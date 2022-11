Unbekannter Exhibitionist belästigt Frauen am Bugasee: Kripo erbittet Hinweise

Kassel-Waldau: Ein Unbekannter hat sich am Sonntagmittag am Bugasee in Kassel vor zwei Spaziergängerinnen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als die beiden Frauen vor den Exhibitionisten wegliefen, folgte er ihnen sogar noch ein Stück, bis sie dem Mann zuriefen, dass sie nun die Polizei rufen werden. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die beiden 28 und 29 Jahre alten Frauen aus Kassel gegenüber der gerufenen Streife des Polizeireviers Ost angaben, ereignete sich der Vorfall gegen 12:15 Uhr. Sie waren zu dieser Zeit am Bugasee nahe der Seglergaststätte spazieren, als plötzlich der Mann vor ihnen auftauchte und sich entblößte. Nachdem er den Frauen zunächst gefolgt war, flüchtete er in Richtung Unterneustadt. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunkler Hautfarbe gehandelt haben, der eine beigefarbene Jacke, ein grau/grünes Tarn-Shirt, eine blaue Jeans und ein rotes Basecap trug. Der Mann habe ein ungepflegtes Äußeres gehabt, so die Frauen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Alkohol bei nächtlichem Einbruch in Discounter erbeutet: Fahndung führt zur Festnahme von vier Verdächtigen

Kassel-Oberzwehren: In der vergangenen Nacht brachen mehrere maskierte Personen in einen Discounter in der Mattenbergstraße in Kassel ein. Dies hatte ein Zeuge beobachtet und gegen 3 Uhr die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts zu Festnahmen von vier Tatverdächtigen, die zum Teil noch vergeblich versuchten, vor den Streifen des Polizeireviers Süd-West wegzulaufen. Die aus Stadt und Landkreis Göttingen kommende Gruppe, bestehend aus einer 17-jährigen und zwei 16-jährigen Jugendlichen sowie einem 19 Jahre alten Mann, musste die Polizisten anschließend auf die Dienststelle begleiten. Wie die Tatortaufnahme der Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben, hatten die Täter mit einem Brecheisen die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren durch das entstandene Loch in das Geschäft eingestiegen. Dort hatten sie es offenbar auf mehrere Flaschen Alkohol abgesehen, mit denen sie wenige Augenblicke später wieder durch das Loch nach draußen krochen und die Flucht ergriffen. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Gruppe vor dem Einbruch unweit des Discounters versucht hatte, einen geparkten Seat Ibiza zu stehlen. Das Kurzschließen des Autos war allerdings nicht gelungen, sodass die Täter schließlich von dem beschädigten Pkw abließen. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen wegen Einbruchs und versuchten KFZ-Diebstahls werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Holzpolter in Bad Emstal angesteckt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest; 19-Jähriger räumt zwei weitere Taten ein

Bad Emstal (Landkreis Kassel) und Edermünde (Landkreis Schwalm-Eder): Nachdem es am gestrigen Montagabend im Bad Emstaler Ortsteil Balhorn zum Brand eines Holzpolters kam, ist Beamten der Polizeistation Wolfhagen noch am selben Abend aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung die Festnahme eines Tatverdächtigen gelungen. Der festgenommene 19-Jährige aus Bad Emstal räumte später in seiner Vernehmung ein, das Feuer gelegt zu haben. Zudem gab er an, für zwei weitere Brände in Balhorn und in Edermünde-Besse verantwortlich gewesen zu sein. Bei den weiteren Ermittlungen wird wie üblich überprüft, ob es auch Zusammenhänge zu weiteren, noch ungeklärten Branddelikten geben könnte. Konkrete Hinweise liegen darauf bislang jedoch noch nicht vor.

Der Brand des Holzpolters hatte sich gestern Abend gegen 18:25 Uhr im Bereich unweit eines Schupppens auf einem Grundstück zwischen der Bundesstraße 450 und dem Friedhof Balhorn ereignet. Durch das Feuer wurde der Polter zur Hälfte beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung geriet der 19-Jährige in dringenden Tatverdacht. Unter anderem war er unmittelbar vor Brandausbruch unweit des Tatortes in Besitz von Brandbeschleuniger gesehen worden. Aufgrund der Verdachtsmomente nahmen ihn Beamte der Polizeistation Wolfhagen am gestrigen Abend fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde Brandbeschleuniger aufgefunden und als mögliches Tatmittel sichergestellt. In seiner späteren Vernehmung räumte der 19-Jährige ein, den Holzpolter in Balhorn angesteckt zu haben. Darüber hinaus ist er aufgrund seiner eigenen Angaben und weiterer Ermittlungen verdächtig, für zwei andere Brände verantwortlich zu sein: Am Donnerstag, den 13.10.2022, war es gegen 00:20 Uhr in Edermünde-Besse im Bereich eines Kinderspielplatzes zum Brand eines Büchertauschhäuschens gekommen, das abbrannte und ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand (siehe Pressemitteilung der Polizei Homberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5343711). Darüber hinaus war es am Montag, den 24.10.2022, gegen 18:20 Uhr, am Waldrand nahe der Erzebergstraße in Balhorn zum Brand einer Schutzhütte gekommen, die durch das Feuer zerstört wurde und ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstanden war.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 19-Jährigen dauern an und werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt.