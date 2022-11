Bundespolizisten entlarven Handydieb

Gießen (ots) – Den Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen gelang es gestern

(7.11.) einen mutmaßlichen Handydieb anhand von Videoaufzeichnungen zu

überführen.

Der Mann, ein 28-Jähriger aus Gießen, steht im Verdacht, einer Frau aus Lich das

Mobiltelefon gestohlen zu haben. Die Tat ereignete sich am 1. November in der

Bahnhofsunterführung.

Beim Kontrollgang im Bahnhof entdeckten die Bundespolizisten den möglichen

Tatverdächtigen und stellten seine Identität fest.

Anschließende Ermittlungen brachten die Beamten noch auf die Spur von zwei

weiteren Tatverdächtigen, die am Tattag mit dem 28-Jährigen zusammen auf

Diebestour waren.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 28-jährigen Asylbewerber aus

Algerien ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Linden: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft – Neue Fahndungsansätze

Wir berichteten heute Morgen über einen Blitzeinbruch im Industriegebiet in Großen-Linden. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5363893) In den frühen Morgenstunden fuhren unbekannte Täter mit einem silberfarbenen Golf gegen den Eingangsbereich eines Juweliergeschäftes. Nachdem sie aus dem Gebäude Schmuck mit einem Wert in fünfstelliger Höhe entwendeten, flüchteten sie mit dem VW Golf in unbekannte Richtung. Der Golf dürfte durch den Aufprall erhebliche Beschädigungen an der Frontseite haben. Den ersten Ermittlungen zu Folge wurde das Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Frankfurt gestohlen. An dem Golf befinden sich die Kennzeichen KEL-NY 101 (Kehl, Baden-Württemberg). Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mindestens zwei Tatverdächtige handelt. Beide waren dunkel bekleidet und trugen ein Buff (Halstuch) über die Nase. Wem ist der Golf vor der Tat oder danach aufgefallen? Wo befindet sich der im Frontbereich beschädigte Golf? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Mutmaßliche Taschendiebe durch Zivilstreife gestoppt

Zivilfahnder nahmen Freitagnachmittag zwei mutmaßliche Taschendiebe fest. Die beiden wohnsitzlosen Männer im Alter von 31 und 50 Jahren fielen in einem PKW in der Gießener Innenstadt auf. Im Stadtgebiet fuhr das Duo mindestens zwei Banken an. Bevor ein Verdächtiger die Unternehmen betrat, verhüllte er sich, um offenbar seine Identität zu verschleiern. Dort versuchte er Geld mit einer gestohlenen Bankkarte abzuheben, jedoch scheiterte er beim ersten Versuch. Beim zweiten Anlauf gelang schließlich die Abhebung und es entstand ein Schaden von 1700 Euro. Anschließend verließen der Verdächtige und sein Komplize das Stadtgebiet und flüchteten schnell über mehrere Autobahnen in Richtung Offenbach. Eine mittelhessische Zivilstreife stoppte das Fahrzeug, das zuvor bereits aufgefallen war, nach Verlassen der Autobahn 661 in Offenbach. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fanden die Ermittler eine größere Menge an Bargeld, eine gestohlene EC-Karte und ein Foto mit PIN-Codes. Ein Tatverdächtiger räumte den Diebstahl der Karte ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die Männer vorgeführt. Ein Richter erließ gegen die Festgenommenen Haftbefehl. Anschließend kamen sie in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Hungen: Spielekonsolen und Bargeld aus Wohnung geraubt

Nach einem Raub in einem Mehrfamilienhaus in der Weedstraße in Utphe sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag zwischen 00.30 und 00:45 Uhr klopften vier Männer an der Wohnungstür eines 23-Jährigen. Nachdem der Bewohner die Tür aufmachte, betraten die Unbekannten unvermittelt die Wohnung. Einer bedrohte den 23-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Als das Opfer auf dem Boden lag, durchsuchten die Verdächtigen das Zimmer. Mit Bargeld, zwei Spielekonsolen, einem WLAN-Router und einem Handy flüchteten die Räuber. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug, eine Sturmhaube, schwarze Handschuhe. Die anderen Verdächtigen waren ebenfalls schwarz bekleidet. Zudem hatte einer eine Machete dabei. Wer hat in der Weedstraße vor der Tat oder danach die beschriebenen Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Tabak und Rasierklingen entwendet

Der Herkules-Markt in der Straße „Neue Mitte“ geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten brachen zwischen 21.50 und 05.45 Uhr in das Geschäft ein und ließen daraus Tabakwaren und Rasierklingen mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Biebertal: Tür aufgehebelt

In der Fellinghäuser Straße in Rodheim-Bieber brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Am Montag zwischen 15.00 und 21.50 Uhr hebelten sie eine Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume der verschiedenen Etagen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Schmuck entwendet

Ungebetene Gäste suchten zwischen Dienstag (01.November) 18.00 Uhr und Freitag (04.Novemeber) 13.30 Uhr in der Ringstraße in Leihgestern ein Einfamilienhaus auf. Die Unbekannten Täter brachen über die Terassentür ein und durchsuchten im Haus sämtliche Räume. Zudem hebelten sie die Garage auf, entwendeten daraus aber nichts. Die Einbrecher machten sich mit ihrem Goldschmuck aus dem Staub. Hinweise zum Tatverlauf oder zu den Dieben erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Auf Bargeld und Silberbesteck hatten es unbekannte Täter am Samstag (05.November) zwischen 09.10 Uhr und 19.50 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Wilhelmsstraße abgesehen. Die Einbrecher schlugen ein Küchenfenster ein und stiegen ein. In dem Haus durchsuchten sie die Wohnräume. Die Polizei schätzt den Sachschaden wird auf etwa 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Einbrecher nehmen Schmuck mit

Ungebetene Gäste suchten am Samstag (05.November) zwischen 16.10 Uhr und 20.50 Uhr ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Großen-Linden auf. Nachdem der Hebelversuch an einer Terrassentür scheiterte, schlugen sie die Scheibe ein. Aus dem Haus fehlt Goldschmuck. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bargeld und Schmuck entwendet

Einbrecher suchten zwischen Donnerstag (03.November) 13.00 Uhr und Sonntag (06.November) 21.00 Uhr in Klein-Linden in der Bergwaldstraße ein Einfamilienhaus auf. Mit einer Leiter stiegen sie in ein Zimmer im ersten Stock ein. Im mehreren Räumen durchsuchten die Unbekannten und sonstige Behältnisse geöffnet und durchsucht. Aus dem Haus fehlt Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555. 1297243

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auffahrunfall – Zeugen gesucht

Eine 50-jährige Frau in einem Ford und ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhren am Montag (07.November) gegen 15.30 Uhr hintereinander die Sudetenlandstraße. An der Einmündung zum Asterweg kam es zu einem Auffahrunfall des BMW auf den Ford der 50-Jährigen. Da beide Beteiligte unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Ausparkmanöver Renault touchiert

Am Montag (07.November) gegen 15.25 Uhr beabsichtigte ein 52-Jähriger mit einem Peugeot in der Wilhelm-Leuschner-Straße auszuparken. Dabei touchierte er den Renault einer 35-Jährigen, die auf der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs war und in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Hoher Sachschaden nach Unfall

Ein 66-jähriger Mann aus Langgöns mit einem Zugschlepper und ein 37-jähriger Mann mit einem Audi befuhren am Montag (07.November) gegen 18.00 Uhr hintereinander die Landstraße 3133 von Rechtenbach in Richtung Dornholzhausen. Der Audi-Fahrer fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, kam von der Fahrbahn ab und kam auf einer Wiese zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 37-Jährige leicht und der 66-Jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Beteiligte wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Audi-Fahrer 2,05 Promille. Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Über 30 Kilogramm bei Verkehrskontrolle sichergestellt – Mutmaßlicher Drogen-Dealer in Untersuchungshaft

Pohlheim/A5: Die Polizei hat Samstagnachmittag bei der Kontrolle eines Autofahrers über 30 Kilogramm sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer kam in Untersuchungshaft. Der in Frankfurt lebende Fahrer war gegen 15.50 Uhr deutlich in Schlangenlinien auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt Fernwald unterwegs. Nachdem ihn eine Streife stoppte, roch es aus dem Fahrzeug nach Marihuana. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Ermittler mehrere Tüten und Taschen mit über 30 Kilogramm Marihuana und stellten es sicher. Die Durchsuchung seiner Wohnung führte zu keinem weiteren Fund von Drogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommen einem Haftrichter vor. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, kam der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt.