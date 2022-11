Fahrzeug aufgebrochen

Worms (ots) – Samstag, 05.11.2022, 03:00 Uhr, bis Sonntag, 06.11.2022, 22:00 Uhr

Am gestrigen Sonntag wurde die Fahrerkabine eines in der Floßhafenstraße geparkten Pritschenwagens aufgebrochen. Ein bisher unbekannter Täter zertrümmerte eine Seitenscheibe und gelangte so in Fahrzeuginnere. Entwendet wurde Werkzeug im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrugsmasche per SMS/WhatsApp

Worms (ots) – Erneut führte eine betrügerische Textnachricht zum Erfolg. Am vergangenen Freitag erhielt eine 67-jährige Wormserin zunächst eine SMS ihrer angeblichen Tochter. Weil ihr Handy kaputtgegangen sei, wurde um Kontaktaufnahme über WhatsApp gebeten. Dort bat die vermeintliche Tochter unmittelbar um die Durchführung von zwei Überweisungen. Daraufhin überwies die 67-Jährige einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Erst nachdem sie die Zahlungsbestätigung ihrer richtigen Tochter per Mail versandt hatte, fiel der Betrug letztlich auf.

Bei diesen (WhatsApp-) Nachrichten handelt es sich um eine Betrugsmasche in der eine vermeintlich verwandte/ bekannte Person per Textnachricht schildert, dass sie eine neue Telefonnummer habe und sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinde. Sodann wird der Empfänger der Nachricht um einen vierstelligen Geldbetrag gebeten, welcher meist an dritte Personen oder Firmen überwiesen werden soll.

Den Betroffenen wird dringend angeraten, solchen Nachrichten nicht ohne Weiteres Glauben zu schenken und zunächst über die bereits bekannten Erreichbarkeiten ihrer Familienangehörigen Kontakt zu diesen aufzunehmen. Keinesfalls sollten Sie lediglich aufgrund eines schriftlichen Nachrichtenaustauschs Überweisungen veranlassen. Im Zweifelsfall können Sie sich jederzeit mit der Polizei in Verbindung setzen.

Blinden Mann auf Zebrastreifen angefahren

Alzey (ots) – Am Freitag 04.11.2022 gegen 10.15 Uhr wollte ein blinder 57-jähriger Alzeyer mit einer Begleitperson den Fußgängerüberweg in der Klosterstraße überqueren. Die Beiden liefen bereits in der Fahrbahnmitte, als ein grauer PKW, möglicherweise ein BMW, aus Richtung der Hospitalstraße den Überweg in Richtung Nibelungenstraße überfuhr.

Der PKW fuhr dabei über den Blindenstock des Sehbehinderten. Durch das ruckartige Entreissen des Stockes verletzte sich der Fußgänger dabei am Handgelenk. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei in Alzey darum, sich zu melden (06731/911-2500). Dabei wäre es insbesondere wichtig, weitere Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug zu erhalten.