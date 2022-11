Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nidda: Erst gestohlen – dann angesteckt

Am Dienstag, 01.11.2022 stahlen Diebe zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr vom Parkplatz des Norma Einkaufsmarktes Am Langen Steg einen rot schwarzen Motorroller der Marke Peugeot, Modell „K1“. Der Halter des etwa 1.500 Euro teuren Zweirades, an welchem das Versicherungskennzeichen „677-AKN“ angebracht war, befand sich währenddessen im Geschäft. In der Nacht zu Sonntag (06.11.2022) schließlich wurde der Roller gegen 01.10 Uhr in Höhe des Flutgrabens in der Gymnasiumstraße aufgefunden. Unbekannte hatten diesen in Brand gesetzt.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen Diebstahls sowie Brandstiftung. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben hinsichtlich der beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wo ist der genannte Roller seit der Entwendung am 01.11.22 aufgefallen?

Friedberg: Ordnungspolizisten angegriffen – Zeugen gesucht!

Von einem uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer beleidigt, bedroht und angegriffen wurde am Dienstagnachmittag (08.11.2022) gegen 15:20 Uhr am Goetheplatz ein Mitarbeiter des Friedberger Ordnungsamtes. Der Ordnungspolizist bemerkte, wie ein unbekannter Fahrzeugführer seinen VW Golf, an dem Hamburger Kennzeichen angebracht waren, im absoluten Halteverbot abstellte und in Richtung Kaiserstraße davonlief.

Kurz darauf kam der Mann schimpfend zurück zum parkenden Auto und beschimpfte den Geschädigten, der gerade dabei war, den genannten Verstoß zu ahnden. Wutentbrannt soll der Beschuldigte mit dem PKW losgefahren sein, wobei er den Geschädigten mit dem Außenspiegel streifte und ihm dann die Fahrertür gegen das Schienbein stieß. Als der Beschuldigte nochmals aus dem Fahrzeug ausstieg und auf den Geschädigten losging, drohte dieser mit dem Einsatz von Pfefferspray. Daraufhin fuhr der Unbekannte schließlich in Richtung Ludwigstraße davon.

Der als etwa 170 bis 180 cm große Mann mit schwarzen Haaren und Vollbart, der deutsch ohne Akzent sprach, war den Angaben zufolge bekleidet mit einer dunklen Jacke mit roten Details sowie Jeans. Offenbar hatten einige Unbeteiligte den Vorfall beobachten können. Diese Menschen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden daher gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Glauburg: Nach gefährlichen Überholmanövern auf L3191 – Ermittler bitten um Hinweise

Nachdem es am Sonntagabend, 30.10.2022 auf der Landstraße zwischen Stockheim und Ortenberg Angaben von Verkehrsteilnehmern zufolge beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bittet die Büdinger Polizei mögliche weitere Zeugen darum, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Was war geschehen? Gegen 18.30 Uhr war der Fahrer eines weißen VW unterwegs in Richtung Ortenberg, als er in Höhe eines Steinmetzbetriebes im Rückspiegel bemerkte, dass ein nachfolgender, schwarzer Tesla mehrere hinter ihm fahrende Fahrzeuge überholte und dann hinter ihm einscherte. Das andere Auto sei sehr dicht aufgefahren und hätte dann, offenbar trotz nahenden Gegenverkehrs, zum Überholen angesetzt. Um eine drohende Kollision zu verhindern, traten sowohl der Fahrer des weißen VW wie auch der entgegenkommende PKW auf die Bremse. Davon scheinbar unbeeindruckt, fuhr der Tesla weiter, wobei er weitere Autos überholte.

Zeugen hatten sich das Kennzeichen des schwarzen Wagens gemerkt und im Anschluss Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten bitten mögliche weitere Autofahrer, denen das beschriebene Auto durch seine offenbar rasante Fahrweise aufgefallen war, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden. Wurden ggf. weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet? Wer kann Angaben dazu machen, welche Person am Sonntag, 30.10.2022 gegen 18.30 Uhr am Steuer des Elektroautos saß?

Nidda: Böller landet in Arztpraxis – Polizei ermittelt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte am Montagabend in Nidda, indem sie, offenbar durch ein offenstehendes Fenster, einen brennenden Feuerwerkskörper in eine Arztpraxis warfen. Ein Teppich im Anmeldungsbereich wurde dabei beschädigt. Eine vor Ort befindliche Reinigungskraft hatte gegen 19.45 Uhr einen Knall gehört und kurz darauf die entzündeten Fasern bemerkt und gelöscht.

Das genannte Fenster befindet im Erdgeschoss an der zum Fußweg zur Leichthammerstraße gelegenen Gebäudeseite. Nun ermittelt die Polizei in Nidda wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/9648-180. Wem waren am Montag in der Nähe verdächtige Personen aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo wurde gegebenenfalls mit einer solchen Tat geprahlt?