Polizeieinsatz nimmt unangenehmen Verlauf

Mannheim (ots) – Nachdem Anwohner der Langen Rötterstraße am Montag 07.11.2022 gegen 22:30 Uhr die Polizei über eine randalierende Nachbarin informierten, nahm der Einsatz der Polizeistreife einen unerwarteten Verlauf an. Als die Beamten die betroffene Wohnung aufsuchten, öffnete ihnen eine 38-jährige Frau die Tür und verhielt sich zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten.

Aus nicht ersichtlichem Grund begab sich die Frau in die Hocke und begann im Eingangsbereich der Wohnung ihre große Notdurft zu verrichten. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein.

Die Frau beschmutze ihre Hände mit deren “Geschäft” und ließ sich nicht beruhigen, weshalb ein zweites Streifenteam mit Ganzkörperschutzausstattung die womöglich hilfsbedürftige Frau widerstandslos einer psychiatrischen Einrichtung zuführte.

Diebstahl aus Fahrzeug auf Discounterparkplatz

Mannheim (ots) – Am Montag 07.11.2022 gegen 19.30 Uhr parkte eine 39-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters ihr Fahrzeug und wollte einige Snacks besorgen. Ihre Familienangehörigen blieben im Fahrzeug, weshalb sie ihren Fahrzeugschlüssel im Schloss stecken ließ. Die Angehörigen entschlossen sich nach kurzer Zeit ebenfalls in den Discounter zu gehen und vergaßen den Fahrzeugschlüssel mitzunehmen.

Nachdem die Familie kurzer Zeit später mit ihrem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass sämtlicher Inhalt des Kofferraums entwendet wurde. Die 39-Jährige wollte am nächsten Tag in den Urlaub fahren und führte ihr Reisegepäck bereits mit sich.

Aus dem Fahrzeug wurden ihr 2 Reisekoffer, eine schwarze Laptoptasche, mehrere Laptops, ein Mobiltelefon und hochwertige Markenhandtaschen entwendet. Der genaue Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier-Mannheim Käfertal geführt und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Zeugen die den Diebstahl beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden unter Tel: 0621-718490.

85-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse – Über 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Waldhof (ots) – Ein 85-jähriger Mann verwechselte am Montag gegen 17:10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Alten Frankfurter Straße sein Gas- mit dem Bremspedal. Der Mann wollte mit seinem BMW rückwärts aus einer Parklücke ausparken, wobei es zum oben genannten Fahrfehler kam.

Er fuhr daraufhin auf zwei hinter ihm parkende PKWs auf und beschädigte einen Laternenmast. Der BMW des Unfallverursachers, sowie ein weiteres beschädigtes Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Laterne wurde von einer Fachfirma abgebaut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt über 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag 07.11.2022 gegen 21 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kastenwagens befuhr die Riedfeldstraße in Richtung B44. Als er nach links in die Zehntstraße abbiegen wollte streifte er einen geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um den Kastenwagen einer Mietwagenfirma mit Dürener (DN) Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel: 0621-33010 zu melden.

Einbruch in Schulgebäude

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 28.10.2022 um 14:00 Uhr bis Montag 07.11.2022 gegen 07:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude in den D-Quadraten. Der Zugang fand vermutlich über ein Fenster statt. Ein Tresor, in dem sich u.a. ein niedriger Geldbetrag und vertrauliche Dokumente befanden, wurde entwendet.

Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

Rollerdiebstahl

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 02.11.2022 um 22:30 Uhr bis Samstag 05.11.2022 um 17:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft an der Ecke Kopernikusstraße/Augartenstraße einen Kleinkraftroller. Der Wert des Rollers beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter der Telefonnummer 0621/441125 zu melden.

Einbruch in Firmengelände

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 14.00 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr ist eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengelände im Ohmweg eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt, indem sie über ein Vordach an ein Fenster gelangte, dieses mittels unbekannten Werkzeug aufbrach und hierüber in das Gebäude eindrang.

Bei dem Firmengebäude handelt es sich um ein ehemaliges und bereits leerstehendes Gebäude, in welchem nur noch wenige Räume genutzt wurden. Nachdem die Täterschaft die Überwachungstechnik in dem Gebäude unbrauchbar gemacht hatte, drang sie in ein Nebengebäude ein. Da dieses abgerissen werden soll, befand sich in den Räumlichkeiten diverses hochwertiges Werkzeug einer Abrissfirma, welches entwendet wurde.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Zigarettenautomat entwendet

Mannheim-Sandhofen (ots) – Zwischen Montag 05.10. und Montag 24.10.2022, wurde auf einem Firmengelände in der Frankenthaler Straße ein fest angebrachter Zigarettenautomat entwendet. Hinweise wie die Täter auf das Gelände gelangten, auf welche Art und Weise sie den Automat abmontierten und ihn anschließend mitnahmen gibt es derzeit keine.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690 zu melden.