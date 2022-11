36-Jähriger randaliert an Straßenbahnhaltestelle – Festnahme

Mannheim-Luzenberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 36 Jahre alter Mann an der Straßenbahnhaltestelle “Luzenberg” in der Sandhofer Straße und beschädigte neben einer Werbetafel auch den Fahrkartenautomaten sowie eine fest verankerte Mülltonne.

Ein Anwohner wurde gegen 01:45 Uhr auf den Randalierer aufmerksam, verständigte die Polizei und konnte den Mann den Beamten beschreiben. In der Untermühlaustraße trafen die Einsatzkräfte den mittlerweile vom Tatort geflüchteten 36-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Der entstandene Sachschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen im 4-stelligen Bereich liegen.

Zwei Verletzte nach Unfallflucht und 8.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Käfertaler Straße und der Langen Rötterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem BMW, bei dem zwei 23-jährige Frauen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhren die beiden Frauen im BMW von der Kurpfalzbrücke kommend in Richtung der Lange Rötterstraße.

Ein aus der Käfertaler Straße kommender Opel fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein, wodurch die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der Opel-Fahrer stieg auf Höhe des dortigen Eiscafés aus seinem Fahrzeug, drehte sich dann jedoch um, stieg zurück in seinen PKW und flüchtete in Richtung Waldhofstraße.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 180 cm groß, Bart, sehr kurze Haare oder Glatze, 40- 50 Jahre alt, kräftige Statur.

Es soll sich um einen dunkelfarbenen Opel mit Mannheimer Zulassung gehandelt haben. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro. Die beiden 23-jährigen Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt und der Verkehrsdienst Mannheim haben die Unfallermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter 0621/174-3310 entgegengenommen.

Mit fremdem Auto und mehr als 1,8 Promille Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Ein 31-jähriger Mann verlor am frühen Samstagmorgen gegen 03 Uhr mit 1,84 Promille auf der Neckarauer Straße die Kontrolle über einen Mini und verursachte einen Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto holen zu müssen, erlangte der 31-Jährige die Fahrzeugschlüssel des rechtmäßigen Besitzers, welcher ein Bekannter von ihm war, und fuhr ohne dessen Erlaubnis los. Als der Mann schließlich von der Neckarauer Straße in die Friedrichstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit zwei Verkehrsschildern. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife beobachtete den Verunfallten dabei, wie er das Auto verließ und sich von der Unfallstelle entfernen wollte. Den Beamten gelang es jedoch, den Fahrer vorläufig festzunehmen.

Wie sich herausstellte, stand er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Auch eine geringe Menge Marihuana fanden die Polizisten bei dem Mann auf. Einen Führerschein besaß er nicht. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und er erkennungsdienstlich behandelt wurde, durfte er gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Unfallflüchtiger stellt sich selbst – Geschädigter gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verursachte ein 31-jähriger Mann in der Dammstraße auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums einen Unfall mit einem geparkten PKW. Gegen 22:30 Uhr erschien der Mann auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt und beichtete den Beamtinnen und Beamten das Unfallgeschehen.

Demnach hätte er beim rückwärtigen Einparken einen roten PKW gestreift. Näheres zum Fahrzeug, welches nach Bekanntwerden des Unfalls nicht mehr auf dem Parkplatz stand, ist nicht bekannt.

Zeugen oder der Eigentümer des roten PKWs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Einbruch in Wohnmobil – Täter festgenommen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr brach ein 30-Jähriger in ein, in der Dammstraße abgestelltes, Wohnmobil ein. Der Mann verschaffte sich über eine Scheibe gewaltsam Zutritt zum Innenraum des Fahrzeugs. Gerade als der 30-Jährige dabei war, Kopfhörer zu entwenden, wurde die 25-jährige Wohnmobilbesitzerin auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten dann zunächst ein Fahrrad sicher, das vermutlich von dem 30-Jährigen am Tatort zurückgelassen wurde. Als die Polizeikräfte dann weitersuchten, sprang ihnen plötzlich der 30-jährige Tatverdächtige entgegen. Dieser hatte sich offenbar in einem angrenzenden Gebüsch versteckt.

Der 30-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Ob das sichergestellte Fahrrad ebenfalls gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar und ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Mannheim-Blumenau (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Samstag, 04:30 Uhr, im Brockenweg. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich über die Rückseite des Hauses auf das Grundstück. Dort wurde sich gewaltsam durch das Küchenfenster Zugang zum Inneren des Hauses verschafft. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht.

Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 14-20 Uhr im Dornheimer Ring. Ein bislang unbekannter Täter Verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Schmuck, sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensuche beauftragt, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Tel: 0621-718490, zu melden.

