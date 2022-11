Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bei den Beamten der Eschweger Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen vergangenem Freitag 12.00 Uhr und Montagvormittag 11.00 Uhr einen roten Skoda Citigo auf einem Privatgrundstück beschädigt. Der Wagen war unter einem Carport in der Händelstraße in Eschwege, unmittelbar an einen Gehweg angrenzend abgestellt. Die Täter brachten auf das Fahrzeug eine bislang unbekannte, weiße Flüssigkeit auf, die zu Verkrustungen auf der Motorhaube, des Daches und der Heckklappe führte und nicht mehr rückstandslos zu entfernen ist. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Körperverletzung

Die Beamten der Polizei Sontra mussten gestern Abend in die Innenstadt ausrücken, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus zu Streitigkeiten und offenbar auch zu Körperverletzungen gekommen war. Zunächst waren die Beamten wegen Beziehungs- / Sorgerechtsstreitigkeiten gerufen worden, die dann zunächst auch geschlichtet schienen. Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamten erneut alarmiert, nachdem ein 39-Jähriger aus Sontra an seiner Wohnanschrift von dem neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin, einem 40-Jährigen aus Cornberg, angegriffen und dabei u.a. geschlagen und getreten worden sein soll. Ob und wieweit noch andere Personen, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort befanden, aktiv in den Konflikt eingegriffen haben, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern soll den ersten Erkenntnissen nach ein anderer körperlicher Konflikt vorausgegangen sein, der sich zwischen dem 39-Jährigen und dessen 31-jähriger Ex-Freundin entwickelt hatte. Dieser vorherige Vorfall zieht nun ebenfalls weitere Ermittlungen wg. Körperverletzung/Häusliche Gewalt nach sich. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Um kurz nach 12.00 Uhr kam es heute Mittag zwischen Sontra und Hornel zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin. Wie die Beamten der Polizei in Sontra berichten, befuhr zur genannten Zeit eine 53-jährige Autofahrerin aus Waldkappel die Fuldaer Straße aus Richtung Sontra kommend und wollte dann nach rechts auf die Landesstraße L 3249 einbiegen, um in Richtung Anschlussstelle B 27 zu fahren. Dabei übersah die 53-Jährige im Einmündungsbereich eine bevorrechtigte 51-jährige Frau aus Sontra auf ihrem E-Bike (Pedelec), die aus Richtung Hornel kommend ebenfalls in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs war. Die 51-jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde ins Eschweger Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Sozialeinrichtung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in das Gebäude der Sozialeinrichtung „Arche e.V.“ in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau eingebrochen und haben dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich ließen die Täter den Inhalt einer Kaffeekasse in geringer Höhe mitgehen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über eine rückwärtige Tür und hebelten auch im Inneren eine weitere Tür auf. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Gasflaschen aus Gartenbaumarkt geklaut; Polizei sucht Zeugen

Wie am Dienstagmorgen gegen 08.35 Uhr von Mitarbeitern des Herkules-Gartenbaumarktes in Witzenhausen festgestellt wurde, waren in der vergangenen Nacht unbekannte Täter widerrechtlich in den Außenverkaufsbereich des Marktes in der Straße „Bischäuser Aue“ eingedrungen und hatten von dort insgesamt 6 Flaschen mit Flüssiggas (je 11 kg) im Wert von 500 Euro geklaut. Dazu überwanden sie z.T. gewaltsam den eingefriedeten Bereich und richteten neben dem Stehlschaden auch noch Sachschaden in Höhe von 150 Euro an. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Goldbachstraße (ehem. Aldi) ist ein blauer Suzuki Celerio vmtl. beim Ein-oder Ausparken am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben, der Verursacher ist flüchtig. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 16.00 Uhr ereignete, Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Räuberischer Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagvormittag hat ein unbekannter Täter gegen 11.05 Uhr in der Aldi-Filiale in Wanfried zwei Packungen Zigaretten und eine Flasche Spirituosen geklaut und ist dann zu Fuß von der Straße „In der Werraaue“ in Richtung Friedhof geflüchtet. Dort wurde der Mann von einer Mitarbeiterin des Discounters zunächst gestellt. Der Mann zog dann offenbar einen „waffenähnlichen“ Gegenstand, evtl. einen Elektro-Schocker, ein Pfefferspray, woraufhin die Frau sich zurückzog. Zuvor soll der Täter aber noch eines der Zigarettenpäckchen wieder an die Frau ausgehändigt haben, ehe er endgültig die Flucht antrat. Die Mitarbeiterin des Discounters folgte dem Mann zwar noch im sicheren Abstand, verlor ihn aber im Bereich Bahnhofstraße letztlich aus den Augen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – ca. 40 Jahre alt – auffallend groß und schlank – kurze graue glatte Haare – keine Brille, kein Bart – dunkle/ schwarze Kleidung ohne Auffälligkeiten – dunkle Schuhe – führte einen schwarzen Rucksack mit sich, an dem ein rechteckiger grüner Reflektor befestigt war – sprach zu den Aldi-Bediensteten in osteuropäischer Sprache. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Kreisstraße K 42 zwischen Laudenbach und Rommerode hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Kleinbus ein Reh erfasst, welches um kurz nach 02.00 Uhr die Fahrbahn überquerte. Das Tier wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Durch den Zusammenprall entstand an dem Kleinbus ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben am Montagabend einen Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten, deren Insassen einschließlich des Fahrers unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Das Auto war um kurz vor 23.30 Uhr in Witzenhausen in der Straße „In der Aue“ in Richtung „Am Stieg“ unterwegs, als die Beamten auf den Wagen aufmerksam wurden und zwecks Kontrolle anhielten. Wie sich bei der Kontrolle des 29-jährigen, aus Hann. Münden stammenden, Fahrers herausstellte, konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Diese war ihm vor 3 Jahren rechtskräftig entzogen worden. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab zudem einen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen daher untersagt. Gegen ihn wurden nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr im Ordnungswidrigkeitsbereich eingeleitet. Da sich u.a. auch der 32-jährige alkoholisierte Fahrzeughalter im Auto befand, sind gegen diesen noch Ermittlungen wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten aufgrund der Alkoholisierung aller Insassen präventiv ein. Zu guter Letzt kommt noch ein Ordnungswidrigkeitsverstoß zur Ahndung, da im Wagen mehr Personen transportiert wurden, als Sitzplätze vorhanden sind.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr ist von einem Toyota Proace das hintere Kennzeichen (Ausfuhrkennzeichen: GRZ 551 A) geklaut worden. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Mühlstraße in Witzenhausen auf dem Parkplatz bei der Pension Monteurzimmer WIZ-Zentrum abgestellt. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.