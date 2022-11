Unbekannte beschmieren Graffiti-Kunstwerk in Bettenhausen: Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes ein Graffiti-Kunstwerk an einer Lagerhalle in Kassel-Bettenhausen mit den Schriftzügen „Antifa“, „AFA“ und dem Davidstern beschmiert. Durch die von den Tätern genutzte bordeauxrote Sprühfarbe wurde das auf einer Hauswand befindliche schwarze Gemälde, das einen Wert von 13.000 Euro haben soll, beschädigt. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Das Geschäftsobjekt befindet sich in der Leipziger Straße, Ecke Fischhausweg, wobei das großflächige Graffiti-Kunstwerk direkt an der B 7 liegt. Wann die Täter genau am Wochenende agierten, ist bis dato nicht bekannt. Die Schriftzüge und das Zeichen wurden auf einer Fläche von 9 x 1 Meter aufgesprüht.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Erneut Wohnmobil in Kassel gestohlen: Ermittler suchen Zeugen nach Tat in Straße „Heckenpfad“

Kassel-Niederzwehren: Erneut haben unbekannte Täter in Kassel ein Wohnmobil gestohlen. In der vergangenen Nacht klauten Diebe ein Fahrzeug Fiat Ducato, Marke Karmann-Mobil, in grau-metallic in der Straße „Heckenpfad“ im Stadtteil Niederzwehren. Die Kasseler Polizei hat wegen der Serie von Wohnmobil-Diebstählen in Kassel bereits ihr Streifen- und Fahndungskonzept angepasst. Die dahingehend ergriffenen Maßnahmen führten in der vergangenen Nacht aber leider nicht zum Erfolg. Mit Blick auf die seit Anfang Oktober verzeichneten neun Fälle von Wohnmobildiebstählen, darunter drei Versuche, bittet die Polizei um erhöhte Achtsamkeit und schnelle Hinweise aus der Bevölkerung. Im Fall von heute Nacht suchen die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo zudem nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Diebstahl des Wohnmobils war seinem Besitzer am heutigen Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, aufgefallen. Noch am Vorabend gegen 17 Uhr hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Straße Heckenpfad gestanden. Unmittelbar nach der Mitteilung des bestohlenen Fahrzeugbesitzers leitete die Polizei eine europaweite Fahndung nach dem knapp fünf Jahre alten Wohnmobil mit dem Kennzeichen KS-KH 2018 ein, die bislang jedoch nicht zum Erfolg führte.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Straße Heckenpfad oder angrenzender Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Wohnmobildiebstahl geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zudem gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Wohnmobildiebstählen:

Bei verdächtigen Beobachtungen, die auch ein mögliches

Auskundschaften am Tag in Vorbereitung eines nächtlichen Diebstahls

betreffen können: Rufen Sie die Polizei.

Auskundschaften am Tag in Vorbereitung eines nächtlichen Diebstahls betreffen können: Rufen Sie die Polizei. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit

auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße

„streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie die

Polizei.

auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie die Polizei. Achten Sie auch auf Personen, die Fahrzeuge fotografieren. Dies

kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl

sein.

kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Parken Sie Wohnmobile wenn möglich nicht am Straßenrand.

Stellen Sie ihr Wohnmobil in einem Gebäude oder auf einem

eingezäunten Grundstück, am besten mit abschließbarem Tor, ab oder

parken Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten

Straßen.

eingezäunten Grundstück, am besten mit abschließbarem Tor, ab oder parken Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Ist Ihr Fahrzeug

mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in

Betrieb.

mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Installieren Sie zusätzliche und sichtbare Sicherungen,

beispielsweise eine Parkkralle oder eine Lenkradsperre. Dies kann

mögliche Täter bereits abschrecken oder den Dieben die Arbeit

erheblich erschweren.

beispielsweise eine Parkkralle oder eine Lenkradsperre. Dies kann mögliche Täter bereits abschrecken oder den Dieben die Arbeit erheblich erschweren. Installieren Sie zusätzliche Ortungssysteme. Diese gelten als

wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen

Kraftfahrzeugen.

Gemeinsame Kontrollen auf Tram-Strecke in der Nordstadt: 40 Anzeigen und positive Reaktion von vielen Fahrgästen

Kassel-Nordstadt: Die Polizei hat am gestrigen Dienstagnachmittag gemeinsam mit der Stadtpolizei Kassel und Kontrolleuren der Verkehrsunternehmen KVG und RTG Kontrollen in Straßenbahnen und RegioTrams auf der Tram-Strecke in der Kasseler Nordstadt durchgeführt. Von dort hatte es in den letzten Monaten vermehrt Meldungen von Kontrolleuren wegen uneinsichtiger oder gar aggressiver Fahrgäste gegeben. In vereinzelten Fällen war das Personal bei Fahrkartenkontrollen sogar bedroht oder angegangen worden. Aus diesem Grund fanden Gespräche zwischen der Kasseler Polizei, dem Nordhessischen Verkehrsverbund inklusive der betroffenen Verkehrsunternehmen sowie der Stadt Kassel statt, bei denen man gemeinsame Schwerpunktkontrollen zur Steigerung der Sicherheit auf diesem Streckenabschnitt beschloss.

Am gestrigen Dienstag waren infolgedessen mehr als zwei Dutzend Bedienstete von Kasseler Polizei, Hessischer Bereitschaftspolizei, Stadtpolizei und der Verkehrsunternehmen im Einsatz. Zwischen 14:00 und 19:30 Uhr führten die Einsatzkräfte gemeinsam Kontrollen in Straßenbahnen und RegioTrams zwischen den Haltestellen „Am Stern“ und „Holländische Straße“ durch. 40 Strafverfahren, davon 39 wegen Erschleichens von Leistungen und in einem Fall wegen illegalen Drogenbesitzes, leiteten die Kontrollierenden dabei ein. Auch die derzeit geltende Maskenpflicht im ÖPNV hatten die Einsatzkräfte im Blick. Hier wurden 14 Verfahren wegen Verstößen eingeleitet. Wie die eingesetzten Beamtinnen und Beamten berichten, erhielten sie gestern beachtlich viele positive Rückmeldungen von Fahrgästen, die Kontrollen auf diesem Streckenabschnitt sehr begrüßten.

Achtjähriger Junge bei Unfall auf Schulweg verletzt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zu einem Unfall zwischen einem Kind auf dem Schulweg und einem Pkw ist es am heutigen Mittwochvormittag in der Straße „An den Eichen“ in Kassel-Bad Wilhelmshöhe gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der achtjährige Junge gegen 8:10 Uhr an der Haltestelle „Wigandstraße“ aus einer in Richtung stadtauswärts fahrenden Straßenbahn ausgestiegen. Anschließend war der Grundschüler nach Angaben von Zeugen hinter der noch haltenden Tram auf die Straße gelaufen, um diese zu überqueren. Dabei soll er offenbar nicht auf den Verkehr geachtet haben. Eine in Richtung Baunsbergstraße fahrende 37 Jahre alte Citroen-Fahrerin hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können und erfasste den Jungen, der daraufhin auf die Straße stürzte. Das Kind wurde dabei verletzt und anschließend von Rettungskräften zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Achtjährige aus Kassel aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Am Pkw der Frau war nach Angaben der eingesetzten Beamten kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Autodiebe stehlen Audi Q 5 in Espenau: Kriminalpolizei erbittet Hinweise

Espenau (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag einen schwarzen Audi Q 5 in der Rosenstraße in Espenau gestohlen. Wann genau in der Nacht die Autodiebe zuschlugen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Autos zunutze machten, ist momentan noch ungeklärt. Trotz der von der Polizei eingeleiteten europaweiten Fahndung fehlt von dem drei Jahre alten Pkw im Wert von ca. 50.000 Euro jede Spur. Wie sich bei den ersten Ermittlungen am gestrigen Mittag herausstellte, waren in der gleichen Nacht in der Egerlandstraße drei verdächtige Personen auf einem Grundstück gesehen worden. Möglicherweise handelte es sich hierbei um die Täter, die sich für einen dort abgestellten Audi RS 6 interessiert hatten, diesen aber nicht stehlen konnten.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, denen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Espenau-Hohenkirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Hoher Sachschaden – Scheiben im Bahnhof Kassel- Wilhelmshöhe zerkratzt

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Kassel mehrere

Glasscheiben zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Ein Bahnmitarbeiter stellte die Beschädigungen gestern (8.11.) fest und

erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die Vandalismusschäden sind überwiegend an den Windschutzverglasungen an den

Bahnsteigen 2,3 und 4 angerichtet worden. Die genaue Tatzeit steht noch nicht

fest und muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu diesem Fall oder anderen

Vandalismustaten im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.