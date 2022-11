Am Ende der Arbeitswoche kann der Wunsch, irgendwohin für ein unvergessliches Wochenende zu gehen, unaufhaltsam sein. Und wenn Sie sich nicht von den Grenzen Ihrer Stadt einschränken lassen wollen, dann sollten Sie unbedingt einen Ausflug in die Hauptstadt des südlichen Teils Mitteleuropas in Betracht ziehen.

Kathedralen, Paläste, Denkmäler, ein reichhaltiges Kulturangebot und natürlich auch köstliche Speisen und Spezialitäten. Es besteht kein Zweifel, dass Europa einige erstaunliche Hauptstädte zu bieten hat. London, Rom, Berlin und Paris kommen einem sofort in den Sinn. Die österreichische Hauptstadt Wien wird manchmal übersehen. Dabei ist sie eine großartige und majestätische Stadt, die Sie unbedingt erkunden sollten. Die atemberaubende kaiserliche Architektur Wiens ist eine Folge der königlichen Vergangenheit der Stadt. Wien war auch eine Schlüsselstadt im Heiligen Römischen Reich.

Vor der Pandemie haben über 17 Millionen Touristen in dieser bezauberten Stadt jährlich übernachtet. Im Jahre 2021 lag die Zahl der Übernachtungen nur bei 5 Millionen, doch die Tourismusbranche ist wieder im Aufschwung und die Zahl der Übernachtungen steigt wieder an. Wien ist ideal für eine Wochenendreise und Kultur, Unterhaltung und Shopping können ideal miteinander verbunden werden. Ein Immobilienkauf oder ein Haus in Wien sind bestimmt keine schlechten Investitionen, da die Stadt ständig wächst.

So kommen Sie schnell und günstig nach Wien

Dank seiner Lage im Herzen Mitteleuropas ist es sehr einfach, nach Wien zu reisen. Die gängigsten Möglichkeiten, die österreichische Hauptstadt zu erreichen, sind per Flugzeug, Zug, Bus oder Schiff von Budapest oder Bratislava aus. Der Flughafen von Bratislava liegt nur etwa eine Stunde von der Hauptstadt Österreichs entfernt und von dort kann Wien mit Bus oder Bahn erreicht werden.

Die Anreise vom Flughafen Wien in die Stadt ist schnell und einfach, vor allem weil alle Auto-, Bus- und Zugverbindungen innerhalb von ein oder zwei Minuten nach der Ankunft zur Verfügung stehen. Wenn Sie mit der S-Bahn in die Stadt kommen möchten und diese auch für weitere Ausflüge nützen möchten, dann gibt es günstige Netzkarten, eine 24-Stunden-Netzkarte für € 8,00, eine 48-Stunden-Netzkarte für € 14,10 oder eine 72-Stunden-Netzkarte für nur € 17,10.

Für preiswert Übernachten finden Sie Pensionen, Gasthäuser, Gästezimmer und Ferienunterkünfte in Wien. Aber natürlich gibt es auch 5-Sterne-Hotels und eine Vielzahl von Immobilien zur Miete in Wien. Vor allem wunderschöne Luxusappartements sind bei Besuchern sehr beliebt. Immobilien kaufen und dann dies an Übernachtungsgäste zu vermieten ist ein populäres Geschäft in Wien.

Hauptattraktionen in Wien

Das Schloss Schönbrunn, die ehemalige Sommerresidenz von Kaiserin Sissi und ihrer Familie, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist wohl eines der imposantesten Gebäude. Das Schloss ist vom Zentrum Wiens aus leicht zu erreichen. Eine Tageskarte gibt es für 22 Euro und geführte Besichtigungen ab 26 Euro.

Ein weiteres Schloss, dass Sie unbedingt besuchen müssen, ist die Wiener Hofburg. Sie wurde 7 Jahrhunderte lang von der königlichen Familie Österreichs bewohnt. Bis 1898 war sie sogar die Residenz von Kaiserin Sissi. Der Eintritt mit Audioguides kostet hier 15 Euro und ein spezielles Sisi Ticket Deluxe 36 Euro.

Auch das Schloss Belvedere ist einen Besuch wert, vor allem wenn Sie prächtige Gärten lieben. Der Ende des 17. Jahrhunderts erbaute Palast diente als Sommerresidenz des Prinzen Eugen von Savoyen. Die Besichtigung ist kostenpflichtig und Tickets gibt es schon für 22,90 Euro.

Da der Stephansdom natürlich mitten in der Stadt liegt, bekommen Sie aus den Turmfenstern einen wunderbaren Eindruck vom alten Wien. Sie können für einen Preis ab 22,50 Euro eine Audioführung durch den Innenraum mitmachen. Erleben Sie bei einer 40-minütigen Führung durch die Wiener Staatsoper für 13 Euro, eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt.

Das Museumsquartier ist immer einen Besuch wert und es gibt Tickets ab 11 Euro. Mit über 90.000 m² Ausstellungsfläche – darunter das Leopold Museum, das MUMOK, die Kunsthalle Wien, das Architekturzentrum und das Zoom – ist der Komplex eines der ambitioniertesten kulturellen Zentren der Welt.

Eine Kirche, die dem Besucher viel zu bieten hat, ist die Karlskirche. Sie bietet für einen Eintrittspreis von 8 Euro barocke Schönheit, klassische Musik und die seltene Gelegenheit, die Kunstfertigkeit der ursprünglichen Künstler, die die Kuppel bemalt haben, aus nächster Nähe zu betrachten.

Das Wiener Rathaus ist die lebendige Geschichte Wiens. Neben der Pracht des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert befindet sich dieses Gebäude auch in unmittelbarer Nähe zu anderen Hauptattraktionen der Stadt Wien. Auch das Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße ist einen Besuch wert.

Der Vienna Flexi PASS ist sehr zu empfehlen, wenn Sie einige dieser Sehenswürdigkeiten besuchen wolle, da dieses Sightseeing-Ticket einen freien Eintritt zu 2, 3, 4 oder 5 Sehenswürdigkeiten in und um Wien ermöglicht. Inhaber des Passes können aus 40 Attraktionen und Angeboten wie einem 24 Stunden HOP ON HOP OFF Ticket von Vienna Sightseeing Tours, einer Fahrt mit dem Wiener Riesenrad, einem Besuch im Tiergarten Schönbrunn oder einem Ticket für das Schloss Oberes Belvedere wählen.

Weniger Bekannte Sehenswürdigkeiten Wiens

Falls Sie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten schon bei zu vorigen Besuchen kennengelernt haben, dann plane Sie doch einen Besuch vom Hundertwasserhaus in Wien. Das bunte Gebäude wurde vom Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfenes und steht im 3. Wiener Bezirk.

Die Republik Kugelmugel ist eine Mikronation im Prater in Wien, Österreich. Die Republik erklärte 1975 ihre Unabhängigkeit, nachdem es zu Streitigkeiten zwischen dem Künstler Edwin Lipburger und den österreichischen Behörden wegen der Baugenehmigung für ein kugelförmiges Haus gekommen war. Das eigentümliche runde Haus muss man gesehen haben.

Der moderne Campus der Wirtschaftsuniversität ist ein weiteres interessantes Gebäude für Architekturfans. Die Flaktürme sind ein weiteres Beispiel für Wiens vielfältige Architektur. Diese großen Betonfestungen enthielten früher Flugabwehrkanonen, um Flugzeuge abzuschießen.

Was und wo zu essen

Wien ist die Heimat der großen Musik und Kunst. Es ist bekannt für seine opulenten Museen und Galerien, traditionellen Kaffeehäuser und Mehlspeisen. Aber es gibt auch verschiedene traditionelle Speisen, die Sie während Ihres Aufenthalts unbedingt probieren sollten.

Eines der traditionellen Gerichte, die man in Wien unbedingt probieren muss, ist das Wiener Schnitzel, ein dünnes, paniertes und gebratenes Fleischstück. Auch Wiener Würstel sind ein leckerer Imbiss, den man auf den Straßen Wiens findet. Normalerweise werden die Würstchen mit Senf und Bier serviert. Ein einfaches und populäres und herzhaftes Gericht, das Sie in Wien probieren müssen, ist Gulasch.

Apfelstrudel gilt als traditionelles Gericht und wenn Sie gerne Süßspeisen essen, sollten Sie diesen gefüllten Strudelteig unbedingt probieren. Eines der schmackhaftesten und definitiv beliebtesten Desserts, die man in Wien probieren kann, ist die Sachertorte. Es handelt sich um einen Schokoladenkuchen mit einer dünnen Mittelschicht aus bester Marillenmarmelade. Besuche Sie eines der vielen Wiener Kaffees, um Torten und Kuchen zu genießen und bestellen Sie dazu einen köstlichen Kaffee.