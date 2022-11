Dieseldiebstahl – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.11.2022, 17:00 Uhr bis 07.11.2022, 06:30 Uhr wurden auf dem Gelände des ehemaligen REAL-Marktes aus 3 Baustellenfahrzeugen ca. 550 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch

Waldböckelheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag 03.11.2022 um 12.00 Uhr bis Freitag 04.11.2022 um 14.00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße “Am Weinberg in Waldböckelheim”. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten ein ebenerdiges Fenster auf, um in das Haus hineinzugelangen.

In der Wohnung durchwühlten sie im Büro sämtliche Schränke und entwendeten Urkunden, anschließend konnten diese unerkannt entkommen. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Am Weinberg in Waldböckelheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.

Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – In der Zeit von Sonntag 30.10.20022 gegen 11.00 Uhr bis Samstag 05.11.2022 um 19.00 Uhr befanden sich die Eigentümer eines Wohnhauses in der Pfalzstraße in Bad Kreuznach im Urlaub. In diesem Zeitraum wurde in das Anwesen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Wohnraum auf und gelangten so in das Haus.

In dem Anwesen durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck, anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Eine aufmerksame Nachbarin konnte am 03.11.2022 gg. 10.00 Uhr Lärm hinter dem Haus wahrnehmen, möglicherweise verursacht durch die Täter.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pfalzstraße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.