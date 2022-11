U-Haft nach Messerangriff

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montagabend 07.11.2022 wurde bei einer Auseinandersetzung in der Neustadt, ein 31-jähriger Mann von einem 39-Jährigen durch Messerstiche verletzt. Der 39-jährige Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag 08.11.2022 dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags an. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Meldung von 09.40 Uhr:

Mainz-Neustadt (ots) – Zu einem größeren Einsatz der Polizei kam es am Montagabend 07.11.2022 im Kaiser-Wilhelm-Ring. Gegen 20:43 Uhr kam es in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen und 31-jährigen Mann, in deren Verlauf der 39-Jährige mit einem Messer auf den 31-Jährigen einstach.

Nach der Tat flüchtete der 39-jährige zu Fuß Richtung Hauptbahnhof. Der 31-Jährige nahm trotz Stichverletzungen fußläufig die Verfolgung auf. Während der Verfolgung sollen laut Zeugenaussagen Schussgeräusche zu hören gewesen sein. Letztlich stellte sich der Flüchtende selbstständig bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof, wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Der 31-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden und befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Der Verletzte ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vernehmungsfähig.

Die eingesetzte Polizeikräfte trugen teilweise besondere Schutzausstattung. Neben den Spezialisten des Erkennungsdienstes der Kriminalpolizei, waren Polizeihunde am Tatort eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hintergründe der Tat und der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Nieder-Olm (ots) – Eine 42-Jährige Frau aus Nieder-Olm touchierte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierdurch wurde dieses einige Meter nach vorne geschoben. Die 42-Jährige setzte mit ihrem Fahrzeug zurück und fuhr im Anschluss davon. Durch eine Zeugin konnte das Geschehen beobachtet, das Kennzeichen notiert und anschließend die Polizei verständigt werden.

Die 42-Jährige Verursacherin wurde zu Hause angetroffen und gab gegenüber den Beamten zu, dass sie gefahren sei und auch, dass sie Sekt getrunken habe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.

Licht-Test-Aktion 2022: “Gut sehen! Sicher fahren!” – Polizei Rheinland-Pfalz zieht nach landesweitem Kontrolltag Bilanz

Mainz (ots) – 612 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 14 Straftaten: Das ist die Bilanz von landesweiten Verkehrskontrollen am Montag 07.11.2022 um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für eine korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen.

An 162 Kontrollstellen in Rheinland-Pfalz waren 596 Polizeibeamtinnen und -beamte für die Lichtkontrolle im Einsatz. 2498 Fahrzeuge (davon 79 Fahrräder) wurden kontrolliert. 651 Fahrzeuge wiesen hierbei Beleuchtungsmängel auf.

Die Kontrollen waren der Abschluss der Anfang Oktober vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) angekündigten Licht-Test-Aktion “Gut sehen! Sicher fahren”. Hierbei konnten alle Verkehrsteilnehmenden im gesamten Oktober das Serviceangebot der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) nutzen.

Meisterbetriebe der Kfz-Innung in ganz Deutschland überprüften dabei kostenlos die Beleuchtungseinrichtung an PKW und Nutzfahrzeugen. Kleine Mängel wurden sofort und kostenlos behoben. Lediglich die erforderlichen Ersatzteile und Einstellarbeiten mussten bezahlt werden. Wenn alles in Ordnung war, gab es die neue Licht-Test-Plakette 2022 für die Windschutzscheibe und freie Fahrt bei den Polizeikontrollen.

Ob “Blender”, “Einäugige” oder “Totalausfälle”, all das ist ein Sicherheitsrisiko, warnt LKA-Verkehrsexperte Volker Weicherding, “denn wer mit defekter Beleuchtungseinrichtung unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern erhöht auch das Unfallrisiko für andere.”

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 08.11., Koblenzer Straße, 00:42 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein PKW auf einem Parkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf einen Betäubungsmittel-Konsum.

Der Fahrer gab nach der Belehrung an, gegen 22.00 Uhr zuletzt konsumiert zu haben, was ein Test auch bestätigte. Er wurde zwecks Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen.

Einbruchdiebstahl – Wer hat was gesehen?

Bingen (ots) – Hafenstraße 04.11.um 13:15 Uhr bis 07.11.2022 um 07:00 Uhr – Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände. Auf dem Gelände wurden u.a. zwei Baucontainer geöffnet, in einen Kellerraum eingedrungen sowie ein Verteilerkasten in der Tiefgarage zerstört.

Die Täter entwendeten diverse Bauteile mit Zielrichtung Kupfer-Kabel.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.