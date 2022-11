Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstag, 08.11.2022 gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gerberstraße. Ein 75-jähriger Autofahrer streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei dem Senior Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein vorläufiges Ergebnis von 1,44 Promille. Dem 75-jährigen wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Weiterhin wurde der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 07.11.2022 gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße. Eine 75-jährige Frau hatte ihre Handtasche während des Einkaufs in dem Einkaufswagen belassen. Als sie sich an die Kasse begab, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war und während ihres Aufenthaltes gestohlen wurde. Im Geldbeutel befanden sich u.a. Ausweisdokumente, EC Karten sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf zirka 150 Euro beziffert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wachenheim: Betrug via Messenger Dienst

Wachenheim (ots) – Eine 66-jährige Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde am Montag Opfer eines Betruges. Sie wurde von einer bislang unbekannten Person über Whatsapp kontaktiert, welche sich als Tochter ausgab und um eine Überweisung von etwa 2000 EUR bat. Die Frau führte die Überweisung durch in dem Glauben ihrer Tochter zu helfen. Erst als sich die Tochter zu einem späteren Zeitpunkt bei ihren Eltern meldete, flog der Schwindel auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Grünstadt: Trunkenheitsfahrt

Grünstadt (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in den heutigen frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr in der Leiningerstraße zeigte ein 41 Jahre alter Autofahrer Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen lassen. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Außerdem wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Grünstadt: Verstoß gegen das Waffengesetz

Grünstadt (ots) – Ein Zeuge teilte der Polizeiinspektion Grünstadt am 07.11.22 gegen 17:00 Uhr mit, dass in Sausenheim eine männliche Person mit einer Machete in der Hand stehe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten diesen schließlich in der Haydnstraße feststellen. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde der 34-jährige aufgefordert, die Machete auf den Boden zu legen, was er schließlich tat. Die Durchsuchung des Mannes förderte noch ein Messer zutage. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Das Führen der Machete stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

