Professionelle Cannabis-Plantage sichergestellt – Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Ostkreis

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Marburg nahmen am zurückliegenden Wochenende (04-07. Oktober) in einem Wohnhaus eines Stadtallendorfer Ortsteils zwei Männern im Alter von 56 und 33 Jahren fest und beschlagnahmten u.a. eine Indoor Cannabis-Plantage mit 1005 Pflanzen. Die Ermittler beschuldigen die beiden Männer des gewerbsmäßigen Anbaus und Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Ein Richter des Amtsgerichts Marburg erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragen Haftbefehle wegen Fluchtgefahr.

Im wahrsten Sinne des Wortes der „richtige Riecher“ mehrerer Hinweisgeber bedeutete den Beginn der Ermittlungen und führte letztlich zu den Festnahmen und zur Beschlagnahme des Rauschgifts, sowie von hochwertigem Anbauequipment und diversen Handys. Die intensiven und umfangreichen Ermittlungen hatten bereits im Juni 2022 begonnen und erhärteten schließlich den Verdacht des illegalen Betreibens einer Indoorplantage. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurden am Freitagabend (04. November) Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und die Festnahmen durchgeführt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 56 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden und um einen 33 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Personalien des Jüngeren stehen noch nicht fest. Die beiden Festgenommenen machten von ihrem Recht zu Schweigen Gebrauch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte noch am Samstag, 05. November, die Vorführung beim Amtsgericht Marburg. Die Männer befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Indoorplantage wurde in einem durchaus eher als baufällig zu bezeichnenden Haus mit inklusive Keller und Dachboden drei nutzbaren Etagen betrieben. Ein relativ sicherer Zugang ins Haus war erst möglich, nachdem der Notfallmanager eines Energieversorgers das Haus von der Versorgung trennte und damit die umfangreiche und hoch bedenkliche Verkabelung der Plantage stromlos schaltete. Danach fanden die Ermittler in teils nur durch errichtete Schleusen oder abgedeckte Löcher betretbaren Räumen die in verschiedenen Blüteständen stehenden 1005 Cannabisplanzen und das zur Zucht notwendige Equipment im Wert von voraussichtlich mehreren zehntausend Euro. Ausgehend von einem durchschnittlichen Ernteertrag von 25 Gramm pro Pflanze, hieße das hier gut 25 Kilogramm pro Ernte. Bei einem gegenwärtigen Straßenverkaufswert von rund 10 Euro pro Gramm läge der zu erzielende Umsatz dann bei rund 250.000 Euro pro Anbauzyklus. Bis zu drei Ernten im Jahr sind dabei theoretisch möglich. Aufgrund der Größe und Unübersichtlichkeit des Hauses und der Menge der zu transportierenden Gegenstände war die sofortige Bergung nicht durchführbar und erfolgte mit mehreren Fuhren ab Montag, 07. November. Bis zur endgültigen Räumung des Hauses erfolgte eine Bewachung des Anwesens.

Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich weiterer Beteiligter und möglicher Abnehmer, dauern an.

Tatort: Auf´m Herz – Unfallflucht nach Parklatzrempler – Polizei sucht blaues Auto

Amöneburg

Die Polizei sicherte an dem silbernen 190er Daimler marineblaue Fremdfarbe und bittet jetzt um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten blauen, wohl marineblauen Auto. Das gesuchte Auto kollidierte am Mittwoch, 09. November, mit dem Daimler und verursachte auf dessen Beifahrerseite einen Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Die gesamte Beifahrerseite des Daimlers war eingedellt und verkratzt. Der Daimler parkte zur Unfallzeit zwischen 12.50 und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Straße Auf´m Herz. Vermutlich passierte der Unfall bei einem Ein- oder Ausparken oder aber Rangieren. Wer hat zur Unfallzeit ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet? Wer kann Hinweise geben zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin? Wo steht ein seit Mittwochnachmittag frisch unfallbeschädigter blauer, marineblauer Wagen, eventuell sogar mit silberner Fremdfarbe? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain – Aufwändige Suchmaßnahmen – Vermisster gefunden

Eine aufwändige Suche rund um den Erlensee u.a. mit dem Einsatz von Suchhunden, einer Drohne mit Wärmebildkamera und des Polizeihubschraubers endete am Dienstagabend (08. November) erfolgreich. Der gegen 19.50 Uhr vermisst gemeldete Mann wurde um 21.45 Uhr gefunden und befindet sich mittlerweile in ärztlicher Obhut.

Kirchhain – Unfall auf der B 62 – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen des schweren Verkehrsunfalls von Dienstag, 08. November, gegen 21 Uhr, auf der Bundesstraße 62 bei der Anschlussstelle Kirchhain Mitte. Die beiden beteiligten Autofahrer, ein 39 Jahre alter Mann aus Amöneburg und eine 20-jährige Frau aus Kirchhain, kamen verletzt ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstanden mutmaßlich wirtschaftliche Totalschäden. Die Bundesstraße war zunächst voll und dann teilweise bis 23.25 Uhr gesperrt.

Aufgrund der notwendigen ärztlichen Versorgung konnte die Polizei die beiden Fahrer noch nicht nach dem Unfallhergang befragen und Augenzeugen des Unfalls sind bislang nicht bekannt, sodass der Unfallhergang nicht feststeht. Der Unfall war von Marburg nach Stadtallendorf gesehen unmittelbar hinter der Anschlussstelle Kirchhain Mitte, da wo die Bundesstraße aufgrund des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt bzw. auf der anderen Seite des Verzögerungsstreifens der Ausfahrt kurzfristig vierspurig ist. Bei Eintreffen der Polizei stand ein blaues Auto mit komplett zerstörter Fahrerseite in Richtung Stadtallendorf gesehen links auf dem eigentlichen Verzögerungsstreifen. Der andere beteiligte Pkw, ein schwarzes Auto, stand mit erheblichem Frontschaden rechts auf dem Beschleunigungsstreifen. Die Verletzten waren nach Angaben der Ersthelfer ansprechbar und konnten ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Wer hat den Unfallhergang gesehen? Wer kann etwas zu den Fahrtrichtungen der Autos bzw. zum Fahrverhalten der Fahrer sagen? Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.