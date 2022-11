Kassel-Bettenhausen (ots) – Zwei Brüder im Alter von 11 und 12 Jahren wurden vergangene Woche von einem fremden Mann angesprochen. Wie der 12-jährige Junge berichtete, küsste der Mann ihn auf die Wange und wollte ihn zum Mitgehen bewegen. Einen Tag später ging vermutlich derselbe Mann auf den 11-jährige Jungen zu und umarmte ihn plötzlich. Derzeit wird der Tatzusammenhang mit einem weiteren Fall vom 18.10.2022 geprüft, als ein Mann versuchte einen ebenfalls 11-jährigen Jungen, in einen weißen Transporter zu ziehen.

Nachdem es in der vergangenen Woche in Kassel-Bettenhausen zu 2 Fällen kam, in denen Kinder von vermutlich ein und demselben zunächst unbekannten Mann angesprochen wurden, gelang der Polizei mit der Festnahme eines Tatverdächtigen am Dienstagmorgen 08.11.2022 ein schneller Ermittlungserfolg. Der in Kassel wohnende 28-Jährige muss sich nun wegen zweifacher versuchter Freiheitsberaubung verantworten.

Die Mutter der beiden 11 und 12 Jahre alten Jungen aus Kassel hatte sich am Mittwochnachmittag 02.11.2022 bei der Polizei gemeldet, nachdem die Kinder ihr von den Vorfällen erzählt hatten. Zunächst war der 12-Jährige auf seinem Schulweg am vergangenen Dienstagmorgen in der Scharnhorststraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Wie der Junge berichtete, habe der Mann ihn auf die Wange geküsst und wollte ihn zum Mitgehen bewegen. Als das Kind sein Handy herausholte und seine Mutter anrief, soll der Täter schnellen Schrittes davon gegangen sein.

Am Nachmittag des darauffolgenden Mittwochs wurde der 11-jährige Bruder im Ölmühlenweg von offenbar genau dem gleichen Mann angesprochen. Dieser sei plötzlich auf ihn zugekommen und habe ihn umarmt. Der Junge konnte sich nach seiner Schilderung losreißen und rannte davon. Der Täter sei ihm noch kurz zu Fuß gefolgt, dann aber unerkannt geflüchtet.

Die am Mittwoch sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen sowie fortgesetzte operative Maßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Bei den weiteren umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, u.a. mithilfe der Erstellung eines Phantombildes des Täters, geriet der 28-jährige Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler. Weitere Untersuchungen und Überprüfungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei ihm um den Mann handelte, der die Brüder unabhängig voneinander angesprochen und belästigt hatte.

Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen konnte der 28-Jährige am heutigen Dienstagmorgen von der Polizei festgenommen werden.

Konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang zu einer Tat in Kassel-Bettenhausen, liegen den Ermittlern gegenwärtig nicht vor. Bei den weiteren Ermittlungen gegen den 28-Jährigen wird dies jedoch intensiv geprüft.

Polizeimeldung vom 02.11.2022, zum Vorfall am 18.10.2022:

Kassel-Bettenhausen (ots) – Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo in einem Fall von versuchter Freiheitsberaubung und Nötigung noch nicht zur Aufklärung führen konnten, wenden sich die Ermittler nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Der Fall soll sich nach Angaben des 11-jährigen Opfers am Dienstag 18.10.2022 gegen 15:45 Uhr im Steinbruchweg in Kassel-Bettenhausen ereignet haben.

Weiterhelfen könnte eine grau gekleidete ältere Dame mit Rollator, die sich wie nun durch die Ermittlungen bekannt wurde in direkter Nähe aufgehalten haben soll und eine wichtige Zeugin sein könnte.

Der 11-jährige Junge aus Kassel schilderte den aufnehmenden Polizisten, dass er an diesem Dienstagnachmittag an der Haltestelle “Steinbruchweg” aus dem Bus gestiegen war.

Auf seinem Nachhauseweg soll dann ein weißer Transporter neben ihm gehalten haben, aus dem ein unbekannter Mann ausstieg. Der Mann packte ihn am Arm und soll versucht haben, ihn in das Fahrzeug zu ziehen. Wie der 11-Jährige schilderte, konnte er sich durch Gegenwehr befreien und flüchtete anschließend nach Hause.

Dort vertraute er sich seiner Mutter an, die den Vorfall bei der Polizei meldete. Eine sofort nach Eingang der Mitteilung eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 189 cm groß, dunkelhäutig, schwarze Haare (Seiten abrasiert, oben glatt), schwarze FFP-Maske, schwarze Jacke oder Pullover der Marke Nike, schwarze Jeans, weiße Sneaker.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter, vermutlich vom Hersteller Fiat, mit GÖ-Kennzeichen für Göttingen mit einem gelben Duftbaum im Führerhaus gehandelt haben.

Die mögliche Zeugin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561/9100 zu melden.

