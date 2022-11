Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung vermisste Mädchen vom 01.11.2022

Fulda (ots)

Die beiden seit 30.10.2022 aus einer Einrichtung in Hohenroda-Ransbach vermissten Mädchen Leila B (12) und Selina K. (17) wurden heute durch die Polizei in Westhessen wohlbehalten aufgegriffen. Bitte um Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung.

Verkehrsunfallflucht

Mücke. Am Montag (07.11.), gegen 9 Uhr, kam es in der Ernst-Eimer-Straße in Groß-Eichen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beschädigte ein weißer Pritschenwagen beim Wenden den Zaun eines dortigen Privatgrundstücks und verursachte insgesamt rund 300 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursachter von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter 06631-974-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Zwei Einbrüche in Verkaufsräume

Niederaula. Die Glasschiebetür eines Geschäftes in der Schlitzer Straße öffneten Unbekannte in der Nacht zu Montag (07.11.) gewaltsam und verursachten hierdurch Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie sodann eine Grabegabel im Wert von rund 20 Euro und begaben sich damit zu einer naheliegenden Tankstelle. Dort hebelten die Täter zunächst die Tür des gewerblichen Objekts mit der Gabel auf und verschafften sich so unbefugten Zugang zum Verkaufs- und Lagerraum. Anschließend entwendeten sie verschiedene Zigaretten in noch unbekannter Menge und flüchteten unerkannt. Außerdem verursachten die Einbrecher an diesem Tatort rund 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Niederaula. Eine Schule in der Hattenbacher Straße wurde zwischen Freitag (04.11.) und Montag (07.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (04.11.) und Montag (07.11.) brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Konrad-Zuse-Straße ein. Sie hinterließen rund 500 Euro Sachschaden und flüchteten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Werkstatt

Niederaula. Durch Einschlagen eines Fensters versuchten Unbekannte sich in der Nacht zu Montag (07.11.) unbefugten Zutritt zu einem Tankstellengebäude in der Jossastraße zu verschaffen. Glücklicherweise gelang es den Täter nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Ludwigsau. Kabeltrommeln und Kabel im Gesamtwert von etwa 60.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.11.) von einer Baustelle in der Straße „Im Fuldatal“ im Ortsteil Mecklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Unbekannter brach am Montagmorgen (07.11.), gegen 5 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Zieherser Weg ein. Der Täter durchwühlte zunächst mehrere Schuppen hinter dem Haus und hebelte danach die Haustür auf. Er durchsuchte mehrere Räume und stahl persönliche Gegenstände wie eine Jacke, einen Rucksack, Dokumente sowie Bargeld im Gesamtwert von circa 350 Euro. Als eine Bewohnerin den Einbrecher bemerkte, flüchtete dieser. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, dunkel gekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Leipziger Straße im Ortsteil Stöckels schlugen Unbekannte am Montagmittag (07.11.), gegen 12.45 Uhr, die Seitenscheibe einer schwarzen Mercedes B-Klasse ein und stahlen eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Am Montag (07.11.), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Welkerser Straße im Ortsteil Rothemann ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Ein Einfamilienhaus in der Waltgerstraße wurde am Montag (07.11.), zwischen 13.15 Uhr und 22.10 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld sowie Silbermünzen noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine beschädigt

Homberg (Ohm). Mehrere Kabel einer gelben Arbeitsmaschine des Herstellers Liebherr zerschnitten Unbekannte in der Zeit von Freitagmittag (04.11.) bis Montagmorgen (07.11.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Zur Tatzeit war die Baumaschine auf einer Baustelle in der Neu-Ulrichsteiner Straße in Appenrod abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Arbeitsmaschine eingeschlagen

Homberg (Ohm). Eine Scheibe eines Teleskopstaplers schlugen Unbekannte in der Zeit von Freitag (04.11.) bis Montag (07.11.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Zur Tatzeit stand die Arbeitsmaschine des Herstellers Manitou auf einer Baustelle an der A49 – zwischen Appenrod und Dannenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). Ein Stromaggregat sowie das Schloss eines Baucontainers auf einer Baustelle im Bereich des Ohmtaldreiecks beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitag (04.11.) bis Montag (07.11.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Homberg (Ohm). Circa 650 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (04.11.) und Montagmorgen (07.11.) aus einer Arbeitsmaschine des Herstellers CAT im Bereich einer Baustelle der A49 – zwischen der L3072 und Maulbach. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de