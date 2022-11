Grünberg: Mit dem Heck auf der Terrasse gelandet

Über 25.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles auf der Bundesstraße 276 zwischen Flensungen und Stockhausen. Am Dienstag gegen 12.00 Uhr war ein 68-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis mit seinem Audi auf der Bundesstraße von Flensungen Richtung Stockhausen unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und prallte gegen einen Holzstapel. Anschließend schleuderte das Fahrzeug herum und landete mit dem Heck auf der Terrasse eines Wohnhauses. Der Fahrer war augenscheinlich unverletzt, kam aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Gießen/B49: LKW und Anhänger nach Unfall gesucht

Offenbar wegen des Fahrstreifenwechsels eines unbekannten LKW-Fahrers, musste ein 30-jähriger Autofahrer nach rechts ausweichen. Der Gießener touchierte in der Folge eine Warnbake und prallte gegen eine Schutzplanke. Beide Verkehrsbeteiligte waren am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 49 vom Lahnfelddreieck in Richtung Bergwerkswald unterwegs, als es im Bereich einer Baustelle vor der Ausfahrt Gi-Uniklinik zu dem Unfall kam. Der Unbekannte, welcher einen Anhänger zog, hatte plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt, obwohl sich der Audi-Fahrer dort befand und daraufhin ein Ausweichmanöver einleitete. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.400 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten LKW und dem Anhänger geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Hakenkreuze geschmiert

Unbekannte schmierten am Montag zwischen 12.00 und 17.00 Uhr an eine im Tannenweg befindliche Mauer, die zwischen einem Radweg und einem Supermarkt steht, Hakenkreuze und Schriftzüge. Der Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort am Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Biebertal: Offenbar ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Rillscheid“ in Rodheim-Bieber. Die Einbrecher schoben zwischen 18.30 Uhr am Montag und 14.40 Uhr am Dienstag den Rolladen eines Fensters auf und hebelten es auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein. Wer hat den Einbruch beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Bargeld und Schmuck erbeutet

Offenbar mit Bargeld und Schmuck machten sich Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Watzenborn-Steinberg aus dem Staub. Zwischen 10.00 Uhr am Sonntag und 07.00 Uhr am Dienstag hebelten sie die Terrassentür auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Fahrgast schlägt Busfahrer

Ein Busfahrer im Alter von 31 Jahren geriet am Dienstag in der Straße „Lange Ortsstraße“ in Streit mit einem Fahrgast. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte auf den 31-Jährigen ein und traf diesen am Hals sowie an der Hand. Zudem schlug er ebenfalls das Mobiltelefon aus der Hand des Busfahrers und beleidigte ihn. Wer hat den Vorfall am Dienstag gegen 23.00 Uhr gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Laubach: „Driftendes“ Fahrzeug verursacht 30.000 Euro Sachschaden

Etwa 30.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Vandale, nachdem er mit einem Fahrzeug auf einer Wiese in der Burgstraße „driftete“. Zeugen, die zwischen 15.00 Uhr am Montag und 15.00 Uhr am Dienstag den Verursacher beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Erst in ein Gespräch verwickelt – Handy weg

Nachdem drei Unbekannte eine 17-Jährige aus dem Wetteraukreis auf dem Brandplatz in ein Gespräch verwickelten, stahlen sie ihr Mobiltelefon. Die Jugendliche befand sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr vor einem Museum, als sie von den Tätern angesprochen wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz Audi beschädigt

2500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht von Ende Oktober. Ein bislang Unbekannter beschädigte den schwarzen A6 Avant am Donnerstag (27. Oktober) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.