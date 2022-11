Gelbe Füße und eine Elternhaltestelle weisen den Weg (siehe Foto)

Katzweiler (ots) – Gelbe Füße weisen seit September Kindern den Weg zur Grundschule und zur Kindertagesstätte. Für ihre Eltern wurde jetzt zudem eine Elternhaltestelle eingerichtet. Hier können sie ihre Sprösslinge sicher aus dem Auto aussteigen lassen.

Gemeinsam haben Vertreter der Grundschule, der Gemeindeverwaltung, des ADAC und der Polizei Kaiserslautern die “Haltestelle” oberhalb des Sportplatzes am Freitag offiziell eröffnet. Ein blau umrahmtes Schild mit dem Aufdruck “Elternhaltestelle – Ab hier zu Fuß” markiert die Haltestelle gegenüber des Friedhofs. Der kleine geschotterte Weg von der Haltestelle über den Sportplatz ist damit zu einem weiteren sicheren Schulweg geworden, der nun von Straßenlaternen gut ausgeleuchtet wird.

Die Elternhaltestelle bietet Eltern einen sicheren Platz, an dem sie ihre Kinder ruhigen Gewissens aus dem Auto in Richtung Schule entlassen können. Anschließend können die Eltern (ohne wenden zu müssen) die Straße “In der Schell” hinunterfahren.

Zusammen mit den “gelben Füßen” werden den Kindern nun sichere Wege sowie Gefahrenstellen aufgezeigt. Die gelben Fußspuren auf Gehwegen funktionieren dabei wie ein Verkehrsleitsystem, nur für Kinder! Gehende Füße weisen den Weg, stehende Füße bedeuten “Halt! Hier musst du beim Überqueren der Straße besonders vorsichtig sein!”. An sogenannten Sammelpunkten treffen verschiedene Wege zusammen, um dann einen gemeinsamen Weg zu markieren.

Unterstützt wird das Projekt “Gelbe Füße-Sicherer Schulweg in Katzweiler” von zahlreichen örtlichen sowie regionalen Unternehmen und Einrichtungen. |erf

Zeugen gesucht

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am frühen Sonntagabend 06.11.2022 kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken, zu einer riskanten Verkehrssituation, wodurch ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer sowie dessen Mitfahrer massiv gefährdet wurden. Demnach sei ihm zunächst ein dunkler BMW sehr dicht aufgefahren. Anschließend hätte dieser PKW sowie ein weiteres Fahrzeug den Geschädigten rechts überholt und ausgebremst.

Danach seien beide Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Saarbücken davongerast. Bei den beiden Fahrzeugen, soll es sich um eine dunkle BMW-Limousine und einen Mercedes SUV gehandelt haben.

Die Autobahnpolizei bittet mögliche Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden, Telefon: 0631/35340.

Kaiserslautern

Schlägerei in der Halloweennacht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum 01.11.2022 kam es in der Steinstraße zu einer Schlägerei mit ca. 10-15 Personen. Unter anderem hatte eine Person einen Metallstab als Waffe eingesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen der Auseinandersetzung.

Hinweise zu den Beteiligten der Schlägerei nimmt die Polizeiinspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.

Zu der Auseinandersetzung wird in den Sozialen Medien ein Video verbreitet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Verbreitung und Weiterleitung solcher Videos strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. |elz

Jugendliche unsittlich angesprochen

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 16 Uhr sprach ein 44-jähriger Mann in dem Bekleidungsgeschäft “Peek & Cloppenburg”, Fackelstraße, eine Gruppe Jungen im Alter von ca. 14-15 Jahren an. Der Mann wollte mit ihnen Handynummern austauschen und machte ihnen obszöne Angebote. Die Jugendlichen baten die Verkäuferin, die Polizei zu rufen.

Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort.

Der Mann ist 1,87 Meter groß, schlank. Er trägt eine Brille. An dem Samstag trug er eine schwarze Base Cap, eine schwarze Jacke, sowie eine blaue oder graue Jeans und helle Turnschuhe.

Die Ermittler bitten die betroffenen Jugendlichen und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ebenfalls ist es nicht auszuschließen, dass der Mann weitere Jugendliche im Umkreis der Fackelstraße angesprochen hat. Auch hier bittet die Polizei, sich unter der oben stehenden Nummer zu melden. |elz

Von Einbrechern geweckt

Kaiserslautern (ots) – Eine Wohnung in der Logenstraße ist am Sonntagmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter nutzen ein im Hausflur stehendes Regal, um ein Glaselement der Wohnungstür zu zerschlagen. Durch den Lärm wurden die 2 Bewohner der Wohnung geweckt.

Der Mann stand auf, um nachzusehen und stellte fest, dass sich eine oder mehrere Personen in seiner Wohnung befanden. Als der Mann die Eindringlinge ansprach, ergriffen diese die Flucht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz