Spaziergänger von Unbekannten zusammengeschlagen und verletzt

Hirschberg-Leutershausen (ots) – Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weinheim gegen 6 unbekannte Jugendliche. Sie sollen am frühen Sonntag 06.11.2022 einen 36-jährigen Mann, der gegen 00.40 Uhr, mit seinem Hund “In der Straßwies” Gassi ging, zusammengeschlagen haben. Anschließend gingen die Täter flüchtig.

Der Mann wurde von einem Rettungsteam erstversorgt. Mittlerweile befindet sich der 36-Jährige wegen Gesichts- und Oberkörperverletzungen in ambulanter Behandlung in einer Heidelberger Klinik. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine näheren Informationen vor. Auch die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf sind noch unklar.

Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen, die alle dunkel gekleidet waren, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 oder mit dem Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 in Verbindung zu setzen.

Mann entblößt sich vor Fußgängerin

Wiesloch (ots) – Ein 45-jähriger Mann belästigte am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr in der Walldorfer Straße eine Fußgängerin. Als die Frau in die Nähe des Verdächtigen kam, zog sich dieser aus, hielt sein Geschlechtsteil in der Hand und schaute die Frau an.

Diese alarmierte umgehend die Polizei, welche den Tatverdächtigen noch an der Kreuzung zum Neuen Sträßel festnehmen konnte. Er wurde auf dem Polizeirevier vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Nach Unfallflucht Verursacher festgestellt

Eberbach (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein Dacia-Fahrer in der Brückenstraße beim Ausparken einen geparkten Audi touchierte. Nachdem sich dieser von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, verständigte der Zeuge die Polizei.

Der über 70-jährige Unfallverursacher, von dem das Kennzeichen bekannt war, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Verkehrsunfall vor Saukopftunnel

Weinheim (ots) – Am Sonntag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 38 vor dem Saukopftunnel. Eine 45-jährige Hyundai Fahrerin befuhr die B 38 in Fahrtrichtung Weinheim. Eine 53-jährige Volvo Fahrerin wollte ebenfalls auf die B38 auffahren, übersah die Hyundai Fahrerin und kollidierte in der Folge mit dieser.

Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall keine der beteiligten Fahrerinnen.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Fahrzeug

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag 14.20 Uhr kam es im Vogesenweg zu einer Unfallflucht. Eine 42- Jährige parkte ihren Mazda CX ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der dortigen Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Wiesloch (ots) – Am Samstag kam es wischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters im Eichelweg. Ein 68-Jähriger parkte seinen Hyundai Tucson auf dem dortigen Parkplatz und erledigte seinen Einkauf. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er hinten rechts eine frische Beschädigung fest.

Da sich kein Verursacher bei dem 68-Jährigen bemerkbar machte und am Fahrzeug auch keine Nachricht hinterlassen wurde, erstattete dieser im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Starke Rauchentwicklung im ehemaligen Bahnwärterhäuschen

Eberbach-Lindach (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem es in dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen in der Kastanienstraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge führte der 79-jährige Eigentümer des Gebäudes Renovierungsarbeiten durch.

Aus bislang nicht bekannten Gründen brach dann im Heizungsraum ein Feuer aus. Der Eigentümer versuchte den Brand noch selbstständig mit Wasser zu löschen. Hierbei verletzte er sich leicht.

Die 36 eingesetzten Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach konnten die Rauchentwicklung rasch eindämmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Eberbach.

Einbruch in mehrere Kleingärten

Weinheim (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 08.30 Uhr unbefugt Zutritt in eine Gartenhütte im Sankt-Barbara-Weg. Hierzu beschädigte sie auf unbekannte Art und Weise eine Kunststoffscheibe und gelangte so in das Innere der Gartenhütte. Aus dem Inneren wurde die Tür der Gartenhütte geöffnet, sodass ein Zugang entstand.

Im Nachgang meldete sich eine weitere betroffene Eigentümerin einer anderen Gartenhütte, bei der ebenfalls eingebrochen wurde. Der Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Heimfahrt endet im Straßengraben

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen erhielt das Polizeirevier Sinsheim eine Meldung über ein festgefahrenes Fahrzeug auf der K4176 zwischen Eschelbach und Hoffenheim. Der 36-jährige Fahrzeugführer gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er beim Wenden von der Kreisstraße einen Feldweg nutzte und sich letztlich festfuhr.

Die Beamten bemerkten bei dem Mann deutlichen Atemalkohol. Ein Test ergab ein Ergebnis von rund 1,4 Promille. Die Fahrt war für den Mann und seine beiden Mitfahrer beendet. Der 36-Jährige musste auf dem Polizeirevier außerdem eine Blutprobe und gleich seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

E-Bike gestohlen

Weinheim (ots) – Am Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein E-Bike, welches an einem Fahrradständer vor der Kampfkunstschule in der Bergstraße abgestellt war. Die Unbekannten durchtrennten das Kabelschloss und entfernten sich mit dem rund 1.000 Euro teuren rot-schwarzen E-Bike der Marke Zündapp in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu informieren.

Gleich 5 Einbrüche am Wochenende

Sinsheim (ots) – Gleich 5x wurde am Wochenende zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 20 Uhr in mehreren Sinsheimer Ortsteilen eingebrochen. Am Samstagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus in der Daisbacher Straße in Hoffenheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zum Hausinneren. Hier wurde in mehrere Räumen Schränke und Schubladen durchsucht.

Ebenfalls am Samstag wurde in zwei Einfamilienhäuser im Hettenbergring, sowie in ein Einfamilienhaus in der Röhrigstraße, in Steinsfurt eingebrochen. Zuerst wurde sich im Hettenbergring über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchsucht, anschließend bei einem zweiten Anwesen die Terrassentür aufgehebelt und auch hier ein Zimmer durchwühlt. In der Röhrigstraße wurde sich ebenfalls durch die Terrassentür Zugang zum Hausinneren verschafft und das gesamte Haus durchsucht.

Am Sonntag wurde außerdem noch in ein Einfamilienhaus in der Straße “Zur Schanz” in Sinsheim-Rohrbach eingebrochen. Hier drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster ins Hausinnere ein und durchsuchten mindestens das Schlafzimmer. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

In allen Fällen ist bislang nicht klar ob etwas entwendet wurde. Ein Tatzusammenhang wird geprüft, dürfte allerdings wahrscheinlich sein. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung hinzugezogen, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Plankstadt (ots) – Am Freitag wurde zwischen 14:30-21:30 Uhr in ein Haus in der Dürerstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich durch ein Kellerfenster Zugang zum Hausinneren und durchsuchte alle Zimmer. Entwendet wurde unter anderem Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Einbruch in Firmengebäude

Hirschberg an der Bergstraße/Großsachsen (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 12:45 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße ein. Der oder die Unbekannten gelangten über ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten mehrere Schreibtische. Entwendet wurden rund 20 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.

Pkw-Fahrer erfasst Reh

Reilingen (ots) – Am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer die L 723 in Fahrtrichtung Walldorf. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der 44-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern und erfasste das Tier.

Das Reh verstarb am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Pkw erfasst Wildschwein

Wiesloch (ots) – Am Sonntag gegen 02:30 Uhr ereignete sich auf der B3 ein Wildunfall. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer befuhr die B3 in Fahrtrichtung Nußloch. Hierbei überquerte auf Höhe des Beschleunigungsstreifens Wiesloch/Kläranlage ein Wildschwein die Fahrbahn.

Einen Zusammenstoß konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Autofahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen – Ursache unklar

Sinsheim-Hoffenheim/Zuzenhausen (ots) – Ein Autofahrer kam am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 ums Leben. Der Mann war mit seinem Fahrzeug von Zuzenhausen kommend in Richtung Hoffenheim unterwegs, als er gegen 15.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Er verstarb trotz des schnellen Einsatzes der Rettungsdienste noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Sinsheim war zur Bergung des Mannes und seines Fahrzeuges im Einsatz.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger bestellt. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die B 45 ist zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim nach wie vor in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens bis 18.30 Uhr andauern. (Stand: 17.45 Uhr)

Deutlich überhöhte Geschwindigkeit für zu empfindlichen Bußgeld

Sinsheim (ots) – Durch Beamte des Verkehrsdienstes wurde am Freitagvormittag ein 60-jähriger Fahrzeugführer auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Er war mit seinem VW T-Roc nach Abzug der Toleranz mit 165 km/h unterwegs, obwohl hier die Geschwindigkeit auf 120 km/h limitiert ist. Den 52-Jährigen erwarten nun neben einem Bußgeld in dreistelliger Höhe, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.