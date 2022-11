Bobenheim-Roxheim: Kooperation zwischen der Bernd-Jung-Stiftung und dem Handballleistungszentrum Friesenheim-Hochdorf wird ab 2023 weiter ausgebaut

Bobenheim-Roxheim – Bereits im Sommer 2021 begann die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsbereich des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, dem HLZ Friesenheim-Hochdorf, mit der Bernd-Jung-Stiftung (BJS) aus Bobenheim-Roxheim. Es fand ein erster Kurs „Sicher am See“ zum Thema Grundlagen des Rettungsschwimmens für HLZ-Spieler der D-Jugend vermittelt durch die BJS statt. Durchgeführt von der DLRG Ortsgruppe Frankenthal lernten die Jungs, wie man sich im Wasser und speziell in Badeseen richtig verhält und im Notfall anderen helfen kann. Aufgrund der sehr positiven Resonanz wurde dieses Angebot im Sommer 2022 wiederholt.

Doch die Kooperation der Stiftung mit dem Handballleistungszentrum umfasst mittlerweile noch einiges mehr und wird im kommenden Jahr noch erweitert. Dies gibt dem HLZ die Möglichkeit, seinen jungen Spielern mehr als nur Leistungssport anzubieten. So besteht einmal wöchentlich ein Angebot für Spieler aus dem Leistungsbereich zwischen zwei Trainings eine Hausaufgabenbetreuung der Stiftung wahrzunehmen, damit wird das Prinzip der dualen Ausbildung des HLZ unterstrichen. Hierbei wird großen Wert darauf gelegt, dass trotz der hohen Trainingsbelastung, die schulischen Anforderungen nicht zu kurz kommen.

Auch wurden den Spielern der E- und D-Jugend des HLZ Friesenheim-Hochdorf wichtige Grundlagen im Ernährungsparcours „Quiz Dich schlau“ vermittelt. Dieser wurde initiiert von der BJS und durchgeführt von deren Partner, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., denn Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Sportlerlebens. Ob für die Energiebereitstellung oder zur Regeneration, das Thema Ernährung wird dadurch früh platziert und mit Hilfe einer altersgerechten, abwechslungsreichen Veranstaltung präsentiert, die zudem noch Spaß macht.

Im kommenden Jahr soll nun auf Anregung von Manuel Kuner, Leistungssportkoordinator des HLZ, die Verletzungsprävention großgeschrieben werden und in einem von der BJS geförderten Projekt verstärkt in den Fokus rücken. Gerade in einer Sportart mit hohem Körpereinsatz wie dem Handball ist es wichtig, durch gezieltes präventives Training, neben dem langfristigem Leistungsaufbau die Nachwuchshandballer zu unterstützen und deren Gesundheit zu fördern.

Manuel Kuner, Leistungssportkoordinator HLZ Friesenheim-Hochdorf: „Die Zusammenarbeit mit der Bernd-Jung-Stiftung ist für unser Nachwuchskonzept, welches mehr als den reinen Handballsport umfasst, eine großartige Unterstützung. Getreu dem Motto des Stiftungsgründers Bernd Jung, „Unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft“ passt die Kooperation hervorragend zu unserer Idee des HLZ. Ich danke besonders Herrn Stark und Frau Stölzle von der Stiftung für die bisherige Zusammenarbeit und das entstandene Vertrauensverhältnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und zukünftige Projekte.“