Polizei ermittelt Verdächtigen einer Brandstiftung

Karlsruhe (ots) – Kriminalpolizisten vom Kriminalkommissariat Bruchsal ist es gelungen, den Tatverdächtigen einer zurückliegenden Brandstiftung an einem PKW zu ermitteln.

Bereits am Abend des 15.10. geriet auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Heidelsheim ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Schon bei der ersten Sachverhaltsaufnahme der Polizei lag der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung nahe, weshalb die weiteren Ermittlungen beim Kriminalkommissariat Bruchsal geführt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Tat ein verbaler Streit zwischen vier Personen vorausgegangen sein. Unter diesen Personen befanden sich sowohl der nunmehr tatverdächtige, 39-jährige Mann als auch der Fahrzeugführer des später angezündeten Autos. Zwar ließ sich der Streit wieder schlichten und die Kontrahenten verließen den Parkplatz. Wenig später aber soll der 39-Jährige alleine zu dem PKW zurückgekehrt und Feuer daran gelegt haben, um im Anschluss den Tatort zunächst unerkannt zu verlassen. Der PKW geriet in Vollbrand und musste von den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Heidelsheim und Helmsheim gelöscht werden.

Den tatverdächtigen Brandstifter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung an einem Kfz.

Weiterfahrt aufgrund mangelnder Ladungssicherung untersagt

Karlsruhe (ots) – Beamte der Verkehrsgruppe Bundesautobahn zogen am Freitag gegen 09:10 Uhr einen auf der Bundesautobahn 5 fahrenden Sattelzug aufgrund mangelnder Ladungssicherung aus dem Verkehr.

Die Beamten wurden zunächst, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Nord, auf den offenbar provisorischen Transport eines Autos und die mangelnde Ladungssicherung aufmerksam und führten eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten weitere Verstöße fest. So war an der Zugmaschine ein rotes Kennzeichen angebracht, welches lediglich für Überführungsfahrten Gültigkeit besitzt.

Auch die Lenk- und Ruhezeiten wurden unter anderem nicht eingehalten. Dem Sattelzugfahrer wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Das Fahrzeug darf erst dann wieder am Straßenverkehr teilnehmen, wenn der vorschriftsmäßige Zustand hergestellt ist.

Einbrecher in Grötzingen unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend gelang es Unbekannten in zwei Einfamilienhäuser in Karlsruhe Grötzingen einzubrechen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu erbeuten.

Die Diebe verschafften sich offenbar im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 23:00 Uhr Zugang zu den in der Straße “Am Liepoldsacker” gelegenen Häusern. Hierbei drangen sie jeweils von der Gebäuderückseite ins Innere ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Während sie in einem der Anwesen wohl leer ausgingen, machten sie im anderen große Beute.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/4907-0 zu melden.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt – Verursacherin begeht Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Sonntag gegen 12:45 Uhr in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zuzog.

Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah eine 57-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Erzbergerstraße/Ecke Rhode-Island-Allee die von rechts auf dem Radweg kommende bevorrechtigte Radfahrerin und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß flog die Radlerin über die Motorhaube des Peugeot und stürzte zu Boden.

Die Autofahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug kurz am Fahrbahnrand an, um sich nach dem Gesundheitszustand der Verletzten zu erkundigen. Währenddessen verständigte eine herbeigeeilte Zeugin die Polizei sowie den Rettungsdienst. In einem unbeobachteten Moment entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort.

Da durch die Zeugin das Kennzeichen abgelesen wurde, konnte die Unfallflüchtige wenig später ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Zudem gab die Unfallverursacherin an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest durch die Beamten bestätigte dies.

Die 57-jährige Autofahrerin wird sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich in eine Klinik.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Wohnung in der Gerwigstraße ein und entwendeten einen 5-stelligen Geldbetrag. Die Einbrecher gelangten zwischen Samstag 09:00 Uhr und Sonntag 05:00 Uhr in die Wohnung. Nachdem die Eindringliche zunächst die Eingangstür aufgehebelt hatten, entnahmen die Diebe scheinbar 18.000 Euro aus einem Tresor. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0721-666-5555 mit der Polizei in Verbindung setzen. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt bei der Polizei zu melden.

Einbrecher in Rüppurr und Oberreut unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach Einbrüchen am vergangenen Freitag in Karlsruhe-Rüppurr und einem Weiteren am Samstag in Oberreut sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte drangen am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Straße “Am Rüppurrer Schloß” gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein. Zunächst kletterten die Eindringlinge wohl über die Fassade hinauf ins zweite OG und versuchten dort vergeblich eine Terrassentür zu öffnen.

Im Anschluss gelang es den Dieben über die Balkontür einer zweiten Wohnung in das Mehrfamilienhaus einzudringen. Hier durchwühlten die unbekannten Täter Schränke und Kommoden und entwendeten Diebesgut im Wert von circa 1.200 Euro.

Am Samstagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberreut. Die Eindringlinge hebelten zunächst eine Balkontür auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Höhe der Tatbeute kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch unklar. Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte brechen in Wohnungen ein – Bargeld und Schmuck entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende offenbar ein Kellerfenster eines Wohnhauses im Hagenbuttenweg in Karlsruhe auf. Anschließend entwendeten sie wohl einen Tresor sowie Bargeld. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist das Diebesgut mit einem hohen 5-stelligen Eurobetrag zu beziffern.

Ebenfalls am Wochenende drangen Einbrecher in ein weiteres Wohnhaus im Hagenbuttenweg ein. Dort entwendeten sie einen Schlüsselbund aus einer Erdgeschosswohnung. Mit diesem versuchten sie wohl in eine Dachgeschosswohnung zu gelangen, scheiterten jedoch an der Eingangstür.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Betrunkener Autofahrer ignoriert Reifenplatzer

Ettlingen (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Ettlingen stoppte am Sonntag gegen 21:20 Uhr auf der Landesstraße 562 einen 34-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher offenbar unter der Beeinflussung von Alkohol und mit einem geplatzten Reifen unterwegs war.

Auf der Höhe des Bahnhofs in Busenbach wurden die Beamten auf ein entgegenkommendes Auto aufmerksam, bei dem Funken von der Felge vorne links ersichtlich waren. Die Polizisten wendeten und unterzogen das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle. Erst nach mehreren Aufforderungen stieg der Fahrer schwankend aus. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass er etwa 1,9 Promille intus hatte. Offenbar hat der 34-Jährige in seinem alkoholisierten Zustand nicht bemerkt, dass kurz zuvor der Reifen seines Autos geplatzt war.

Zeugen meldeten zeitgleich, dass das Fahrzeug nach dem Reifenplatzer gegen mehrere Warnbaken gefahren sei. Beim Zurückverfolgen der zurückgelegten Strecke des Mannes stellten die Polizeibeamten zudem beschädigte Reflektoren sowie Schleifspuren auf der Straße fest.

Während der Kontrolle fing die vordere Felge an zu brennen. Es wurde die Feuerwehr und ein Abschleppdienst hinzugerufen. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde einbehalten und der Mann zur Blutentnahme aufs Polizeirevier verbracht. Er fiel aufgrund seiner aggressiven Verhaltungsweise auf und beleidigte die Polizeibeamten.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B 36

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36 zwischen Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten wurde in der Nacht zum Montag ein 30-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 64-jähriger PKW-Lenker gegen 01.10 Uhr die B 36 in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe der Ausfahrt Graben-Süd habe er dann im letzten Moment eine Person auf der Fahrbahn erkannt und noch vergeblich versucht, seitlich auszuweichen. In der Folge erfasste er einen 30-jährigen Mann frontal, der bei der Kollision über das Dach des Autos auf die Straße fiel.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Am unfallbeteiligten PKW entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, die bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe geführt werden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bretten (ots) – Dank eines Zeugenhinweises konnte am Samstagabend ein mutmaßlicher Einbrecher an der Schwandorf Grundschule festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte gegen 18:10 Uhr die Polizei. Er hatte beobachtet, wie sich eine Person an einem Geräteschuppen auf dem Gelände der Diedelsheimer Grundschule zu schaffen machte. Dieser konnte dort durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Der 18-Jährige hatte offenbar ein Fenster des Schuppens aufgebrochen, entwendet wurde jedoch nichts.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293

Walzbachtal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293 zwischen Berghausen und Jöhlingen verstarb in der Nacht zum Montag eine junge Autofahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 20-Jährige gegen 02.05 Uhr die B 293 von Berghausen kommend in Richtung Jöhlingen, als sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt die Kontrolle über ihren PKW verlor.

In der Folge geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr das Auto einen Rad- und Fußweg und prallte dann gegen einen Baum.

Die hinzugeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Das Unfallfahrzeug wurde mit Totalschaden geborgen und abgeschleppt.

Die B 293 musste während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Walzbachtal im Einsatz.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Szutensee (ots) – Am Sonntagabend kam es in Stutensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher einen Pkw beschädigte und flüchtete.

Der 29-Jährige fuhr mit seinem Hyundai gegen 22:45 Uhr die Eggensteiner Straße im Ortsteil Blankenloch entlang. Hierbei kam er offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, setzte der junge Mann seine Fahrt fort.

Eine Polizeistreife konnte den jungen Mann in der Folge kontrollieren. Hierbei wurde bei ihm ein Alkoholwert von über 1,2 Promille festgestellt. Er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am geschädigten Pkw beläuft sich auf circa 3.000 Euro.