Wiesbaden: Die Polizei-News

Falscher Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Flachstraße, 08.11.2022, 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Flachstraße wurde am Mittwochnachmittag

eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann klingelte

gegen 12.30 Uhr an der Tür der Geschädigten und erschlich sich wegen eines

angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der

Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize in die Wohnung gelangen und

Schmuckstücke sowie Münzen stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll ca.

1,70-1,75 Meter groß, braungebrannt sowie kräftig gewesen sein und eine Glatze

gehabt haben. Getragen habe er dunkle Arbeitskleidung und ein kariertes Hemd.

Sein Komplize soll eine gelbe Warnweste getragen haben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Festgestellt: 08.11.2022,

(pl)Am Dienstag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

Abgesehen hatten es die Täter auf ein Bürogebäude, ein Firmenlager, ein

Gartengrundstück, zwei Einfamilienhäuser sowie die Abstellräume einer

Großbaustelle. In der Deponiestraße wurde in der Nacht zum Dienstag ein

Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten sich durch ein Fenster

Zutritt zum Gebäude verschafft und anschließend aus einem Büro eine Geldkassette

gestohlen. Darüber hinaus brachen die Täter auch noch in ein auf dem

Firmengelände befindliches Kassenhäuschen ein und ließen hieraus ebenfalls

Geldkassetten mitgehen. Am Dienstagmorgen wurde in der Hagenauer Straße ein

versuchter Einbruch in ein Firmenlager festgestellt. Die Täter hatten sich

erfolglos an den Zugangstüren des Lagers zu schaffen gemacht und unverrichteter

Dinge die Flucht ergriffen. Bei dem Einbruchsversuch wurden die Türen erheblich

beschädigt. Ein Gartengrundstück in der Mainzer Straße wurde am Dienstagmittag

zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr von Einbrechern aufgesucht und aus einem

Lagerraum sowie einer Hütte verschiedene Gegenstände entwendet. Ein weiteres Mal

schlugen die Täter zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag in der

Bayernstraße zu. In diesem Fall hielt die Balkontür des betroffenen

Einfamilienhauses den Einbruchsversuchen stand. Beim Einbruch in ein Wohnhaus in

der Straße „Odenwaldblick“ erbeuteten Unbekannte am Dienstag, zwischen 15.00 Uhr

und 20.00 Uhr, Schmuckstücke sowie Uhren. Die Täter hatten eine Fensterscheibe

eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Darüber

hinaus war auch eine Großbaustelle in der Ludwig-Erhard-Straße ins Visier von

Dieben geraten, welche aus zwei Abstellräumen Werkzeuge stahlen. Hinweise zu den

Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Geldautomatensprengung in Niedernhausen +++

Bad Schwalbach (ots) – Geldautomatensprengung in Niedernhausen,

Niedernhausen, Austraße,

09.11.2022, 01:45 Uhr,

(mas) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen 01:45 Uhr ein

Geldautomat in der Austraße in Niedernhausen gesprengt. Die umliegenden Anwohner

meldeten sich unmittelbar über den Notruf bei der Polizei. Alle berichteten von

einem lauten Knall und mehreren dunkel gekleideten Personen vor der Bank.

Anschließend sei ein dunkler PKW vom Tatort geflüchtet. Eine unmittelbar

eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb zunächst ergebnislos. Vor Ort konnte

durch die eintreffenden Streifen festgestellt werden, dass es im Vorraum der

Bank im Bereich der Geldautomaten zu einer Explosion gekommen war. Die acht

Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert, bis ein

Statiker die Gebäudesubstanz geprüft und eine Einsturzgefahr ausgeschlossen hat.

Alle Personen blieben unverletzt und kamen zunächst bei Nachbarn und Freunden

unter. Nach ersten Erkenntnissen ist es den Tätern nicht gelungen, Geldscheine

aus den Automaten zu entwenden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann

abschließend noch nicht bewertet werden. Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte ein

schwarzer Audi A6 mit der Tat in Verbindung stehen. Dieser soll, mit zuvor an

einem P&R Parkplatz im Bereich der B455 / A3 gestohlenen Kennzeichen, geführt

worden sein. Personen, welche in der vergangenen Nacht auf diesem P&R-Parkplatz

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem flüchtigen Audi A6

machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Bad Schwalbach unter

der Rufnummer 06124/7078-0 zu wenden.

Wohnungseinbruch in Rüdesheim,

Rüdesheim, Berliner Straße,

08.11.2022, 11:49 Uhr – 20:25 Uhr,

(mas) Im Verlauf des Mittwochnachmittags konnten Unbekannte Beute in der

Berliner Straße in Rüdesheim machen. Zwischen 11:49 Uhr und 20:25 Uhr begaben

sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Als sie an der

Kellertür scheiterten kletterten sie auf den Balkon und hebelten die dortige Tür

auf. Im Inneren konnten die Unbekannten Wertsachen in einer Höhe mehreren

tausend Euro ausfindig machen und unerkannt flüchten. Hinweise zu den Tätern

nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer

06431/7078-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Hünstetten,

Hünstetten, Neukirchner Straße,

08.11.2022, 15:50 Uhr – 16:23 Uhr,

(mas) Auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Neukirchner Straße in Hünstetten

kam es am Diensttagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte

parkte ihren blauen BMW X1 ordnungsgemäß auf einer der vorhandenen Parkflächen.

Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie

Beschädigungen an der hinteren Stoßstange wie auch an der Heckklappe

feststellen. Die Schadenshöhe wird auf 4.000EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten

sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 in

Verbindung zu setzen.