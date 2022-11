Zivilfahnder nehmen Trio fest und stellen 3 entwendete Roller sicher

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Montagabend (07.11.) drei Tatverdächtige im Alter von 15, 15 und 17 Jahren vorläufig festgenommen und 3 mutmaßlich gestohlene Roller sichergestellt.

Nach Hinweisen zu entwendeten Zweirädern konnten Einsatzkräfte auf dem Gelände der Technischen Universität in der Alexanderstraße zwei Kleinkrafträder der Marke Piaggio feststellen, die offensichtliche Diebstahlsspuren aufwiesen.

Als die 3 Jungen gegen 18.30 Uhr mit den Rollern wegfahren wollten, erfolgte die Festnahme. Bei der Absuche der Umgebung entdeckten die Fahnder einen weiteren Roller, der ersten Erkenntnissen ebenfalls aus einem Diebstahl stammt.

Gegen die 3 Festgenommenen erstatteten die Polizisten Strafanzeige. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Motorroller entwendet

Darmstadt (ots) – Ein Piaggio Roller in der Farbe blaumetallic ist von Dieben am Montag (7.11.) in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 18 Uhr in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines großen Firmengeländes gestohlen worden. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen 077 LCK angebracht.

Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots) – Nachdem in der Zeit zwischen Freitag (4.11.) und Montag (7.11.) ein Bürogebäude in der Neckarstraße in das Visier von Kriminellen geriet, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und ließen dort unter anderem mehrere Computermonitore mitgehen. Eine abschließende Übersicht der gemachten Beute liegt aktuell noch nicht vor.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehr als 2.000 Euro. Weil das gleiche Gebäude bereits Ende Oktober 2022 von Einbrechern heimgesucht wurde prüfen die Ermittelnden zudem einen möglichen Zusammenhang beider Taten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möglicherweise die Täter beim Abtransport der Beute beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden. Unter Tel: 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Anhänger samt Bagger entwendet

Pfungstadt (ots) – Zwischen Donnerstagmittag (3.11.) und Montagmorgen (7.11.) entwendeten Kriminelle einen in der Retfordstraße abgestellten Anhänger. Auf dem silbernen Anhänger befand sich zur Tatzeit ein Bagger. Die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt mit dem Anhänger samt Bagger.

Nach momentanem Kenntnisstand beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zur Tatzeit war das Kennzeichen MSP-RM 538 an dem Anhänger angebracht.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Verbleib des Anhängers und dem Bagger sowie zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Kriminelle entwenden Rüttelplatte

Alsbach-Hähnlein (ots) – Kriminelle erbeuteten zwischen Freitagabend 04.11. und Montagmorgen 07.11.2022 eine Rüttelplatte im Ringweg. Die Rüttelplatte war mit Hilfe einer Baggerschaufel und einer Kette gesichert. Auf bislang unbekannte Weise überwanden die Täter die Sicherungen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Baumaschine einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Verbleib der Rüttelplatte und zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Kriminelle haben es auf Kabel abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Großbaustelle “Am alten Gerauer Weg” geriet zwischen Freitagnachmittag (4.11.) und Montagmorgen (7.11.) in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt auf das Gelände und ließen anschließend mehrere hundert Meter Starkstromkabel mitgehen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 750 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Nach Hundebiss

Bensheim (ots) – Am Freitag (4.11.), gegen 14.00 Uhr, wurde ein Mann im Bereich des Wambolder Sands von einem Hund gebissen. Er schien zunächst unverletzt, stellte im Nachhinein allerdings eine blutende Wunde fest. Der freilaufende Hund und dessen Besitzerin befanden sich in einer größeren Personengruppe mit mehreren Hunden. Die Hundehalterin entschuldigte sich für ihre Unachtsamkeit. Personalien wurden nicht ausgetauscht.

Die Polizei in Bensheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls bzw. die unbekannte Hundebesitzerin. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Transporter aufgebrochen

Bürstadt (ots) – Einen in auf einem Parkplatz der Wilhelminenstraße abgestellten Transporter der Marke Mercedes brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (08.11.) auf. Die Täter drangen gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendeten ein dort abgelegtes Mobiltelefon sowie eine Digitalkamera.

Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall auf der B426 zwischen Hainstadt und Mömlingen

Breuberg (ots) – Am Dienstag 08.11.2022 gegen 06:25 Uhr, ereignete sich auf der B426 bei Hainstadt ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt 6 beteiligten Fahrzeugen. Ursächlich war dabei das Überholmanöver eines 63-jährigen Hyundai Fahrers, welcher von Hainstadt kommend mehrere Pkw überholte und dabei mit einem aus Richtung Mömlingen kommenden Transporter kollidierte.

Durch den Aufprall geriet der Pkw ins Schleudern und prallte mit einem weiteren Lkw, sowie 2 Pkw zusammen. Insgesamt wurden hierbei 6 Fahrzeugführer teils schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Die Fahrbahn blieb im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge für 3 Stunden komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro.

Vandalismus auf Firmengelände

Michelstadt (ots) – Ein Firmengelände “In den Dorfwiesen” geriet am vergangenen Wochenende 04.11.-07.11.2022 in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten begaben sich auf das frei zugängliche Gelände und verübten dort mehrere Sachbeschädigungen. Die Täter rissen Gegenstände aus der Verankerung und versprühten Farbe sowie den Inhalt von Feuerlöschern. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Ein gleichgelagerte Tat wurde auf dem Firmengelände bereits eine Woche zuvor verübt. Hierbei wurden mehrere Fenster mittels Steinen eingeworfen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 41 in Erbach unter Tel: 06062/9530.

Einbruch in Baustoffhandel

Michelstadt (ots) – Ein Baustoffhandel im Kutschenweg geriet in der Nacht zum Dienstag 08.11.2022 gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Verkaufsgebäude ein und durchsuchten anschließend mehrere Schreibtische nach Wertgegenständen. Zudem hebelten die ungebetenen Besucher weitere Türen auf und rissen ein Fenster aus der Verankerung.

Offenbar flüchteten die Kriminellen ohne Beute vom Tatort, hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06062/9530.

