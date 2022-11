Beim rückwärts fahren Rentnerin übersehen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bruchsal wurde eine 87-jährige Frau leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Peugeot auf einemnFirmengelände in der Murgstraße rückwärts.

Dabei übersah er wohl die hinter seinem Fahrzeug laufende Seniorin und stieß mit ihr zusammen. Die 87-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Reifenstecher in der Südstadt unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter zerstach im Zeitraum zwischen dem 15.09. und dem 07.11.2022 mindestens 13 Autoreifen in dem Bereich der südlichen Rüppurrer Straße als auch der Treitschkestraße im Gesamtwert von ungefähr 1.900 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der Täter überwiegend die Reifen zur Gehwegseite. Bei einer von Beamten des Polizeipostens Südstadt durchgeführten Anwohnerbefragung wurden noch weitere Geschädigte festgestellt, die allerdings bis zu diesem Zeitpunkt keine Anzeige erstattet hatten. Der Reifenstecher suchte einige Fahrzeuge mehrfach heim.

Die Polizei bittet weitere Betroffene Anzeige zu erstatten als auch Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin stürzt allein beteiligt

Karlsruhe (ots) – Eine 54-Jährige zog sich am Montag gegen 07.30 Uhr leichte Verletzungen beim Sturz mit ihrem Pedelec zu. Sie war auf der Elfmorgenbruchstraße in Richtung Gerwigstraße unterwegs und geriet beim Abbiegen auf den Ostring mit dem Vorderrad in die Schienen. In der Folge stürzte die Radfahrerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Schockanrufer erneut erfolgreich – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte erbeuteten am Montag 07.11.2022 von einer 83 Jahre alten Frau in Graben-Neudorf offenbar Wertgegenstände in einem 5-stelligen Euro-Wert. Die äußerst überzeugend agierende Tätergruppierung erschlich sich zunächst in einem Telefonat das Vertrauen der 83-Jährigen, indem sich eine Frau als deren Tochter ausgab.

In der Folge schilderte ein angeblicher Staatsanwalt authentisch, die Tochter habe einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sei lediglich durch die Zahlung einer hohen Kaution vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren.

In Sorge um das Wohl der vermeintlichen Tochter holte sie Schmuck und Münzen bei ihrer Bank. Anschließend übergab sie diese Gegenstände auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Heidelberger Straße in Graben-Neudorf an eine ihr unbekannte Frau.

Die Abholerin war ungefähr 40 Jahre alt und hatte blondes, lockiges, kinnlanges Haar. Bekleidet war sie mit einer vermutlich beigefarbenen Winterjacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, die kriminelle List der Täter nicht zu unterschätzen. Die Betrüger setzen die Betroffenen unter starken psychischen Druck, um die Wahrnehmung zu schmälern und Geld oder Wertgegenstände zu ergaunern.