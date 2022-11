Papiercontainer im Franzgraben angezündet

Kassel-Wesertor (ots) – In der Nacht zu Freitag 04.11.2022 kam es gegen 04:20 Uhr zu einem Brand von Papiercontainern in der Straße Franzgraben in Kassel. Dabei war auch ein geparkter Citroen durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. An dem Wagen wurden Plastikleisten beschädigt. Die 2 Mülltonnen waren durch das Feuer völlig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Die Ermittler gehen in diesem Fall von einer vorsätzlichen Tat aus und bitten zur Aufklärung des Falls um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand in der Straße “Franzgraben” gemacht hat und Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ladendieb mit gestohlenem Laptop gefasst

Kassel (ots) – Bei der Identitätsfeststellung eines mutmaßlichen 34-jährigen Ladendiebes im Kasseler Hauptbahnhof mischte sich von außerhalb des Geschäfts plötzlich ein zunächst Unbeteiligter ein. Dieser behauptete, dass der soeben gefasste Dieb seinen Rucksack, samt seines Laptops, bei sich hätte. Der betreffende Mann, ein 25-Jähriger aus Ungarn, zeigte sich sehr ungehalten und forderte lautstark seinen Rucksack zurück.

Der zuvor gefasste 34-Jährige, der im Geschäft Wollmützen gestohlen haben soll, wollte mit dem Rucksack plötzlich nichts mehr zu tun haben. Er erzählte den Beamten stattdessen, dass der Mann vor dem Geschäft den Rucksack gestohlen und ihn außerdem zuvor geschlagen hätte.

Die Bundespolizisten stellten den Rucksack samt Laptop sicher. Einen Eigentumsnachweis konnten beide Männer nicht machen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen beide Männer jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Zu nah am Gleis geparkt – Güterzug stößt gegen Fahrzeug

Kassel (ots) – Samstagmittag (5.11./12:50 Uhr) hat ein Güterzug während einer Rangierfahrt im Rangierbahnhof Kassel ein parkendes Auto mit der Aufstiegshilfe erwischt und es ca. zwei Meter zur Seite geschoben. Offenbar hat ein 27-jähriger Besucher der Deutschen Bahn das Fahrzeug zu nah an den Gleisen geparkt. Das Gleis wurde nach dem Vorfall umgehend gesperrt. Die verständigte Bundespolizeiinspektion Kassel übernahm den Fall vor Ort.

Durch den Aufprall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der Güterzug wies lediglich leichte Kratzer im Bereich der Aufstiegshilfe auf. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Gleis gegen 14:35 Uhr wieder freigegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den Mann wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Durchsuchungen wegen Volksverhetzung in rechtsextremen Publikationen – Datenträgerspürhund der Polizei findet versteckte Laptops und Festplatten

Nordhessen/Nordrhein-Westfalen (ots) – Aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einem Verfahren wegen Volksverhetzung durchsuchten Polizeibeamte am vergangenen Mittwoch die Wohnungen von Tatverdächtigen in den Landkreisen Kassel und Waldeck-Frankenberg sowie in Nordrhein-Westfalen. In dem bei der Kasseler Staatsanwaltschaft geführten Strafverfahren wird den Beschuldigten, 2 Männern im Alter von 70 und 75 Jahren sowie einer 73-jährigen Frau, vorgeworfen rechtsextreme Schriften mit mutmaßlich volksverhetzendem Inhalt verbreitet zu haben.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch erhielten die zuständigen Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen Unterstützung von der Polizei aus Nordrhein-Westfalen sowie durch zwei Datenträgerspurhunde der Polizei Hessen. Insgesamt konnten zahlreiche Datenträger, Aktenordner und Publikationen sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden.

Von besonderem Interesse für die Ermittler sind 2 Laptops, 4 Festplatten und 5 USB-Sticks, die nur dank eines der Datenträgerspurhunde in einem mutmaßlichen Versteck gefunden werden konnten. Der Diensthund hatte die Gegenstände bei der Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Kassel hinter der Blende einer Küchenzeile erschnüffelt.

Der bei der Durchsuchung anwesende 75-jährige Tatverdächtige war aufgrund des Fundes so außer sich, dass er aggressiv wurde und sich anschließend gegen die Polizisten zur Wehr setzte. Er muss sich nun neben der Volksverhetzung auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen sowie die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

BMW-Aufbrüche in Waldau: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Waldau (ots) – Auf festeingebaute Navigationsgeräte und Multimedia-Geräte in Autos hatten es bislang unbekannte Pkw-Aufbrecher am Sonntag 06.11.2022 in Kassel-Waldau abgesehen. 3 BMW, die auf verschiedenen Parkplätzen abgestellt waren, wurden aufgebrochen, wobei die Täter in zwei Fällen Beute machten.

Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit in den drei Fällen auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, eingrenzen. In der Liegnitzer Straße hatten die Auto-Aufbrecher an einem schwarzen 3er BMW eine Scheibe eingeschlagen, das Fahrzeug so geöffnet und anschließend fachmännisch das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet.

Auf gleiche Art und Weise waren die Täter in einen schwarzen 5er BMW eingebrochen, der ebenfalls in der Liegnitzer Straße abgestellt war. Aus diesem Fahrzeug wurde ein Multimedia-Gerät gestohlen.

In der Waldemar-Petersen-Straße war ein weiterer 3er BMW das Ziel der Auto-Aufbrecher, die in diesem Fall möglicherweise gestört wurden, denn sie schlugen auch hier ein Scheibe ein, flüchteten aber ohne Beute.

Zeugenhinweise zu den Taten werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Landkreis Kassel

Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten – Polizei sucht Zeugen

Breuna (ots) – In der Nacht auf Montag 07.11.2022 sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Kasseler Straße in Breuna. Anwohner hatten gegen 02:15 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Bankfiliale gehört und die Polizei alarmiert. Anschließend beobachteten sie mindestens zwei Täter, die in einem schwarzen 3er BMW vom Tatort in Richtung Autobahn geflüchtet sein sollen.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach den Tätern, die nach bisherigem Kenntnisstand kein Geld erbeuteten, verlief bisher ohne Erfolg.

Der Geldautomat und die Bankfiliale befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes, das im 1. Stock bewohnt wird. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Durch die Explosion wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Die Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung dauern aktuell noch an. Zur Höhe des Schadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die weitere Flucht des schwarzen BMW geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht – Kripo sucht Zeugen

Kaufungen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Sensensteinstraße in Kaufungen suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Ereignet hatte sich die Tat am Freitag in der Zeit zwischen 17:40-20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die unbekannten Einbrecher auf noch nicht abschließend bekanntem Weg Zutritt zu dem Haus verschafft und anschließend mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht.

Mit vorgefundenem Bargeld, Schmuck und mehreren Uhren flüchteten die Täter letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wie die zur Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter

Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

