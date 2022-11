Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Palettenweise Energydrinks gestohlen – Polizei schnappt Einbrecher

Zwei junge Männer verschafften sich gegen 01.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Friedberger Haagstraße. Da sie dabei den Alarm auslösten wurden Anwohner auf das Treiben aufmerksam. Zeugen beobachten die beiden Einbrecher, wie sie wenig später das Geschäft mit zwei Paletten Energydrinks verließen und in Richtung Konrad-Adenauer-Platz flüchteten. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm kurz darauf in der Schulstraße einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der zwei entsprechende Getränkestiegen bei sich hatte. Dieser hatte beim Erblicken des Polizeiwagens in der Alten Bahnhofstraße seine Beute fallen lassen und war in Richtung Bahnhof davongerannt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Arzt mit der Entnahme einer Blutprobe beauftragt und der aus Bad Nauheim stammende, 18-jährige Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich wieder entlassen.

Dem zweiten Tatverdächtigen gelang in der Nacht die Flucht. Bei diesem soll es sich um einen dunkel gekleideten Jugendlichen mit Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen handeln. Möglicherweise deponierte dieser während der Flucht nahe des Kreisverkehrs in der Haagstraße / Gebrüder-Lang-Straße zwei Wasserflaschen.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlerin in Verbindung zu setzen. Hatten weitere Personen die Tat beobachten können? Wem sind die beiden Tatverdächtigen bei ihrer anschließenden Flucht begegnet? Wer kann anderweit Angaben machen?

Friedberg: Nach Unfallflucht – Polizei bittet um Hinweise auf schwarzen Citroen

Am Freitagabend (4.11.) kam es auf der B3 bei Friedberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Kurz nach 19 Uhr hatten ein oranger Ford, ein schwarzer Citroen und ein blauer Renault in dieser Reihenfolge die Bundesstraße aus Richtung Butzbach kommend in Richtung Friedberg befahren. In Höhe der Kreuzung mit der B455 (Dorheimer Straße) hielten die drei Fahrzeuge aufgrund Rotlicht zeigender Ampel auf der Linksabbiegerspur an. Der Citroen zog daraufhin nach rechts, um zurück auf die Geradeausspur zu gelangen und stieß dabei zunächst gegen den vor ihm haltenden Ford; beim anschließenden Zurücksetzen dann ebenfalls gegen den hinter ihm stehenden Renault. Anschließend flüchtete der Citroen, ohne sich um die Regulierung der an den beiden anderen Autos entstandenen Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern. Das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Autos ist der Polizei bekannt. Unklar ist derzeit jedoch, welche Person den flüchtigen PKW führte. Die aus Bad Nauheim stammenden Fahrzeughalter meldeten den Citroen noch am Abend Freitagabend als gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der PKW zwischen 03.11., 16 Uhr und 4.11., 19 Uhr im Ernst-Ludwig-Ring in Bad Nauheim entwendet worden. Am 5.11. wurde der Citroen C4 gegen 13 Uhr mit eingeschlagener Seitenscheibe schließlich am Flugplatz in Ober-Mörlen aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei in Friedberg fragt: Wer kann Hinweise zu den Fahrzeuginsassen machen, die sich zur Unfallzeit im Auto befunden hatten? Hatte jemand den PKW-Diebstahl zuvor beobachten können? Wie kam der PKW zum Flugplatz? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

A5 bei Butzbach: Vollsperrung nach tödlichem Verkehrsunfall aufgehoben (Folgemeldung)

Im Rahmen des schweren Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen auf der A5 bei Butzbach erlitt ein aus dem Kreis Gießen stammender, 24-jähriger Insasse des Pritschenwagens tödliche Verletzungen. Auch der 30 Jahre alte Fahrzeugführer aus dem Lahn-Dill-Kreis wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme sowie erforderliche Aufräumarbeiten dauerten bis zum späten Vormittag, inzwischen konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Die Fahrbahn ist nun wieder frei befahrbar.