griesheim zu. Ein 58-Jähriger wurde Opfer eines Trickdiebstahls und hierbei

mehrere hundert Euro erleichtert. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Der 58-Jährige befand sich gegen 20:00 Uhr zu Fuß unterwegs auf der Espenstraße,

als neben ihm ein Auto hielt und sich der Beifahrer als ziviler Polizeibeamter

ausgab. Der Beifahrer forderte den Geschädigten aus dem Fahrzeug heraus auf,

seinen Ausweis auszuhändigen. Als der Geschädigte den Ausweis gutgläubig aus

seinem Geldbeutel hervorholte, erkannte der falsche Polizeibeamte, dass der

58-Jährige mehrere Geldscheine bei sich hatte. Unter dem Vorwand das Geld auf

Drogen zu kontrollieren, lies sich der Beifahrer nun die Geldscheine zeigen,

griff zu und das Fahrzeug machte sich stadteinwärts davon. Die Täter erbeuteten

mehrere hundert Euro Bargeld.

Auch dieser Fall zeigt, dass ein gesundes Maß an Skepsis angebracht sein darf.

Sollten Sie beim Auftreten ziviler Polizeibeamten unsicher sein, fragen Sie im

Zweifel nach dem Dienstausweis der Kontrollierenden. Versichern Sie sich

gegebenenfalls telefonisch bei einer Polizeidienststelle über die Rechtmäßigkeit

der Maßnahme. Die Polizei wird nicht von Ihnen verlangen, Bargeld auszuhändigen

Frankfurt-Nordend/Innenstadt: Polizeieinsatz – Mann zu Fuß mit Messern unterwegs

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag (08. November 2022) kam es im

Bereich der Eschenheimer Anlage zu einem größeren Polizeieinsatz, als eine

Meldung über einen mit Messern bewaffneten Mann einging, der auf Fahrzeuge

eingestochen habe.

Gegen 08:20 Uhr gingen über den Notruf mehrere Anrufe ein, wonach ein mit

mehreren Messern bewaffneter Mann in der Jahnstraße gesichtet worden sei. Er

trage einen Motorradhelm und habe dort auf mehrere Fahrzeuge eingestochen. In

der Folge wurde eine Vielzahl an Polizeikräften alarmiert, welche sich umgehend

auf die Suche nach dem Mann begaben. Im Bereich Eschenheimer Anlage/Petersstraße

stellte schließlich eine Polizeistreife den Verdächtigen fest. Die Beamten

forderten diesen auf, seine Hände vorzuzeigen. Daraufhin formte der Mann mit

seinen Fingern zwei Pistolen, mit denen er auf die Streife zielte. Es folgte die

Aufforderung, sich abzulegen. Da der Verdächtige die Beamten ignorierte,

brachten sie ihn zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. In der Folge konnten

durch Zeugen in der Nähe zwei große Fleischermesser und ein Brotmesser

aufgefunden werden, denen sich der Mann vorher offenbar entledigt hatte. Die

Beamten stellten die Beweismittel sicher.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er kurz zuvor in der Jahnstraße die Sitzbank

eines Oldtimermotorrades und den Reifen eines Pkw zerschnitten haben.

Aufgrund der festgestellten Sachbeschädigungen sowie des Verdachts des

Motoradhelmdiebstahls leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Der

verhaltensauffällige Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Verletzt wurde niemand.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crack-Handel

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag (08. November 2022) nahmen Polizeibeamte zwei

Personen nach einem beobachteten Crack-Handel fest.

Gegen 12.00 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen Drogendeal zwischen zwei

Männern im Bereich der Taunusstraße. Nach der Kontrolle des Käufers, der ca. 0,1

Gramm Crack bei sich führte, folgte die Festnahme des 39-jährigen Verkäufers.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung eines von ihm angemieteten Zimmers in

einem Hotel in der Moselstraße wurde dort die 39-jährige Lebensgefährtin

angetroffen, die dabei war Crack abzuwiegen und zu portionieren. Da sie nach

eigenen Angaben ein weiteres Hotelzimmer angemietet hatte, wurde auch dieses

durchsucht. Insgesamt konnten über 16 Gramm Crack, ca. 2,5 Gramm Kokain,

Utensilien zur Herstellung und dem Verkauf von Crack sowie 400 Euro Bargeld

aufgefunden werden.

Sowohl der Drogendealer, als auch seine Lebensgefährtin wurden in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Frankfurter Polizei präzisiert ihre Vorstellungen zur Waffenverbotszone

Frankfurt (ots) – Im Zuge der seit Mitte September 2022 intensivierten

polizeilichen Maßnahmen im Bahnhofsgebiet zur Bekämpfung der Drogen- und

Straßenkriminalität spricht sich die Frankfurter Polizei für die Einrichtung

einer Waffenverbotszone aus. Sie plädiert für ein Verbot von waffenähnlichen,

gefährlichen Gegenständen wie Messern jeglicher Art, soweit sie nicht bereits

dem Waffengesetz unterliegen, von metallenen oder scharfkantigen oder spitzen

Gegenständen, welche als Schlag-, Stich oder Wurfwaffe eingesetzt werden können

sowie von Reizstoffsprühgeräten jeglicher Art.

„Ich bin überzeugt davon, dass eine Waffenverbotszone im Bahnhofsgebiet einen

wichtigen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit in Frankfurt leisten kann.

Insbesondere Messer spielen viel zu oft eine gefährliche Rolle bei nächtlichen

Auseinandersetzungen. Zu vorgerückter Stunde und unter Alkoholeinfluss wird

häufig alles eingesetzt, was mitgeführt wird. Je früher wir also Waffen

sicherstellen, desto besser, das ist unmittelbarer Opferschutz.“, sagte der

Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller.

Aus polizeilicher Sicht sollte die Waffenverbotszone im Bereich zwischen der

Mainzer Landstraße im Norden und der Gutleutstraße im Süden eingerichtet werden

und östlich durch die Weserstraße und westlich durch den Hauptbahnhof begrenzt

sein.

Neben einer räumlichen Begrenzung soll die Waffenverbotszone im Frankfurter

Bahnhofsgebiet täglich nur in einem bestimmten Zeitrahmen gelten. Die zeitliche

Beschränkung von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr soll insbesondere Gewerke, die mit

gefährlichen Werkzeugen ausgestattet sind, ausschließen, und somit die

berechtigen Interessen bestimmter Berufsgruppen wahren. Auch den Belangen von

Berufspendlern und Anwohnern wird auf diese Weise Rechnung getragen.

In diesem, in Bezug auf die Fläche, verhältnismäßig kleinen Bereich werden bis

zu zwei Drittel der im Bahnhofsgebiet registrierten Gewaltdelikte verübt. Das

Fallaufkommen bei den Waffendelikten (§42 V 1. Alt WaffG) hat sich im

ausgewiesenen Areal in den letzten drei Jahren von 102 in 2019 auf 239 in 2021

mehr als verdoppelt. Ein großer Teil dieser Straftaten wurde unter dem Einsatz

von Messern (102) oder Reizstoffsprühgeräten (109) verübt; im Jahr 2021 zusammen

211 von 239. Die Täter sind meist männlich, unter 30 Jahre alt und fallen durch

ihr Verhalten gegenüber Passanten und Gewerbetreibenden auf.

Hinzu kommen die explizit im Waffengesetz aufgezählten Delikte (§42 V 2. Alt

WaffG), wie beispielsweise Raub, Körperverletzung, Bedrohungen, Nötigungen oder

Straftaten gegen das Leben. Diese stiegen von 454 im Jahr 2019 auf 929 Delikte

im Jahr 2021; Raub- (136) und Körperverletzungsdelikte (643) überwiegen im

letzten Jahr deutlich.

Ein Verbot von Glasflaschen und Trinkgläsern ist nicht zielführend, da dies nur

mit zahlreichen Ausnahmetatbeständen für die Gastronomie und den Einzelhandel

umsetzbar und somit nicht wirksam wäre.

„Die Einrichtung einer Waffenverbotszone in einem ausgewiesenen Teil des

Frankfurter Bahnhofsgebiets ist kein Allheilmittel, aber ein zusätzlicher und

wesentlicher Sicherheitsbaustein. Eine Waffenverbotszone im Bahnhofsgebiet würde

nicht die Eingriffsbefugnisse der Polizei erweitern, diese sind aufgrund des

dortigen Kriminalitätsaufkommens (gem. §18 II Nr. 1 HSOG) bereits jetzt gegeben.

An der polizeilichen Arbeit im Bahnhofsgebiet ändert sich nichts, da dort

ohnehin schon eine sehr hohe Polizeidichte gegeben ist. Zusätzliche Kontrollen

sind nicht erforderlich. Aus polizeilicher Sicht wird ein räumlich und zeitlich

eng begrenzter Bereich sowohl den Sicherheitsbelangen, als auch den alltäglichen

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht.“, so Polizeipräsident Müller.

Das Polizeipräsidium Frankfurt regt einen Pilotzeitraum für die Frankfurter

Waffenverbotszone von drei Jahren mit anschließender Evaluation an.

Hintergrund:

Seit Mitte September 2022 intensiviert die Frankfurter Polizei die polizeilichen

Maßnahmen im Kampf gegen die negativen Entwicklungen der Drogen- und

Straßenkriminalität im Frankfurt Bahnhofsgebiet. In den vergangenen Wochen

wurden alleine durch die zusätzlichen Maßnahmen dieser Initiative 418

Strafanzeigen und 86 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen, 78 Personen vorläufig

festgenommen und 42 Haftbefehle vollstreckt.

Zielrichtung der Maßnahmen ist eine starke Sichtbarkeit der Polizei, die

Bekämpfung von Straßen-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität, die

Reduzierung des Konsums insbesondere der Leitdroge Crack im öffentlichen Raum in

Verbindung mit dem Lagern bzw. dauerhaften Verweilen in großen Gruppen auf

Straßen und Gehwegen. Ferner soll dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger durch

verstärkte