Steinwurf gegen Polizeidienststelle

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 24-Jähriger erschien am Sonntagnachmittag 06.11.2022 auf dem Altstadtrevier und ersuchte die Beamten um Hilfe. Hierbei zeigt er mehrere Dokumente anderer Behörden vor und verlangte die Lösung seines nicht näher definierten Problems. Nachdem die Beamten ihm nach ausreichender Prüfung erklärt haben, dass sie ihm nicht weiterhelfen können, wurde der Mann ungehalten und schlug mit der Hand gegen eine Scheibe der Polizeiinspektion.

Anschließend wurde er gebeten zu gehen, was er auch tat. Kurz darauf kann durch die Beamten ein Knall wahrgenommen werden. Bei der Nachschau sahen die Polizisten, dass der bereits bekannte Mann einen Pflasterstein von außen gegen ein Fenster geworfen hatte. Dieses hielt dank des Sicherheitsglases stand, es wurde lediglich leicht verkratzt.

Dennoch entstand durch den Stein an der Fassade der Dienststelle ein Schaden. Der 24-Jährige wurde im Nachgang aufgrund seines Verhaltens einem Arzt vorgestellt.

Schwerer Verkehrsunfall

Mainz-Bretzenheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der L426 zwischen Lerchenberg und Mainz-Bretzenheim. Gegen 17:11 Uhr befuhr ein 20-jähriger Rollerfahrer die Landstraße in Richtung Mainz. Der 80-jährige Fahrer eines Kia fuhr unmittelbar hinter dem Roller. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Kia dem Roller auf. Dadurch kam der 20-Jährige zu Fall und wurde schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 3 Stunden voll gesperrt werden. Die Ursache des Zusammenstoßes und Auswertung der Spurenlage ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Mainz 3.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Mombach (ots) – Alkoholeinfluss hat am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden geführt. Der 22-Jährige Fahrer fuhr um 03:25 Uhr von Mombach kommend in Richtung Innenstadt, als er gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Dieses wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. Somit wurden letztendlich insgesamt 4 Fahrzeuge beschädigt.

Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 bei dem 22-Jährigen Mann aus Ludwigshafen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann musste die Beamten im Anschluss zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Halter der beschädigten Fahrzeuge wurden über den Verkehrsunfall informiert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Während des Fußballspiels bestohlen

Mainz-Marienborn (ots) – Die Ablenkung eines Fußballspiels nutzten bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag. Während die Fußballer auf dem Platz die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuschauer erhielten, verschafften sich die Täter Zugang zu den Umkleidekabinen der Spieler. In den Kabinen konnten die Täter insgesamt 9 Geldbeutel und einen Fahrzeugschlüssel auffinden und an sich nehmen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 n Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Am Montagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Elsa-Brändström-Straße im Stadtteil Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots) – Gegen 12:47 Uhr meldeten sich Angestellten einer Firma, die mit Arbeiten in einem Mehrparteienhaus betraut waren über Notruf bei der Mainzer Polizei. Eine den Arbeitern nicht bekannte männliche Person stand plötzlich mit einem mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet auf dem Flur. Als die Arbeiter vor dem Mann flüchten wollten, wurde einer von ihnen mit dem Baseballschläger angegriffen und am Bein verletzt.

Weiterhin beschädigte der Angreifer einen Aufzug, sowie eine Glastür. Der 24-Jährige Täter zog sich nach dem Angriff in seine Wohnung zurück und öffnete den mittlerweile alarmierten Einsatzkräften der Polizei zunächst nicht die Tür.

Aufgrund der unklaren Motivlage und der Bewaffnung, wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen, die den Mann letztlich widerstandslos festnehmen konnten. Der Baseballschläger und das Messer konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 24-Jährige wurde zunächst in einer Klinik vorgestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit nochan. Der Verletzte Handwerker wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Mainz-Bingen

Einbruch

Heidesheim (ots) – Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag zwischen 17:45 Uhr und ca. 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Berndesallee eingebrochen. Hierzu haben sich die Täter vermutlich über den Garten an ein seitlich gelegenes Fenster begeben und machten sich daran zu schaffen.

Nachdem sich die Einbrecher so Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten die Täter alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Mit hochwertigen Elektrogeräten entfernten sie sich unerkannt aus dem Haus.

Durch die verständigte Kriminalpolizei konnten am Tatort erste Spuren gesichert werden. Der Schaden liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand im unteren 4-stelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.