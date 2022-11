Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Täterfestnahme

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntagabend (06.11.2022), gegen 19:30 Uhr, brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Königsbach ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Ein Zeuge beobachtete die beiden ortsfremden Täter beim Verlassen des Anwesens und aufgrund der sehr präzisen Personenbeschreibung konnten die zwei Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Männer, ein 41-jähriger Landauer und ein 44-jähriger Ludwigshafener wurden gestern Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und beide Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Neustadt: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.11.2022 um 00:45 Uhr wurde ein 37-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Fahrrad in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Da sich der Wert im weiteren Verlauf weiter erhöhte, wurde aus den Fahrradreifen die Luft gelassen, um eine Weiterfahrt des Mannes zu unterbinden. Der Neustadter musste hiernach sein Fahrrad nach Hause schieben. Hinweise auf alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Fahrradfahrer und somit einer möglichen Trunkenheitsfahrt durch diesen konnten nicht erlangt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):