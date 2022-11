Neustadt: Musikkorps der Bundeswehr am 17. November 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße begrüßt am 17.11.2022 um 20 Uhr das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg zu seinem traditionellen Konzert im Saalbau Neustadt.

Die Besucher erwartet u. a. die Ouvertüre zur Oper „Die sizilianische Vesper“ von Giuseppe Verdi (Bearb. Guido Rennert), den Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobl und zum Ende die West Side Story von Leonard Bernstein (bearb. Jörg Murschinski).

Das Orchester

Das Musikkorps der Bundeswehr ist nicht nur im Inland, sondern auch bei Auslands- einsätzen ein gefragter Klangkörper. In zahlreichen europäischen Ländern – aber auch in Japan, den USA und Russland – waren die Musiker-innen und Musiker zu Gast. Herausragende Galakonzerte bei internationalen Musik- und Fachorganisationen trugen entscheidend dazu bei, das repräsentative Konzert- orchester der Bundeswehr auch in der zivilen Kulturlandschaft nachhaltig zu etablieren.

Anspruchsvolle Blasmusik und hochwertige Bearbeitungen klassischer Werke zählen ebenso zum Konzertprogramm wie Märsche und gehobene Unterhaltungsmusik. Diese wird stets in Spezialarrangements präsentiert und wurde dadurch über Jahre zum Alleinstellungsmerkmal des Orchesters. Absolute Präzision, hohe Risikobereitschaft auf allen Bühnen und höchste Spielfreude kennzeichnen die Auftritte der Ausnahmemusikerinnen und -musiker.

Der Dirigent

Oberstleutnant Christian Weiper studierte in den Fächern Trompete und Dirigieren an den Musikhochulen Detmold/Abteilung Münster und Enschede (NL). Seit dem 18.02.2022 ist er der Leiter des Musikkorps der Bundeswehr.

Das Programm

Ouvertüre zur Oper „Die sizilianische Vesper“

Giuseppe Verdi (Bearb.: Guido Rennert)

Giuseppe Verdi (Bearb.: Guido Rennert) The Land oft he Long White Cloud – Aotearoa

Philip Sparke

Philip Sparke Mit vollen Segeln – Konzertmarsch

Klaus Strobl

Klaus Strobl Festival Variations

Claude T. Smith

Claude T. Smith Concertino für Flöte und Orchester

Solist: Stabsfeldwebel Gregor Büdenbender (Flöte)

Guido Rennert

Solist: Stabsfeldwebel Gregor Büdenbender (Flöte) Guido Rennert Grace

Solist: Stabsfeldwebel Tim Schmitz (Sopransaxofon)

Jeremy Lubbock & Quincy Jones (Bearb.: Oeter Schüller)

Solist: Stabsfeldwebel Tim Schmitz (Sopransaxofon) Jeremy Lubbock & Quincy Jones (Bearb.: Oeter Schüller) How High the Moon

Morgan Lewis (Bearb.: Sammy Nestico & Peter Schüller)

Morgan Lewis (Bearb.: Sammy Nestico & Peter Schüller) West Side Story

Leonard Bernstein (Bearb.: Jörg Murschinski)

Karten (ab 16€ / erm. ab 9€) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tourist Information & Tabak Weiss Neustadt, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim, Tourist-Information Maikammer) und bei der Karten-Hotline unter 0651 9790777.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.

Alle aktuellen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen unter www.neustadt.eu/Karten-Informationen.