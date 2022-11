Festnahme nach sexueller Belästigung

Heidelberg (ots) – Als eine 27-jährige Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Fuß in der Heidelberger Altstadt unterwegs war, trat im Bereich der Schießtorstraße/Ecke Plöck plötzlich ein ihr unbekannter Mann von hinten an sie heran und küsste sie auf den Mund. Die 27-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr und machte lautstark auf sich aufmerksam.

Ein Passant erkannte die Situation und eilte der Frau zur Hilfe. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 16-jährige Tatverdächtige, von dem eine Personenbeschreibung vorlag, in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden.

Dieser wurde zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen.

Randalierer nach Sachbeschädigung verfolgt und vorläufig festgenommen

Heidelberg-Bergheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf ihrer Streifenfahrt zwei junge Männer fest, die an der Haltestelle “Seepark” randalierten und die dortige Verglasung mutwillig zerstörten. Als die beiden Beamten die Störer daraufhin kontrollieren wollten, flüchteten die Männer in Richtung Römerkreis.

Sofort nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung zu Fuß auf. Bereits kurze Zeit später konnten sie die beiden sichtlich alkoholisierten Männer, im Alter von 20 und 21 Jahren, festnehmen. Diese wurden zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei Beiden knapp 2 Promille.

Der 21-Jährige zog sich durch das Zersplittern der Verglasung Schnittverletzungen an beiden Händen zu. Diese wurden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Unverschlossenes Fahrzeug

Heidelberg (ots) – Eine 18-Jährige stellte am Samstag gegen 22.45 Uhr ihren grauen Audi A3 in der Landfriedstraße ab und vergaß, diesen abzuschließen. Als sie am Sonntag gegen 10.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet wurden.

Die Fahrzeugunterlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden durch die bislang unbekannte Täterschaft auf der Fahrbahn und in angrenzenden Vorgärten verteilt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 140 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter: 06221-18570.

Einbruch in Metzgerei – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zwischen Sonntag 1 Uhr und 3 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Metzgerei in der Hardtstraße ein. Der Unbekannte beschädigte die dort angebrachten Überwachungskameras und Bewegungsmelder und gelangte durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in das Gebäude. Neben Fleischprodukten entwendete der Einbrecher auch Wurst von noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen rund um die Metzgerei gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Sonntagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in den Pfädelsäckern ein. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über die Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Räume. Es wurden 500 Euro Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.

Einbruch in Schulgebäude – Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 16:00 Uhr und Samstag 17:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Schulgebäude in der Klostergasse ein. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über eine angrenzende Baustelle Zutritt zu dem Schulareal und gelangten im Anschluss über ein Fenster in das Gebäude.

Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Schulgebäude gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen unter der Telefonnummer 06221/830740 zu melden.