Neustadt: Sinfoniekonzert am 09. Dezember 2022 mit Spitzenorchester aus Luxemburg

Neustadt an der Weinstraße – Nach dem gefeierten Auftritt des Royal Prague Philharmonic Orchestra im Rahmen des ‚Fest der Demokratie‘ im Frühjahr 2022, gastiert erneut ein renommiertes internationales Orchester im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße.

Am Freitag, 09.12.2022, um 19:30 Uhr wird das Orchestre de Chambre du Luxembourg mit der aufstrebenden jungen französischen Violinsolistin Anna Göckel unter der Leitung seiner Chefdirigentin Corinna Niemeyer ein Sinfoniekonzert geben. Das Programm mit dem Titel ‚Zu beiden Seiten des Rheins‘ präsentiert die Ouvertüre zu ‚Hermann und Dorothea‘, sowie das Violinkonzert d-Moll von Robert Schumann. Im zweiten Teil erklingt die sehr hörenswerte Sinfonie N°3 der romantischen französischen Komponistin Louise Farrenc.

Violinsolistin Anna Göckel

Zu seiner Ouvertüre „Hermann und Dorothea“ ließ sich Robert Schumann durch die gleichnamige Erzählung von Goethe inspirieren und er zeichnet hier die Liebesgeschichte zweier junger Menschen nach, die auf den gegenüberliegenden Ufern des Rheines geboren wurden. Ihre Romanze erinnert nicht nur an das legendäre Paar Robert und Clara Schumann, sondern auch an die von Bewunderung und Rivalität geprägten Beziehungen, die damals zwischen französischen und deutschen Musikerinnen und Musikern bestanden. Das Werk der genialen Pianistin und Komponistin Louise Farrenc hatte es geschafft, die Begeisterung der Schumanns zu wecken. Auch die deutsch-französische Begegnung zwischen Corinna Niemeyer am Pult und Violinistin Anna Göckel verspricht, Funken zu schlagen.

Corinna Niemeyer (Foto: Simon Pauly)

Die Veranstaltungsreihe ‚Internationale Orchester‘ wurde von Pianist und Grammy-Nominé Joseph Moog, Sohn und Kulturbotschafter der Stadt Neustadt an der Weinstraße initiiert.

„Mein Wunsch ist es, internationale Ensembles nach Neustadt einzuladen und durch herausragende Konzertereignisse den kulturellen Austausch anzuregen.“,

so Moog. Die historische Bedeutung der Stadt als Wegbereiter des europäischen und demokratischen Gedankens biete in Kombination mit der landschaftlichen Schönheit die ideale Bühne für den Besuch internationaler Künstler.

Karten sind erhältlich unter www.ticket-regional.de, Suchbegriff ‚Zu beiden Seiten des Rheins‘, sowie bei der Vorverkaufsstelle Tabak Weiss, Haupstrasse 61 in 67433 Neustadt Weinstrasse, Telefon 06321 2942.

Direktlink Ticket Regional: https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=193522