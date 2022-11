Betrug per WhatsApp

Worms (ots) – “Hallo Mama, mein Handy und die SIM-Karte sind kaputt. Ich benutze jetzt mein altes Handy. Das ist meine neue Handynummer, die alte Nummer kann gelöscht werden.” Einer solchen betrügerischen WhatsApp-Nachricht fiel eine 64-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms am gestrigen Dienstag zum Opfer. Nach Erhalt dieser Nachricht gab sich die verfassende Person als ihre Tochter aus und bat die 64-Jährige wegen des angeblich defekten Handys um die Durchführung von drei dringenden Überweisungen. Daraufhin überwies die 64-Jährige insgesamt einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Als eine vierte Überweisung gefordert wurde, kamen der 64-Jährigen Zweifel und der Betrug fiel auf.

Immer wieder berichten wir über so genannte Call-Center-Betrügereien. Hierzu gehören die altbekannten “Enkeltricks”, die Tricks mit den “Falschen Polizeibeamten” und den “Schockanrufen”. Seit einiger Zeit reiht sich auch der “WhatsApp-Trick” in diese miese Masche der Tricks ein, in denen vor allem ältere Menschen um ihr Geld erleichtert werden.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Samstag, den 05.11.2022, parkte ein 36-jähriger seinen PKW gegen 14:00 Uhr in der Hochstraße. Als er am Dienstag 08.11.2022 gegen 18:00 Uhr zur seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden an der Frontstoßstange feststellen. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um einen grünen PKW handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Brand in leerstehendem Haus – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Montagfrüh 07.11.2022 kam es in der Friedrichstraße zum Brand in einem leerstehenden Haus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Ein Zimmer im Dachgeschoss brannte vollständig aus, der dortige Dachstuhl wurde stark beschädigt. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in 5-stelliger Höhe.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits eine Brandortbegehung durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Es ergaben sich Hinweise auf Personen, die sich unberechtigt in dem Objekt aufgehalten haben.

Die Wormser Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den letzten Wochen, Tagen oder in der betreffenden Tatnacht verdächtige Personen im Objekt oder in dessen Nähe wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit der Kripo Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.