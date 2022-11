Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montagnachmittag 07.11.2022 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Lichtenbergerstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fußgängerin. Die 87-Jährige befand sich mit ihrem 90-jährigen Ehemann auf dem Gehweg und wollte die Einmündung zur Rheinuferstraße überqueren. Der 57-jährige LKW-Fahrer wollte nach rechts in die Rheinuferstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste der Mann die 87-Jährige mit seiner Zugmaschine.

Die Frau erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und erlag diesen, trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle. Der Ehemann der Verstorbenen, der LKW-Fahrer, sowie Ersthelfer wurden durch den Krisen-Interventionsdienst betreut.

Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Die Zugmaschine und der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis ca. 20:30 Uhr großräumig, einschließlich der Konrad-Adenauer-Brücke, abgesperrt. Hierdurch kam es zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Ludwigshafen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.