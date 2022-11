Baumaschine gestohlen

Ulrichstein. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (08.11.) eine Rüttelplatte, eine Verdichtungsramme, einen Teerschneider sowie eine Benzinkehrmaschine aus einem weißen Ford Transit. Zur Tatzeit war das Fahrzeug mitsamt den Baumaschinen auf einem mit Bauzaun begrenztem Areal in der Straße „In den Gelgenwiesen“ in Bobenhausen. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, sind momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (Ohm). Ein Einfamilienhaus in der Erfurtshäuser Straße wurde am Dienstag (08.11.), zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher beschädigten die Scheibe einer Terrassentür und versuchten hierdurch in die Räumlichkeiten zu gelangten. Dies misslang jedoch, sodass lediglich Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Unbekannter brach am Dienstagabend (08.11.) gegen 18 Uhr, in der Straße „Stockacker“ über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde er von einem Bewohner bemerkt und flüchtete daraufhin unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugensuche nach Raub

Fulda. Am Dienstagmittag (08.11.), gegen 14 Uhr, kam es in dem Parkhaus eines Hotels in der Lindenstraße / Ecke Rhönstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Täter eine 73-jährige Frau aus Fulda von hinten um, als diese die Tür zum Treppenhaus öffnen wollte und entriss ihr im Anschluss ihre Handtasche. Daraufhin flüchtete der Täter über eine Feuerwehrzufahrt zunächst in Richtung eines angrenzenden Wohnkomplexes, ließ dort einen Teil des Diebesguts zurück und rannte dann weiter in unbekannte Richtung. Die 73-jährige Frau wurde bei dem Sturz verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, heller Hauttyp, dunkle, sehr kurze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose, einem hellen Oberteil und einer grünen Bomberjacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatorendiebstahl

Petersberg. Im Kreuzgrundweg demontierten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses zwischen dem 7. Oktober und dem 8. November die Katalysatoren im Wert von mehreren tausend Euro von drei Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Bad Hersfeld. Rund 150 Liter Diesel entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (08.11.) von einem Baustellengelände in der Wippershainer Straße. Die Täter brachen zunächst ein Schloss eines Containers auf und stahlen anschließend den Treibstoff im Wert von circa 300 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Tann (Rhön) Unbekannte Personen verschafften sich am 07.11.2022 zwischen 17.00 und 18:00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Linienbus, welcher in Tann (Rhön) auf Höhe der dortigen Rhönhalle abgestellt worden war und entwendeten aus der privaten Tasche des Busfahrers das darin befindliche Wechselgeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0.

Brand in einem Wohnhaus (Nachtragsmeldung)

Wildeck – Am Dienstagmorgen (8.11.) 09.28 Uhr, kam es zum Brand in einem Wohnhaus im Rotdornweg. Ein Nachbar stellte eine Rauch aus dem Nachbarhaus fest und setzte einen Notruf ab. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Obersuhl brach das Feuer in einem Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss aus. Dabei kam es starker Rauchentwicklung, von der das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer griff auf keine anderen Räume über. Ursache für den Brand war wahrscheinlich ein technischer Defekt des eingeschalteten Wäschetrockners. Bewohner befanden sich nicht im Haus. Der Hund des Besitzers, wurde wiederum durch den Nachbarn gerettet. Gesamtschaden ca. zwischen 20 u. 30.000 Euro.