Einsatz wegen Ruhestörung – Drogen gefunden

Rüsselsheim (ots) – Wegen einer Ruhestörung aus einer Wohnung in der Stockstraße, verständigten Anwohner am frühen Dienstagmorgen 08.11.2022 die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung vernahmen die Ordnungshüter deutlichen Cannabisgeruch aus den Räumlichkeiten und fanden dort anschließend rund 120 Gramm Marihuana sowie 21 Marihuana-Pflanzen. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Eine 25-jährige Bewohnerin der Wohnung schlug im Rahmen des Einsatzes einen Polizisten wiederholt gegen den Arm, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

Sie und ihren Mitbewohner erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die 25-Jährige wird sich zudem in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Einbruch in Gaststätte

Büttelborn (ots) – Eine Gaststätte in der Hermann-Schmitt-Straße geriet in der Nacht zum Dienstag (08.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Lokal.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern anschließend insgesamt rund 300 Euro in die Hände. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Einbrecher machen Beute – Mehrere tausend Euro Schaden

Groß-Gerau (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (02.11.) und Dienstag (08.11.) drangen Unbekannte über eine Mauer auf den Hinterhof einer Firma in der St.-Florian-Straße ein. Die Kriminellen entwendeten dort anschließend 200 Aluträger für Solarmodule. Der Schaden beträgt rund 14.000 Euro. Für den Abtransport dürften die Diebe ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

In der Nacht zum Dienstag (08.11.) geriet zudem ein Baustellencontainer in der Wilhelm-Seipp-Straße in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Werkzeuge, wie eine Handkreissäge, Winkelschleifer und Bohrmaschinen. Der Schaden beläuft sich hier nach ersten Schätzungen auf über 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Katalysatoren gestohlen

Raunheim (ots) – Ein in der Ringstraße geparkter Opel sowie ein ebenfalls dort abgestellter Toyota, gerieten in der Nacht zum Dienstag (08.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren der Fahrzeuge ab und entwendeten die Bauteile anschließend.

Der Schaden beträgt insgesamt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960.

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin/Polizei warnt

Gernsheim (ots) – Unter dem Vorwand die Kabelanschlüsse überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Dienstagnachmittag (08.11.), gegen 14.20 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Kettelerstraße.

Während sich die Frau mit der Seniorin in den Keller begab, hielt sich ihr männlicher Begleiter im Wohnbereich auf. Erst als die beiden Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass aus ihrem Geldbeutel mehrere hundert Euro entwendet wurden.

Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich kurz zuvor bei einem Seniorenehepaar in der Theodor-Heuss-Straße. Hier gingen die Kriminellen allerdings leer aus. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Die Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine Schirmmütze, eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose.

Ihr Begleiter ist etwa 25 Jahre alt. Er hat schwarze Haare und trug einen Bart.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Darmstadt

In Wohnung von Unbekannten bestohlen?

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Diebstahls hat die Darmstädter Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht für den Fortgang dieser, mögliche Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten am frühen Dienstagabend (8.11.) zwei noch unbekannte Täter, gegen 17 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin in der Grundstraße geklingelt. Unter dem Vorwand, sie seien zwei Polizisten, verschafften sie sich Zugang, durchsuchten die Räume und flüchteten. Sie erbeuteten ein Schmuckkästchen. Zu der Beschreibung der Täter ist bekannt, dass beide etwa 50 bis 60 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Weiter Hinweise liegen den Ermittelnden bislang nicht vor. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamtinnen und Beamten auf Hinweise von Zeugen, die die Täter im Vorfeld oder im Nachgang der Tat in der Grundstraße beobachten konnten. Möglicherweise haben die Kriminellen auch bei weiteren Anwohnern geklingelt? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 zu erreichen.

Auto gestohlen (DA-TM 798) gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Zwischen Dienstag (8.11.), 18.45 Uhr und Mittwoch (9.11.) gegen 24 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes in der Greinstraße entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-TM 798 angebracht. Doch dem nicht genug. Auch ein weiteres Fahrzeug geriet in das Visier der Täter, an dem sie sich zu schaffen machten, der Versuch es zu entwenden jedoch glücklicherweise scheiterte.

Die Darmstädter Kripo ist mit beiden Fällen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittelnden des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Gartengrundstück im Visier Krimineller

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte auf einem Gartengrundstück im Stockwiesenweg ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Diebstahl wurde am Dienstagabend (8.11.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Freitag (4.11.) zurückliegen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt auf das Grundstück. Dort entwendeten sie unter anderem eine Kettensäge der Marke “Stihl”, einen “MTD” Rasenmähtraktor sowie ein Notstromaggregat. Insgesamt werden die Schäden auf ca 2.500 Euro eschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Pritschenwagen touchiert Linienbus

Birkenau (ots) – Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch (09.11.), um kurz nach 12.00 Uhr, die Obergasse in Richtung Ober-Abtsteinach. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden weißen Pritschenwagens den Bus und beschädigte dessen linken Außenspiegel.

Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Heppenheim (ots) – Einen 18-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Dienstagabend (08.11.) im Hambacher Tal. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 18-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Odenwaldkreis

Hungrige Einbrecher beim DRK

Bad König (ots) – Das Heim des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Lindenstraße geriet zwischen Freitagabend (04.11.) und Dienstagmittag (08.11.) in das Visier Krimineller. Die offenbar hungrigen Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Garagentor in das Gebäude ein und ließen anschließend rund 250 Rindswürste mitgehen.

Ob die Unbekannten noch weitere Gegenstände entwendeten, müssen nun die Ermittlungen der Polizei zeigen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Zeugen nach Diebstahl von hochwertigem Pedelec gesucht

Michelstadt (ots) – Vor einem Anwesen in der Einhardstraße haben Diebe in der Zeit zwischen Montag (7.11.), 15 Uhr und Dienstag (8.11.), 9 Uhr, ein hochwertiges Pedelec vom Hersteller “Riese &Müller” entwendet.

Das Kommissariat 41 in Erbach ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rades geben können.

Unter der Rufnummer 06062/953-0 sind die Beamten zu erreichen.

