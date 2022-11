Beleidigungen und Provokationen gegen die Polizei

Speyer (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 22:30 Uhr wählte ein zunächst unbekannter Anrufer mehrfach den polizeilichen Notruf und täuschte hierbei mit gespieltem Akzent Straftaten vor. Polizeibeamte ermittelten einen 18-Jährigen und stellten ihn in der Maximilianstraße fest. Er wurde bei Ansprache unmittelbar aggressiv und wirkte alkoholisiert.

Er beleidigte die Polizeibeamten mit mindestens 5 unterschiedlichen Ausdrücken auf sexueller Grundlage und unterstem Niveau. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Da sein Gemütszustand allerdings die Begehung weiterer Straftaten sehr wahrscheinlich erscheinen ließ, nahmen ihn die Polizeibeamten bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen, Vortäuschens einer Straftat und Beleidigung.

Verkettung von Umständen lässt Fahrraddiebstähle scheitern

Speyer (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 18:20 Uhr stellten 2 Jugendliche aus Speyer im Alter von 15 und 16 Jahren ihre hochwertigen Mountainbikes im Wert von jeweils ca. 800 Euro am Postplatz ab und verschlossen sie. Um 19:45 Uhr meldeten Passanten, dass zwei Jugendliche mit zwei abgeschlossenen Fahrrädern in einen Zug am Hauptbahnhof Speyer eingestiegen seien und diese konspirativ im hinteren Teil abgestellt hätten.

Da der Zug allerdings nicht wie geplant abfuhr, konnten Polizeibeamte unmittelbar noch in Speyer sowohl die beiden Tatverdächtigen im Alter von 14 und 15 Jahren, als auch die verschlossenen Fahrräder im beschriebenen Zug feststellen. Bei der Durchsuchung des 15-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten 1,56 Gramm Marihuana. Darüber hinaus konnten Beide keinen gültigen Fahrschein vorweisen.

Die Polizeibeamten stellten die Fahrräder sicher und transportierten diese im Anhänger eines Polizeifahrzeugs, worauf die beiden Speyerer Jugendlichen aufmerksam wurden. Sie erkannten auf dem Anhänger ihre Fahrräder wieder und hielten das Polizeifahrzeug an. Ihre Fahrräder wurden ihnen umgehend ausgehändigt.

Die beiden Jugendlichen aus dem Zug hingegen erwarten mehrere Strafverfahren. Ihre Angaben zu einem angeblichen Erwerb der Fahrräder erweckten logisch begründete Zweifel. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Rollerfahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 18:15 Uhr unterzog eine Polizeistreife in der Friedrich-Ebert-Straße einen 44-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle. Er äußerte unumwunden, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem ergaben sich Verdachtsmomente für den aktuellen Konsum von Cannabis und Amphetamin.

Daher veranlassten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 44-Jährigen und untersagten die Weiterfahrt.

Fahrraddiebstahl

Speyer (ots) – Am Morgen des 5. Novembers wurden mehrere männliche Personen gemeldet, welche sich an einem verschlossenen Fahrrad an der ARAL Tankstelle in Speyer zu schaffen machten. Die Personen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt sechs Fahrrädern angetroffen werden. Die Täter räumten den Diebstahl von 3 der mitgeführten Fahrräder ein.

Da der Verdacht besteht, dass die anderen Fahrräder ebenfalls entwendet wurden, wurden alle Fahrräder sichergestellt. Sollte Ihnen im benannten Zeitraum ein Fahrrad entwendet worden sein, oder waren Sie Zeuge, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.