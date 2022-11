Straßenraub – Unbekannte Täter erbeuten Umhängetasche

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(di) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.11.2022) endete der Besuch im Bahnhofsviertel für einen 44-Jährigen nicht wie erwartet. Drei unbekannte Männer raubten seine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen und machten sich unerkannt aus dem Staub.

Der 44-Jährige befand sich gegen 01:00 Uhr im Bereich der Moselstraße, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Geschädigte wollte sich dann über die Niddastraße in Richtung Taunusstraße entfernen. Der Unbekannte sowie zwei weitere Männer ließen jedoch nicht locker und verfolgten den 44-Jährigen. Auf der Niddastraße zwischen der Elbe- und Weserstraße hielten sie ihn dann an den Armen fest und rissen ihm gewaltsam die Umhängetasche vom Hals.

Die Täter erbeuteten neben der schwarzen Umhängetasche die Ausweise, die EC-Karte und persönliche Unterlagen des Geschädigten. Sie konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heroin und “Blüten” sichergestellt – Festnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) Polizeibeamte der Regionalen Ermittlungseinheit (REE) bewiesen am Sonntag 06.11.2022 im Rahmen ihres Streifengangs im Bahnhofsviertel den richtigen Riecher, als sie einen 44-jährigen Mann in der Niddastraße kontrollierten. Bei ihm fanden sie rund 20 Gramm an szenetypisch verpackten Betäubungsmitteln, eine Feinwaage sowie über 1.200 Euro mutmaßliches Drogengeld auf, wobei auch Falschgeld darunter war.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Heroin. Sie stellten alle Beweismittel sicher und nahmen den 44-Jährigen fest. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung an dessen Wohnanschrift verlief ohne weitere Erkenntnisse.

Für den festgenommenen Mann ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Beamten leiteten gegen den einschlägig bekannten Mann aufgrund des Drogenbesitzes ein Strafverfahren ein.

Versuchter Automatenaufbruch am Haltepunkt Ranstadt – Bundespolizei sucht nach Zeugen

Ranstadt/Wetteraukreis (ots) – Am Haltpunkt Ranstadt haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag versucht einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Reisende hatten den erheblich beschädigten Automaten festgestellt und gegen 9 Uhr die Bundespolizei informiert. Am Tatort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter versucht hatten die Automatentür mit brachialer Gewalt aufzuhebeln.

Des Weiteren konnten die Beamten noch Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Der Schaden den die Täter am Automaten hinterließen, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 20.000 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Vorfall stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Gelegenheit macht Diebe – Nach Diebstahl aus Gebetshaus festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(di) – Sonntag 06.11.2022 kam es in einem Gebetshaus in der Münchener Straße zu einem Diebstahl. Ein 30-Jähriger betrat das Gebäude und entwendete dort Bargeld und ein Mobiltelefon. Mithilfe der Geschädigten und eines Zeugen wurde der Täter festgenommen. Gegen 11:15 Uhr betrat der 30-Jährige zunächst das Gebetshaus und nahm im Innenhof ein Getränk zu sich.

Über das Treppenhaus ging er dann in einen Unterrichtsraum. Hier konnte er in einem unbeaufsichtigten Moment die Tasche einer Lehrkraft an sich nehmen. Er stahl hieraus das Bargeld und ein Mobiltelefon. Hierbei wurde er aber von einer Schülerin im Raum überrascht. Der Täter trat daraufhin die Flucht an, konnte aber durch die hinzugerufene Geschädigte sowie einen Zeugen verfolgt werden.

Zivile Polizisten wurden hierauf aufmerksam und konnten den flüchtenden Täter unweit des Tatortes in der Gutleutstraße festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der Geschädigten wieder ausgehändigt. Der Täter muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

