Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Nach PKW-Diebstahl – VW Golf auf Bundesstraße zurückgelassen

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der B3 zwischen Friedberg und Bad Nauheim einen offenbar zurückgelassenen schwarzen VW Golf, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Eine Polizeistreife stellte das Auto, dessen Motor noch warm war, erst einmal sicher. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zuvor in der Berthold-Brecht-Straße in Friedberg gestohlen worden war.

Zeugenangaben zufolge war der PKW bereits gegen 04.30 Uhr an einer Ampelkreuzung in Rockenberg aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt wären in diesem 4 Personen unterwegs gewesen.

Täterbeschreibung:

Fahrer: männlich, ca. 18 Jahre, schmales Gesicht, südländischem Erscheinungsbild. – Die anderen 3 jungen Männer: hatten Kapuzen über den Kopf getragen.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen PKW-Diebstahls, und bittet um Hinweise möglicher weiterer Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem war der Volkswagen zuvor aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Insassen machen? Wo wurde ggf. mit einer derartigen Tat geprahlt?

Rosbach v.d.H. : Einbruchversuch scheitert

Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachten Einbrecher am vergangenen Freitag in der Ober-Rosbacher Jahnstraße. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr hebelten sie erfolglos an einer Terrassentür eines Einfamilienhauses und brachen dann die Tür zur Garage auf. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Niddatal-Assenheim: Kellerfenster aufgehebelt

Zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr am Samstag hebelten Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Assenheimer Liebigstraße ein Kellerfenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Wohnräume. Aus diesen entwendeten die Täter offenbar nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, Schmuck sowie mehrere Halstücher. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Wöllstadt: Mülleimer angezündet

Am Sonntagabend brannte auf dem Park&Ride-Platz am Nieder-Wöllstädter Bahnhof ein Hundetoiletten-Mülleimer. Unbekannte hatten diesen offenbar etwa gegen 21.30 Uhr angezündet. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Gedern: Fenster aus Scheune entwendet

Aus einer Scheune in der Nieder-Seemer Kirchstraße stahlen Diebe im Zeitraum von Donnerstagabend, 27.11.22 bis Samstagmorgen, 29.10.22, 8 Uhr drei dort gelagerte Fenster mit Kunststoffrahmen in einem Gesamtwert von knapp 1.000 Euro.

Im Tatzeitraum hatten die Kriminellen die Scheunentür aufgehebelt und sich so Zugang in den Innenraum verschafft. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: In Großhandel eingestiegen

In der Nacht zu Montag machten sich Einbrecher an einem Großhandel für Meeresspezialitäten in der Massenheimer Zeppelinstraße zu schaffen. Gegen 0.20 Uhr schlugen die Täter im Bereich der Warenanlieferung eine Scheibe ein, um in das Objekt zu gelangen.

In einem Büro brachen sie einen verschlossenen Schrank auf und entwendeten zwei gefüllte Kaffeekassen mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Nidda: Kleinwagen prallt gegen Baum

Auf der Bundesstraße zwischen Nidda und Ranstadt (B457) ist am frühen Sonntagmorgen ein 24-Jähriger am Steuer eines Ford Fiesta von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand war der junge Mann gegen 04.20 Uhr unterwegs in Richtung Ranstadt gewesen, als er mit dem weißen Kleinwagen auf eine aufsteigende Leitplanke geriet, sich mehrfach überschlug und in die Böschung schleuderte.

Rettungskräfte brachten den Verletzten, bei dem ein Atemalkoholtest 1,2 Promille anzeigte, in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden (etwa 8.000 Euro).

Bad Nauheim: Unfallflucht am Rödgener Sportplatz

Auf dem Parkplatz des Rödgener Sportplatzes in der Brückenstraße kam es zwischen Freitagabend (20.30 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein der Polizei noch unbekannter Verkehrsteilnehmer Schäden in Höhe von etwa 4.000 Euro an einem dort parkenden, silberfarbenen Toyota Verso verursachte.

Ohne sich um die Karosserieschäden an der Fahrzeugfront zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

