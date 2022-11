Pilot eines Leichtflugzeugs geblendet

St. Leon-Rot (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, soll eine bislang unbekannte Person am Freitag 07.10.2022 gegen 21:30 Uhr den Piloten eines Leichtflugzeugs mit einem Laserpointer geblendet haben. Das Flugzeug war in nordwestlicher Richtung unterwegs, als der Pilot südlich der Gemeinde St. Leon-Rot, ca. 30-50 Meter östlich der BAB 5, von einem grünen Laserstrahl geblendet wurde. Verletzt wurde niemand. Der Flug konnte planmäßig fortgesetzt werden.

Der Polizeiposten St. Leon-Rot hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06227/881600 zu melden.

Mehrere BMW-Aufbrüche – Tatzusammenhang wahrscheinlich

Walldorf (ots) – In den letzten Tagen brach eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 3 Fahrzeuge der Marke “BMW” auf und entwendete aus den Autos jeweils die Navigationsgeräte, die Multifunktions-Lenkräder sowie Teile der Displays und Carplay Adapter.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten die Diebe es auf einen BMW in der Stiftstraße abgesehen. Über das Einschlagen einer Scheibe gelangten die Unbekannten in das Fahrzeuginnere. Ebenfalls Strafanzeige erstatteten am Dienstagmorgen zwei weitere BMW-Besitzer, die ihr Fahrzeug am Freitag- bzw. Samstagabend “Im Langenloch” und “Am Hochholzgraben” abgestellt hatten. Auch bei Ihnen fehlte die entsprechende Fahrzeugausstattung. Der Gesamtdiebstahlsschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere BMW-Besitzer besonders achtsam zu sein. Des Weiteren bitten die Ermittler um schnellstmögliche Kontaktaufnahme mit der Polizei, wenn Sie verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Wohngebiet gemacht haben.

Für Hinweise in den oben genannten Fällen nutzen Sie bitte das Hinweistelefon, Tel: 0621 174 4444. In dringenden Fällen wählen Sie den Polizei-Notruf, Tel: 110.

Unfallflucht auf Firmengelände

Eberbach (ots) – Bereits am Mittwoch 02.11.2022 in der Zeit zwischen 06-14:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Firmenparkplatz in der Gammelsbacher Straße geparkten Ford Focus. Im Anschluss entfernte sich die Person ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel.: 06271/3210-0 zu melden.

Vollendeter Microsoft-Betrug – Warnhinweise der Polizei

Brühl (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr erhielt ein Ende 80-jähriger Mann eine Pop-up-Benachrichtigung auf seinem PC mit der Aufforderung, sich beim Microsoft-Support telefonisch zu melden. Er kam der Aufforderung nach und wurde mit einem unbekannten Mann verbunden, der vorgab, vom Microsoft-Support-Team zu sein. Angeblich habe er auf dem PC des Mannes einen Hacker- bzw. Virenangriff festgestellt.

Er überredete den Ende 80-Jährigen dazu, ihm einen Fernzugriff zu seinem PC zu gewähren, um so anschließend über das PayPal-Konto des Mannes mehrere sogenannte Servicegeldbeträge in einer Gesamthöhe von ca. 350 Euro anzufordern.

Der Ende 80-Jährige schöpfte Verdacht und konnte durch ein rechtzeitiges Einschreiten einen finanziellen Schaden gerade noch verhindern. Zudem brachte er den Fall zur Anzeige.

Die Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Firma “Microsoft” bietet ausserdem keinen telefonischen und unaufgeforderten technischen Support an.

Zudem raten die Ermittler zu folgenden Verhaltenshinweisen:

Gehen Sie nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch umgehend.

Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer heraus.

Keine Software installieren oder installieren lassen.

Lassen Sie sich niemals dazu anleiten, Kopien Ihrer Ausweise online zu erstellen bzw. zu übermitteln.

Ignorieren Sie plötzlich erscheinende “Pop-Ups” auf Ihrem PC, die suggerieren eine Hotline von Microsoft zu sein.

Wurde man bereits Opfer:

Rechner sofort vom Internet trennen und herunterfahren.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern.

Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem Rechner löschen.

Sofort Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Mögliche auf Sie angelegte Konten sperren lassen.

Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können.

Schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei erstatten.