Brand einer mobilen Sauna – Hoher Sachschaden

Niedenstein-Wichdorf (ots) – 05.11.2022, 05:20 Uhr – Am Samstagmorgen brannte in der Dorothea-Viehmann-Straße eine mobile Sauna. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die mobile Sauna stand auf dem Hof eines Privatgeländes und wurde seit Freitag genutzt. Am Samstagmorgen bemerkte eine Zeugin, dass die Sauna brannte und sie verständigte umgehend die Feuerwehr.

Die alarmierte Feuerwehr konnten anschließend den Brand löschen. Durch den Brand wurde die Sauna und die angrenzende Garage beschädigt. Die genaue Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-774-0.

Unbekannte Täter stehlen Geldbörse aus Wohnhaus

Frielendorf (ots) – 07.11.2022, 02:00 Uhr – Eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag stahlen unbekannte Täter heute Morgen aus einem Wohnhaus “Hinter den Höfen”. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise durch ein etwa drei Meter hoch gelegenes offenes Badfenster in den Wohnbereich des Hauses. Hier stahlen sie eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag.

Durch die von den Tätern verursachten Geräusche wurde der Hausbewohner wach und wollte nach der Ursache der Geräusche schauen. Die Täter flüchteten daraufhin durch die Eingangstür des in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Fahrrad gestohlen

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 04.11.2022, 19:50 Uhr bis 21:45 Uhr – Am Freitagabend stahlen unbekannte Täter in der Hessenallee ein Sport und Freizeitrad, welches mit einem Schloss an einem Geländer befestigt war. Die Täter begaben sich zu dem abgeschlossenen Rad und überwanden das Schloss auf nicht bekannte Weise.

Anschließend flüchteten sie mit dem Rad im Wert von 3.800 Euro. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Conway Xyron S 227 in der Farbe “black/acid”.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

