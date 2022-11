Beschädigung mehrerer PKW

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht vom 05.11.2022 auf Sonntag 06.11.2022 wurden in der Eisenbahnstraße an 6 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch unbekannte Täter angegangen. In 2 Fällen entstand durch abtreten oder abschlagen des Spiegels Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

In den anderen Fällen konnte der nach vorne geklappte Außenspiegel ohne Beschädigung wieder in der ursprünglichen Position arretiert werden. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zweier PKW

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 11:45 Uhr, missachtete ein 44-jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Ludwigstraße/Konrad-Adenauer-Straße die Vorfahrt einer 43-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der PKWs kam. Der PKW des 44-Jährigen stieß nach dem Zusammenstoß mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Grundstückszaun.

Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die 43-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen 5-stelligen Betrag.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 befand sich auf dem Supermarkt-Parkplatz im Südring in Bobenheim-Roxheim ein silberner Renault. Im Zeitraum von 08:30-14:00 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den PKW im Bereich der Fahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht – Unterstand für Mülltonnen beschädigt

Altrip (ots) – Am Samstag 05.11.22, ereignete sich gegen 11:45 Uhr eine Unfallflucht im Ahornweg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich den Ahornweg in Richtung Ziegeleistraße und stieß hierbei gegen einen Mülleimerkasten aus Stein im dortigen Kurvenbereich, der hierdurch um 180° gedreht und von seinem Stellplatz geschoben wurde.

Das Fahrzeug entfernte sich samt Fahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund des Gewichts des verschobenen Mülltonnenunterstandes dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Den, durch den Anstoß entstandenen, Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.