Wiesbaden: Die Polizei-News

Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Schumannstraße, 04.11.2022, 12.30 Uhr bis 07.11.2022, 19.30 Uhr,

(pl)In der Schumannstraße wurde zwischen Freitagmittag und Montagabend eine

Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten auf den Balkon der

betroffenen Wohnung, hebelten die dortige Tür auf und gelangten hierdurch in die

Räumlichkeiten. Nachdem sie dann die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht

hatten, ergriffen sie mit den aufgefundenen Wertgegenständen und einem Tresor

die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Balkontür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Schillingstraße, 07.11.2022, 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)Die Balkontür einer Wohnung in der Schillingstraße hat am Montagabend

Einbrechern standgehalten. Die Täter waren zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr auf

den Wohnungsbalkon geklettert und hatten sich an der dortigen Tür zu schaffen

gemacht. Als es ihnen nicht gelang, diese aufzuhebeln, ergriffen die

gescheiterten Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 03.11.2022, 16.00 Uhr bis 07.11.2022, 10.45

Uhr,

(pl)Auf einem Baustellengelände in der Georg-Beatzel-Straße waren zwischen

Donnerstagnachmittag und Montagvormittag Diebe zugange. Die Täter brachen auf

dem Gelände einen Baucontainer auf, durchwühlten diesen und ließen unter anderem

eine Kaffeemaschine und einen Bildschirm mitgehen. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Frau im Linienbus unsittlich berührt, Wiesbaden, Friedrichstraße, 07.11.2022,

08.45 Uhr,

(pl)Eine 33-jährige Frau wurde am Montagvormittag in einem Linienbus von einem

unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau war gegen 08.45 Uhr im Bus

unterwegs, als sie von dem neben ihr sitzenden Mann im Bereich der

Friedrichstraße unsittlich am Oberschenkel berührt worden sei. Der Täter soll

etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein und schwarze Haare,

einen rasierten Vollbart sowie braune Augen gehabt haben. Er habe eine graue

Wollmütze, eine braune Jacke mit weißem Fellkragen, einen schwarzen

Rollkragenpullover sowie eine schwarze Hose getragen und Deutsch mit Akzent

gesprochen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

„WhatsApp“-Betrüger schreiben Senior aus Wiesbaden, Wiesbaden, 07.11.2022,

(pl)Ein Wiesbadener wurde am Montag von „WhatsApp“-Betrügern kontaktiert. Wie

beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit

einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern

etwas von einem kaputten oder verlorengegangenen Handy, weshalb sie eine andere

Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder

eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass

sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein

Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu

überweisen. Es sei sehr dringend. Der angeschriebene Senior aus Wiesbaden

durschaute zum Glück in diesem Fall das betrügerische Spiel und informierte die

Polizei.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Fußgängerin von Pritschenwagen erfasst und verletzt, Wiesbaden, Holzstraße,

Wiesbadener Straße, 08.11.2022, 06.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurde in der Holzstraße eine 60-jährige Fußgängerin von

einem Pritschenwagen erfasst und verletzt. Gegen 06.35 Uhr bog der 51-jährige

Fahrer des Pritschenwagens von der Wiesbadener Straße nach rechts in die

Holzstraße ab und stieß hierbei mit der Fußgängerin zusammen, welche gerade bei

grüner Ampel die Holzstraße überquerte. Die 60-Jährige stürzte zu Boden und

musste aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch in Taunusstein,

Taunusstein, Beethovenstraße,

07.11.2022, 17:30 Uhr – 22:40 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen am Montagabend in ein Mehrfamilienhaus in der

Beethovenstraße in Taunusstein ein und konnten Beute machen. Die noch

unbekannten Täter konnten sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe

Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss verschaffen und anschließend sämtliche

Räumlichkeiten durchsuchen. Mit den Wertsachen in Höhe von mehreren tausend Euro

konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer

06124/7078-0 entgegen.

Container aufgebrochen,

Schlangenbad, Haus zur Schanze,

05.11.2022, 14:00 Uhr – 07.11.2022, 07:30 Uhr,

(mas) Noch unbekannten Tätern gelang es im Zeitraum von Samstag bis Montag einen

Baustellencontainer nahe eines örtlichen Freizeitparks in Schlangenbad

aufzubrechen. Die Täter bewegten dafür zunächst einen vor dem Container

abgestellten Bagger zur Seite, bevor sie die zur Sicherung angebrachten

Vorhängeschlösser aufbrachen. Es gelang ihnen anschließend Werkzeuge im Wert

mehrerer tausend Euro zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Schulwand mit Farbe beschmiert,

Eltville, Wiesweg,

04.11.2022, 18:00 Uhr – 07.11.2022, 06:30 Uhr,

Schulwand mit Farbe beschmiert,

(mas) Unbekannte beschmierten im Verlauf des Wochenendes die Wand eines

Schulgebäudes im Wiesweg in Eltville mit Farbe. Durch das Aufbringen des

Schriftzuges „SPRAY“ verursachten die Täter einen Sachschaden von geschätzt 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer

06123/9090-0 entgegen.

Eppsteiner bei Unfall verletzt,

Niedernhausen, Oberjosbacher Straße,

07.11.2022, 15:15 Uhr,

(mas) Bei einem Verkehrsunfall in der Oberjosbacher Straße in Niedernhausen

wurde ein 24-Jähriger am Montagnachmittag leicht verletzt. Der 24-Jährige aus

Eppstein befuhr mit seinem VW die Oberjosbacher Straße aus Richtung

Feldbergstraße kommend in Richtung „Am Schäfersberg“. An der Einmündung

„Granitweg“ beabsichtigte der 59-jährige Unfallverursacher aus Niedernhausen in

die Oberjosbacher Straße einzubiegen. Hierbei missachtete der Niedernhausener

die Vorfahrt des Eppsteiners und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde der 24-Jährige leicht verletzt und für eine weitere

Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.